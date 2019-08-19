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Galaxy Note 10 ve 10+ için ilk yazılım güncellemesi yayınlandı

Güney Koreli teknoloji devi Samsung'un 7 Ağustos tarihinde tanıttığı Note 10 modelleri için ilk resmi yazılım güncellemesi yayınlandı. İşte güncellemenin detayları.
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Cep Telefonları
Uğur Seven
Teknoloji Editörü
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Samsung'un 12 gün önce tanıttığı Galaxy Note 10 ve 10+ akıllı telefon modelleri henüz satışa sunulmadı ancak cihazlar için ilk yazılım güncellenmesi yayınlandı. Note 10 serisi satışa sunulduğunda kullanıcılar hemen bir yazılım güncellemesi ile karşılaşacaklar.

23 Ağustos'ta satışa sunulacak

Yeni güncelleme N975FXXU1ASH5 sürüm numarasına sahip ve 307 MB. boyutunda geliyor. Geliştirilmiş parmak izi tanıma, kamera kalitesi ve dokunmatik ekran performansı gibi birçok temel özelliği iyileştiren bu güncelleme ayrıca Ağustos ayı güvenlik paketini de barındırıyor.
Teknoloji devi Samsung, Galaxy S10 serisini başlatırken de benzer bir yazılım güncellemesi yayınlamıştı. Galaxy Note 10 ve Note 10+ modellerinin resmi satışı ise 23 Ağustos tarihinde başlayacak.


https://www.sammobile.com/news/galaxy-note-10-plus-gets-first-software-update-with-multiple-improvements/ Yorum Yaz
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