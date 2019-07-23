Avrupa Komisyonu’ndan Qualcomm’a 242 milyon Avro ceza

Son dönemde teknoloji devlerinin birbiri ardına farklı konularda tazminat cezalarına çarptırıldığını görüyoruz. Facebook’un 5 milyar dolarlık tazminat cezasının ardından Qualcomm’a da tekelleşme davranışlarından dolayı ceza verildi.

Adil olmayan hamleler

Avrupa Komisyonu tarafından yapılan soruşturma 2009-2011 yılları arasını kapsıyor. Bu dönemde Qualcomm’un 3G altyapısındaki hakimiyetini tekelleşme için kullandığı ifade ediliyor.

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Bahse konu dönemde Icera firması hatırlanacağı üzere mobil iletişim ekipmanları alanında yükselmeye başlamıştı. Qualcomm’u kıtada tehdit etmeye başlayan Icera bir süre sonra tutunamadı ve Nvidia tarafından satın alındı. Tegra yonga setlerinde iletişim teknolojileri kullanılan Icera ne var ki 2015 yılında tamamen kapandı. Nvidia bu dönemde Qualcomm’u suçlamıştı.

2015 yılında başlayan soruşturma Qualcomm’un Huawei ve ZTE gibi önemli müşterilerine UMTS modemlerini piyasanın çok daha altına vererek Icera’yı oyun dışına itmesi üzerine odaklanıyor. Bu sayede Qualcomm pazarda hakimiyetini sürdürdü.

Komisyonun Qualcomm için belirlediği tazminat cezası 242 milyon dolar oldu ancak bu ceza elbette Icera’nın boşa giden haklarını geri getirmeyecektir. Qualcomm karara itiraz edeceğini açıkladı.