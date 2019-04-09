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Galaxy J serisi sona erdi

Bugüne kadar orta ve alt seviyede sayısız model satışı yapan Galaxy J akıllı telefon serisi iptal edildi. Samsung yola Galaxy A ve Galaxy M serileri ile devam etme kararı aldı.
1 ay
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22
Cep Telefonları
Ekrem71
Haber Editörü
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Samsung’un yıllardır orta seviyeye yönelik olarak geliştirdiği Galaxy J akıllı telefon serisi yolun sonuna geldi. Akıllı telefon serilerini daha derli toplu hale getirme çalışmaları kapsamında bu kararın alındığı ifade ediliyor.

Bir dönem kapandı

Galaxy S ile başlayan yolculuğunda Samsung’un farklı segmentlere yönelik seriler geliştirdiğini gördük. Galaxy Note sonrasında Galaxy A, Galaxy C, Galaxy J, Galaxy E, Galaxy On, Galaxy M serileri onlarca farklı model ile tüketici karşısına çıktı.

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Bununla birlikte son dönemde rekabetin artması ve daha derli toplu bir akıllı telefon yelpazesi oluşturma ihtiyacı farklı değişiklikleri de beraberinde getirdi. Bugüne kadar birer birer telefon serilerini sona erdiren Samsung’un son hamlesi Galaxy J oldu.

Yapılan açıklamada Galaxy J serisinin bu yıl itibariyle sona erdiği bildirildi. En son Kasım ayında Galaxy J4 Core modeli piyasaya çıkmıştı. Yine geçen yıl sonlarında Galaxy On serisi, 2017 sonunda da Galaxy C serisi sona ermişti.

Hali hazırda Samsung’un elinde Galaxy A ve Galaxy M serileri kaldı. Galaxy M serisi şimdilik azınlıkta kalacak gibi zira ağırlık daha çok Galaxy A serisinde. Samsung’un yıl içerisinde Galaxy A serisini 10 modele ulaştırması bekleniyor. Bunlardan Galaxy A90 dönebilir kamera modülü ile en ucuz Samsung amiral gemisi olma özelliğine sahip olacak.

 

https://www.slashgear.com/galaxy-j-is-dead-long-live-galaxy-a-08572487/ Yorum Yaz
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Theologist 1 ay en beğenilen
J bitti ama bu sefer de A pro, A prime, A Plus, A Light, A-S, A-SE, A 3-5-7-9-10-20-30-40-50-60-70-80-90-100 ...... devam ederler! Huylu huyundan vazgeçmez.
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Kerim5100 1 ay
Bütün alfabeyi tamamlamaya çok az kaldı :D
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eP_362 1 ay
S A MSUNG seri böyle devam edecek gibi.
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R0llingMan 1 ay
İnsanlık için hayırlı bir karar.
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MS4343 1 ay
J serisi bitse ne olur? Değişen sadece harf değişikliği... Bu seneki tüm alt-orta modeller çentikli nasılsa
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FreeRun 1 ay
telefon çıkar unut güzel kafa gerçekten
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foreveriphone 1 ay
Xiaomiyle rekabet edemiyor.J serisi en düştüğünden en iyisine alo telefonu zaten başka bir işe yaramaz.Telefon dediğin asgari sd710 işlemcili olacak hem sosyal medya hem çoklu işlem hem kamera hemde oyun performansı ideal olacak.Sd712 çıktı Samsung tanıtacağı A90 modelinde çıkalı 1 sene olan sd710'u yeni keşfetti.
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astegon 1 ay foreveriphone
Herkese SD7XX serisine gerek yok 4 ya da 6 serisi de kullanılabilir.
Bezdim yeminle. herkes sizler gibi power user değil.
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Xloud 1 ay
A7 Prime diye yeni çöpler gelir ismi değişse ne olacak M20 var mesela naylonu sökerken kasası soyulacak kalitede...
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ergenius 1 ay
Berbat bir izlenim bıraktı. Bitmesi yerinde olmuş
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danlabilic 1 ay
j7'ci tayfa ağlıyo
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RaptorFX 1 ay
A serisini yazılımsal olarak kısıtlamazlarsa çinlilerle güzel rekabet ederler.
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esmerbuyucu 1 ay
En merak edilen sorulardan şimdi Samsung J7 tayfası hangi A modelini tercih edecek 😂
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Stand Alone 1 ay
Şahi telefonum iPhone 7, 2 senedir de J serisi 2016 model olanı kullanıyorum. Gayet hızlı telefon ama tepe modellerin tadını alan bunlardan gram zevk almıyor.
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