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Vivo NEX 3, 5G desteğiyle gelecek

Çinli akıllı telefon üreticisi Vivo'nun önümüzdeki dönemde piyasaya sürmesi beklenen yeni akıllı telefon modeli Vivo NEX 3'ün 5G desteğiyle geleceği ortaya çıktı.
4 gün
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Cep Telefonları
Uğur Seven
Teknoloji Editörü
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Çinli teknoloji şirketi Vivo'nun ürün müdürü Li Xiang, önümüzdeki aylarda piyasaya sürülmesi beklenen yeni akıllı telefon modeli Vivo NEX 3 ile ilgili detaylar paylaşmaya devam ediyor. Xiang, şimdiye kadar çizimlerine kadar paylaştığı cihazın şimdi de başka bir özelliğine dikkat çekti.

Ürün müdürü ipucu vermeye devam ediyor

Önceki açıklamalarda Vivo NEX 3 modelinin şelale ekrana sahip olacağını ve 3.5mm kulaklık jakını barındıracağını öğrenmiştik. Li Xiang'ın paylaştığı yeni görselde ise cihazın ana ekranının bir görüntüsü yer alıyor. Dikkat çeken nokta ise sol ve sağ üst köşelerde yer alan 5G ibaresi.
Ekranın sadece üst kısmını paylaşan ürün müdürünün 5G'ye dikkat çekmek için böyle bir yönteme başvurduğunu söylemek mümkün. Cihaz muhtemelen en yeni Snapdragon 855+ yonga setiyle geleceği için 5G desteğinin olması çok da sürpriz diyemeyiz. Önümüzdeki günlerde cihazla ilgili hangi detayların ortaya çıkacağı ise merak konusu.


https://www.gsmarena.com/the_upcoming_vivo_nex_3_will_support_5g-news-38753.php Yorum Yaz
Yorumlar Yorum Yaz Forumda Gör
KoşanBalık 3 gün
İlk bakışta 3.5g desteği ile gelicek okudum :))
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cumhurfatih 3 gün
5g sinyalini hangi operator den alacağım? 5g gelene kadar 29 tane yeni versiyonu çıkar. Adamlar daha 4gyi veremiyorken.
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CüneytU. 3 gün
yillarin edge ekrani simdi selale ekran oldu. Sirf satmak icin neler yapiyolar arkadas.
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