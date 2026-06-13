Vivo X Fold 6'nın özel işlemcisi ortaya çıktı: AI gücü artıyor

Vivo, katlanabilir telefonunda yapay zeka ve çoklu göreve odaklanıyor
Vivo'nun paylaştığı teknik verilere göre yeni platform, önceki nesle kıyasla en yüksek NPU performansını yüzde 111 artırırken güç tüketimini yüzde 56 oranında azaltıyor. Bu iki değerin aynı anda iyileştirilmesi özellikle cihaz üzerinde çalışan yapay zeka işlemleri açısından önem taşıyor. Bulut yerine doğrudan telefon üzerinde gerçekleştirilen yapay zeka hesaplamaları, internet bağlantısına ihtiyaç duymadan daha hızlı yanıt verebilirken aynı zamanda kullanıcı verilerinin cihaz dışına çıkmamasına da katkı sağlıyor.
Şirket, bu performans artışının günlük kullanım senaryolarına nasıl yansıdığına ilişkin bazı veriler de paylaştı. Buna göre yapay zeka destekli Toplantı Asistanı'nda çevrimdışı konuşma transkripsiyonu yedi kat daha hızlı çalışırken doğruluk oranında da yüzde 7 seviyesinde artış sağlanıyor. Dosya Yöneticisi içerisinde yer alan yapay zeka destekli metin özetleme ve soru-cevap özelliklerinin ise yüzde 20'ye kadar daha hızlı çalıştığı belirtiliyor.
Bununla birlikte cihaz hakkında dolaşan bazı teknik bilgiler henüz resmi olarak doğrulanmış değil. Sektör kaynaklarına göre Vivo X Fold 6'nın 7.000 mAh kapasiteli bir batarya, 200 MP ana kamera ve 50 MP periskop telefoto kamera ile gelebileceği öne sürülüyor. Bu özellikler doğrulanırsa katlanabilir telefon segmentinde dikkat çekici bir donanım paketi ortaya çıkabilir. Ancak bu bilgilerin Vivo tarafından henüz resmiyet kazanmadığını ve lansman etkinliğinde değişiklik gösterebileceğini belirtmek gerekiyor.