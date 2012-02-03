@Galaxy Nexus'un Türkiye çıkış tarihi açıklandı

Google ve Samsung işbirliği ile geliştirilen Galaxy Nexus'un ülkemize geliş tarihi netleşti. Android 4.0 Ice Cream Sandwich işletim sistemini kullanan ilk telefon olması ve güçlü donanım özellikleriyle dikkatleri üzerine çeken Galaxy Nexus, AVEA tarafından Mart ayında satışa sunulacak.

4.65-inç büyüklüğünde ve 1280 x 720 piksel çözünürlüğünde Super AMOLED ekrana sahip olan telefon Galaxy Nexus, 1.2GHz hızında çalışan çift çekirdekli işlemciden güç alıyor. 5 MP çözünürlüğündeki kamerası ile Full HD video kaydı gerçekleştirebilen Galaxy Nexus'un diğer özellikleri arasında 1GB RAM, 16GB depolama ve 1750 mAh kapasiteli pil gibi detaylar bulunuyor.

Samsung ve AVEA, Galaxy Nexus'un son kullanıcı satış fiyatı hakkında ise açıklama yapmadı.



