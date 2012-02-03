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Galaxy Nexus'un Türkiye çıkış tarihi açıklandı

7 yıl (Son Güncelleme: 7 yıl)
48,4b
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Cep Telefonları
Erdi Özüağ
İnceleme, Test ve Analiz Editörü
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Google ve Samsung işbirliği ile geliştirilen Galaxy Nexus'un ülkemize geliş tarihi netleşti. Android 4.0 Ice Cream Sandwich işletim sistemini kullanan ilk telefon olması ve güçlü donanım özellikleriyle dikkatleri üzerine çeken Galaxy Nexus, AVEA tarafından Mart ayında satışa sunulacak.
4.65-inç büyüklüğünde ve 1280 x 720 piksel çözünürlüğünde Super AMOLED ekrana sahip olan telefon Galaxy Nexus, 1.2GHz hızında çalışan çift çekirdekli işlemciden güç alıyor. 5 MP çözünürlüğündeki kamerası ile Full HD video kaydı gerçekleştirebilen Galaxy Nexus'un diğer özellikleri arasında 1GB RAM, 16GB depolama ve 1750 mAh kapasiteli pil gibi detaylar bulunuyor.
Samsung ve AVEA, Galaxy Nexus'un son kullanıcı satış fiyatı hakkında ise açıklama yapmadı. 


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DH Misafiri 7 yıl
Bu yılın ilk ceyreginde min 1.5 ghz cift cekirdekli 12 mp kamerali kameralar cikacak nexus Turkiye yeni geliyor. Ne kadar geriden takip ediyoruz :D alana alacak olana hayirli olsun guzel makina yalniz yaz aylarinda eski bir model olacak cok daha iyileri geliyor.
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aycanata 7 yıl
Samsung galaxy tab 7.7 ne zaman gelecek peki? 3g'siz sadece wifi versiyonu da gelir umarım, yoksa yurtdışından alacam.
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DH Misafiri 7 yıl
resmen dalga geçiyorlar ya, önce ocakta türkiyeye gelcek dendi sonra mart almicam artık aveadan birşey
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MrSilence 7 yıl
Her fırsatta müşterisini yolmaya çalışan, karşılığında doğru düzgün hizmet bile veremeyen "adi", "ezik" bir gsm operatöründen kim telefon alır ki?
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esqhia 7 yıl
@Galaxy Nexus'un Türkiye çıkış tarihi açıklandı
Galaxy Nexus, AVEA tarafından Mart ayında satışa sunulacak.
Bende mi bi sorun var acaba??? Bu nasıl bir haberdir.Mart'ın 1 imi sonumu bellimi? Değil.O zaman başlığa bu bilgiyi karşılayıcı farklı bi açıklama yazmakta fayda var..
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axilik 7 yıl
Ben demiştim
http://resim.donanimhaber.com/m_56968743/mpage_1/f_/key_//tm.htm#56993649
demekki laf dinlemeye başladılar.
Fiyatı da uygun olursa tadından yenmez.
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alpa07 7 yıl
1545 tl yuh
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acbold 7 yıl
motorola mobile aldıktan sonra artık google işbirliği ile ürettiği son telefon olabilir.Google imzası oluncada kaliteli olmaması imkansız ama yinede klasik samsung kasa kalitesi olacak.Fiyatı harika durumda,bakalım avea ne kadar fiyattan ...
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HRNclk777 7 yıl
geç geliyo ya
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fendur 7 yıl
Birçok sitede yasal olarak getirilmiş şekilde zaten satılıyordu. Fiyatınıda ben söyleyeyim bariii.... Nakit veya kk ile tek çekim 1545 TL. Bence güzel alet ama ben Galaxy III için para biriktitiyorum.
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Gti 7 yıl
Sd kart girişi ve radyonun olmayışı kötü yapacaksanız adam gibi telefon yapın yaw.
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E_Aydin35 7 yıl
Gerçekten çok iyi teknik özellikler.. Tasarım ve dış görünüş o kadar iyi olmasada çok sağlam ve güçlü bit telefon.
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cezabg 7 yıl
bu telefon daha coktan var bulgaristan da deneme firsatim olmadi , turkiye li kullanicilar icin guzel bir gelisme :)
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