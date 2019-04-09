Galaxy J serisi sona erdi

Samsung’un yıllardır orta seviyeye yönelik olarak geliştirdiği Galaxy J akıllı telefon serisi yolun sonuna geldi. Akıllı telefon serilerini daha derli toplu hale getirme çalışmaları kapsamında bu kararın alındığı ifade ediliyor.

Bir dönem kapandı

Galaxy S ile başlayan yolculuğunda Samsung’un farklı segmentlere yönelik seriler geliştirdiğini gördük. Galaxy Note sonrasında Galaxy A, Galaxy C, Galaxy J, Galaxy E, Galaxy On, Galaxy M serileri onlarca farklı model ile tüketici karşısına çıktı.

Ayrıca Bkz.

"Citizen zamanı en doğru gösteren kol saatlerini tanıttı"

Bununla birlikte son dönemde rekabetin artması ve daha derli toplu bir akıllı telefon yelpazesi oluşturma ihtiyacı farklı değişiklikleri de beraberinde getirdi. Bugüne kadar birer birer telefon serilerini sona erdiren Samsung’un son hamlesi Galaxy J oldu.

Yapılan açıklamada Galaxy J serisinin bu yıl itibariyle sona erdiği bildirildi. En son Kasım ayında Galaxy J4 Core modeli piyasaya çıkmıştı. Yine geçen yıl sonlarında Galaxy On serisi, 2017 sonunda da Galaxy C serisi sona ermişti.

Hali hazırda Samsung’un elinde Galaxy A ve Galaxy M serileri kaldı. Galaxy M serisi şimdilik azınlıkta kalacak gibi zira ağırlık daha çok Galaxy A serisinde. Samsung’un yıl içerisinde Galaxy A serisini 10 modele ulaştırması bekleniyor. Bunlardan Galaxy A90 dönebilir kamera modülü ile en ucuz Samsung amiral gemisi olma özelliğine sahip olacak.