Galaxy Note 8'e rakip geliyor: Huawei Mate 10 Pro, akıllı kalem ile gelebilir!

16 Ekim'de tanıtılacak olan Huawei Mate 10 ile ilgili bugüne kadar bir çok sızıntı bilgi paylaşıldı. Ancak şu ana kadar sızdırılan bilgiler arasında Huawei Mate 10 Pro'nun bir smartpen ile geleceğine dair bir söylenti duymamıştık.

Evan Blass adlı Twitter kullanıcısı; bugün attığı bir Twitte, Mate 10 Pro'nun Galaxy Note 8 ile yarışabilmesi adına akıllı bir kalemle geleceğini paylaştı. Kalemin tasarımına baktığımız zaman Moleskine Akıllı Yazı Seti ile uyumlu olduğunu görüyoruz. Bu da iki şirketin arasındaki işbirliğine işaret ediyor.

Bu akıllı kalemin en önemli özelliği ise Bluetooth erişimi açıkken gerçek bir kağıda yazdığınız yazı ya da çizimleri anında telefonunuza aktarabiliyor. Ancak iki şirket destek sağlamadığı sürece bu kalemi Huawei Mate 10 Pro'nun dokunmatik ekranında kullanamayabiliriz.

Tüm bu iddiaların gerçeği ne kadar yansıttığını 16 Ekim Pazartesi günü Almanya'nın Münih kentinde düzenlenecek olan lansmanda göreceğiz.

https://www.gsmarena.com/huawei_mate_10_pro_could_come_bundled_with_a_smartpen-news-27687.php