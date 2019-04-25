Google Fit uygulaması iOS için indirmeye sunuldu

Google’ın sağlık ile yaşam verilerini bir araya toplayarak çeşitli analizler yaptığı ve kullanıcılara önerilerde bulunduğu Google Fit uygulaması uzun bir aradan sonra iOS tarafında da indirime sunuldu.

Apple’a önemli rakip

Daha önce Android cihazlar ve Wear OS akıllı saatler ile uyumlu olan Google Fit uygulaması artık 1 milyardan fazla nüfusa sahip iOS ekosistemine de açılmış oldu. Böylece Google Fit platformu Apple Health platformundan daha geniş bir kitleye ulaşabilecek.

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Uygulamada iki önemli nokta var. Birincisi Move Minutes adında günlük aktivitelerinize göre kazanabileceğiniz dakika puanları. İkincisi ise nabzınızı arttıracak aktiviteler yaptığınızda aldığınız kalp puanları. Bu puanlara göre her hafta yeterli egzersiz yapıp yapmadığınızı anlayabiliyorsunuz.

Diğer taraftan kullanıcının aktivitesine göre koçluk yapan ve hedefler belirleyen bir özellik de yer alıyor. Yine Google Fit uygulaması Apple Health ile entegre çalışan diğer tüm uygulamalarla entegre olabiliyor. Bu uygulamalarda yapılan aktivitelere göre kalp ve dakika puanları kazanılabiliyor. Google Fit ayrıca Apple Watch ile de uyumlu çalışacak.



