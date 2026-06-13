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    Vivo X Fold 6'nın özel işlemcisi ortaya çıktı: AI gücü artıyor

    Vivo X Fold 6, Dimensity 9500 Super Edition işlemcisiyle yapay zeka ve çoklu görev performansını yeni seviyeye taşımayı hedefliyor. İşte yeni katlanır telefonunun tasarımı ve beklenen özellikleri:

    Vivo X Fold 6'nın özel işlemcisi ortaya çıktı: AI gücü artıyor
    Vivo X Fold 6, tanıtımı öncesinde ortaya çıkan yeni bilgilerle dikkat çekmeye devam ediyor. Şirket, katlanabilir modelinde MediaTek ile birlikte geliştirilen Dimensity 9500 Super Edition isimli özel bir yonga setine yer vereceğini doğruladı. Büyük ekranlı kullanım deneyimi, cihaz içi yapay zeka işlemleri ve çoklu görev performansı için optimize edilen bu işlemci, standart Dimensity 9500 platformundan farklı bir mimari yaklaşımı benimsiyor. Vivo'nun paylaştığı verilere göre iki yıldır geliştirilen bu özel platform, hem performans hem de enerji verimliliği tarafında önemli iyileştirmeler sunmayı hedefliyor.

    Vivo, katlanabilir telefonunda yapay zeka ve çoklu göreve odaklanıyor

    Vivo'nun paylaştığı teknik verilere göre yeni platform, önceki nesle kıyasla en yüksek NPU performansını yüzde 111 artırırken güç tüketimini yüzde 56 oranında azaltıyor. Bu iki değerin aynı anda iyileştirilmesi özellikle cihaz üzerinde çalışan yapay zeka işlemleri açısından önem taşıyor. Bulut yerine doğrudan telefon üzerinde gerçekleştirilen yapay zeka hesaplamaları, internet bağlantısına ihtiyaç duymadan daha hızlı yanıt verebilirken aynı zamanda kullanıcı verilerinin cihaz dışına çıkmamasına da katkı sağlıyor.

    Şirket, bu performans artışının günlük kullanım senaryolarına nasıl yansıdığına ilişkin bazı veriler de paylaştı. Buna göre yapay zeka destekli Toplantı Asistanı'nda çevrimdışı konuşma transkripsiyonu yedi kat daha hızlı çalışırken doğruluk oranında da yüzde 7 seviyesinde artış sağlanıyor. Dosya Yöneticisi içerisinde yer alan yapay zeka destekli metin özetleme ve soru-cevap özelliklerinin ise yüzde 20'ye kadar daha hızlı çalıştığı belirtiliyor.

    Vivo X Fold 6'nın özel işlemcisi ortaya çıktı: AI gücü artıyor Tam Boyutta Gör
    Vivo X Fold 6'nın büyük ekran avantajını daha verimli kullanabilmesi için geliştirilen yazılım tarafında da dikkat çeken yenilikler bulunuyor. Bunlardan biri olan Atomic Workbench'in yeni Paralel Mod özelliği, aynı anda dört uygulamanın büyük iç ekranda aktif şekilde çalışmasına olanak tanıyor. Geleneksel bölünmüş ekran çözümlerinde uygulamalardan biri ön plandayken diğerleri sınırlı şekilde çalışabilirken, yeni sistemde tüm uygulamalar eş zamanlı olarak etkileşimli kalabiliyor. Bu yapı sayesinde kullanıcılar alışveriş platformları arasında anlık fiyat karşılaştırması yapabilir, harita uygulaması açıkken müzik dinleyebilir, seyahat planlarını inceleyebilir ve internet tarayıcısını aynı anda kullanabilir.
    Vivo X Fold 6'nın özel işlemcisi ortaya çıktı: AI gücü artıyor Tam Boyutta Gör
    Lansman öncesinde ortaya çıkan görüntüler ise cihazın tasarımına ilişkin bazı ipuçları sunuyor. Fransa Açık Tenis Turnuvası sırasında görüntülendiği öne sürülen Vivo X Fold 6'nın şirketin önceki modellerinde kullandığı dairesel kamera modülünü koruduğu ve koyu yeşil renk seçeneğiyle geleceği görülüyor.

    Bununla birlikte cihaz hakkında dolaşan bazı teknik bilgiler henüz resmi olarak doğrulanmış değil. Sektör kaynaklarına göre Vivo X Fold 6'nın 7.000 mAh kapasiteli bir batarya, 200 MP ana kamera ve 50 MP periskop telefoto kamera ile gelebileceği öne sürülüyor. Bu özellikler doğrulanırsa katlanabilir telefon segmentinde dikkat çekici bir donanım paketi ortaya çıkabilir. Ancak bu bilgilerin Vivo tarafından henüz resmiyet kazanmadığını ve lansman etkinliğinde değişiklik gösterebileceğini belirtmek gerekiyor.

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