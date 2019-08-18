Vivo NEX 3, 5G desteğiyle gelecek

Çinli teknoloji şirketi Vivo'nun ürün müdürü Li Xiang, önümüzdeki aylarda piyasaya sürülmesi beklenen yeni akıllı telefon modeli Vivo NEX 3 ile ilgili detaylar paylaşmaya devam ediyor. Xiang, şimdiye kadar çizimlerine kadar paylaştığı cihazın şimdi de başka bir özelliğine dikkat çekti.

Ürün müdürü ipucu vermeye devam ediyor

Önceki açıklamalarda Vivo NEX 3 modelinin şelale ekrana sahip olacağını ve 3.5mm kulaklık jakını barındıracağını öğrenmiştik. Li Xiang'ın paylaştığı yeni görselde ise cihazın ana ekranının bir görüntüsü yer alıyor. Dikkat çeken nokta ise sol ve sağ üst köşelerde yer alan 5G ibaresi.

https://www.gsmarena.com/the_upcoming_vivo_nex_3_will_support_5g-news-38753.php

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Ekranın sadece üst kısmını paylaşan ürün müdürününiçin böyle bir yönteme başvurduğunu söylemek mümkün. Cihaz muhtemelen en yeniyonga setiyle geleceği içinolması çok da sürpriz diyemeyiz. Önümüzdeki günlerde cihazla ilgili hangi detayların ortaya çıkacağı ise merak konusu.