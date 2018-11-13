Galaxy S10 Lite nokta çentik tasarımı ile gelebilir

Samsung’un geçtiğimiz hafta lanse ettiği yeni Infinity çentik tasarımlarını hangi modellerin kullanacağı merakla bekleniyor. İlk olarak Galaxy A8s modelinin Infinity-U veya Infinity-V tasarımlarından birisini kullanacağı biliniyor. Galaxy S10 serisinde ise Infinity-O tasarımını göreceğiz.

Galaxy S10 Lite özellikleri ve fiyatı

Gittikçe artan iddialar serideki en az bir modelde Infinity-O tasarımının yer alacağını gösteriyor. Daha önce Galaxy S10 veya Galaxy S10+ modellerinden birisinin bunu kullanacağı düşünülüyordu ancak yeni bir bilgi daha geldi.

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Galaxy S10 serisinin gücünü daha küçük boyutlarda sunması beklenen Galaxy S10 Lite modelinin Infinity-O tasarımını temel alacağı iddia edildi. Bu modelde kavisin aksine düz bir ekran kullanılacak ve O tasarımı da ortada yer alacak.

Snapdragon 8150 yonga seti ve 4GB/6GB RAM seçenekleri ile destekleneceği belirtilen Galaxy S10 Lite modeli yan kısımda bir parmak izi okuyucu barındıracak. Ayrıca çift arka kameraya sahip olacak.

Infinity-O tasarımını ilk kullanacak model olması beklenen Galaxy S10 Lite yine Şubat 2019 tarihindeki MWC 2019 fuarında Galaxy S10 serisi ile birlikte tanıtılacak. Fiyat konusunda 650$-750$ aralığı konuşuluyor.