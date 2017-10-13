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Galaxy Note 8'e rakip geliyor: Huawei Mate 10 Pro, akıllı kalem ile gelebilir!

Huawei Mate 10'un tanıtımına saatler kala, cihazın şimdi de bir 'smartpen' ile geleceği iddia edildi. Konuya ilişkin detaylar için sizi haberimize davet ediyoruz.
1 yıl
4,6b
2
20
Cep Telefonları
Anıl Burak Karadede
Teknoloji Editörü
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16 Ekim'de tanıtılacak olan Huawei Mate 10 ile ilgili bugüne kadar bir çok sızıntı bilgi paylaşıldı. Ancak şu ana kadar sızdırılan bilgiler arasında Huawei Mate 10 Pro'nun bir smartpen ile geleceğine dair bir söylenti duymamıştık. 
Evan Blass adlı Twitter kullanıcısı; bugün attığı bir Twitte, Mate 10 Pro'nun Galaxy Note 8 ile yarışabilmesi adına akıllı bir kalemle geleceğini paylaştı. Kalemin tasarımına baktığımız zaman Moleskine Akıllı Yazı Seti ile uyumlu olduğunu görüyoruz. Bu da iki şirketin arasındaki işbirliğine işaret ediyor. 
Bu akıllı kalemin en önemli özelliği ise Bluetooth erişimi açıkken gerçek bir kağıda yazdığınız yazı ya da çizimleri anında telefonunuza aktarabiliyor. Ancak iki şirket destek sağlamadığı sürece bu kalemi Huawei Mate 10 Pro'nun dokunmatik ekranında kullanamayabiliriz.
Tüm bu iddiaların gerçeği ne kadar yansıttığını 16 Ekim Pazartesi günü Almanya'nın Münih kentinde düzenlenecek olan lansmanda göreceğiz.  

https://www.gsmarena.com/huawei_mate_10_pro_could_come_bundled_with_a_smartpen-news-27687.php Yorum Yaz
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Kerim5100 1 yıl
Zaten Moleskine Smart Writing Set'e sahip herkes bunu yapabilir ki :/ Telefon üzerinde kullanılmadıkça ne anlamı kalıyor bunun...
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3arbar 1 yıl en beğenilen
16:9 ekran formatı dışındaki telefonlardan uzak durmakta fayda var.hem web de hemde videolarda sıkıntı yaratıyor. bakınız:
abload.de/...
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Astforum 1 yıl
Patladı gitti.
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denizci535 1 yıl
beklenen oldu. ana ekranda calısmasada olur samsung note cihazları gömsün yeter. belki kalemi vs degiştirler yıllardır yedin zanzung bizi huwaei de seni yesin :)
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BekirTemel 1 yıl
fiyatı da artacağı için pek fp ürünü olmayacaktır lakin yinede çok iyi iş yapmış olurlar.
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lucas10 1 yıl
Neden note serisinin bir tık üstü tecrübeye ve özelliğe sahip olmalı ? Onu anlamadım. İnsanlarda takıntı haline gelmiş.

İphone dan başka telefon kullanamam. Yok note serisi ile yarışamaz.

Huawei de note serisi ile birşeyler yapmak istiyor ne var bunda ?


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DH Misafiri 1 yıl
Efsane bir telefon geliyor. Mate 10 modelinin fiyatı 4,299 Yuan diyorlar uydun ama pro daha pahalı olur. Biraz para biriktirip Çin'den getirteceğim. Tabi orada da ilk başlarda bulmak çok zor biraz bekleyeceğiz
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cinemaker 1 yıl
note 8 ler bu sefer de patladı ama fiyatıyla 5000tl ye note mu olur iphone 8 bile 4000tl
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mkyb 1 yıl cinemaker
cinemaker
note 8 ler bu sefer de patladı ama fiyatıyla 5000tl ye note mu olur iphone 8 bile 4000tl

Note 8 sadece ilk çıktığı zaman 5.000 liraydı. Ondada Samsung Gear S3 saat ve 500 liralık Samsung Store hediye çeki veriyorlardı. Şuan 4.200 TL. Paralel ithalatlısı dahada ucuza bulunabiliyor.
hepsiburada.com/...
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TIMERIDER 1 yıl
Note 8 ile aynı fiyattan sürerler, asla çan çin çon lara o paraları vermem. One plus 5 2500 lira, xiaomi mi6 2300 lira.. S7 edge iphone 6s note 5 lg g6 varken bunlara para vermek çok saçma. 2 model çıkardıktan sonra kendilerini premium ilan ettiler.
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TIMERIDER 1 yıl
Note 8 ile aynı fiyattan sürerler, asla çan çin çon lara o paraları vermem. One plus 5 2500 lira, xiaomi 2300 lira.. S7 edge iphone 6s note 5 lg g6 varken bunlara para vermek çok saçma. 2 model çıkardıktan sonra kendilerini premium ilan ettiler.
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huseyincarnege 1 yıl
F.P gelirse baya satar
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tugares 1 yıl
Akıbetini fiyatı belirler.
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6 etiket daha huawei mate 10 akıllı kalem smartpen Cep Telefonları Mobil Teknolojiler Anıl Burak Karadede
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