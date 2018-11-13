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Galaxy S10 Lite nokta çentik tasarımı ile gelebilir

Ekrana çentik deliğini entegre eden Infinity-O tasarımı ilk olarak hangi telefonda yer verileceği merak ediliyor. Kaynaklar Galaxy S10 Lite modelinin ilk telefon olacağını iddia ediyor.
6 ay
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Cep Telefonları
Ekrem71
Haber Editörü
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Galaxy S10 Lite nokta çentik tasarımı ile gelebilir

Samsung’un geçtiğimiz hafta lanse ettiği yeni Infinity çentik tasarımlarını hangi modellerin kullanacağı merakla bekleniyor. İlk olarak Galaxy A8s modelinin Infinity-U veya Infinity-V tasarımlarından birisini kullanacağı biliniyor. Galaxy S10 serisinde ise Infinity-O tasarımını göreceğiz.

Galaxy S10 Lite özellikleri ve fiyatı

Gittikçe artan iddialar serideki en az bir modelde Infinity-O tasarımının yer alacağını gösteriyor. Daha önce Galaxy S10 veya Galaxy S10+ modellerinden birisinin bunu kullanacağı düşünülüyordu ancak yeni bir bilgi daha geldi.

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Galaxy S10 serisinin gücünü daha küçük boyutlarda sunması beklenen Galaxy S10 Lite modelinin Infinity-O tasarımını temel alacağı iddia edildi. Bu modelde kavisin aksine düz bir ekran kullanılacak ve O tasarımı da ortada yer alacak.

Snapdragon 8150 yonga seti ve 4GB/6GB RAM seçenekleri ile destekleneceği belirtilen Galaxy S10 Lite modeli yan kısımda bir parmak izi okuyucu barındıracak. Ayrıca çift arka kameraya sahip olacak.

Infinity-O tasarımını ilk kullanacak model olması beklenen Galaxy S10 Lite yine Şubat 2019 tarihindeki MWC 2019 fuarında Galaxy S10 serisi ile birlikte tanıtılacak. Fiyat konusunda 650$-750$ aralığı konuşuluyor.

 

https://www.phonearena.com/news/Samsung-Galaxy-S10-Lite-display-specs-price_id110927 Yorum Yaz
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12 Angry Men 6 ay en beğenilen
Ekranın ortasında ölü pixel gibi duruyor.
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teknologokhan 6 ay
nokta çentik yerine çentiksiz sürgülü ekran çok daha güzel bir tasarım bence.
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Xiaomiseverim 6 ay
Kimse beğenmemiş ama ekranın üstüne şerit çekilmiş gibi çentik kullanacağıma leke gibi bir nokta görmeyi yeğlerim. Ama anlamadığım nokta ahizeyi nereye koymuşlar? Face-id kıvamında bir teknoloji de gelmeyecek bu tasarıma göre. Yeni nesil ama eski teknoloji. Y A N L I Ş
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leocorte 6 ay
Anneme hediye olarak alsam leke var diye kazır tırnakla. Ne pis bir tasarım öyle. Ekran dediğin düz olacak arkadaş.
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WaxKitten 6 ay
Sonraki aşama ekranın altına yerleştirmek olabilir.
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SHADOW 6 ay
hiç güzel olmamış, leke gibi olmuş ekranın tepesinde
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dr20mouse 6 ay
Bu çentik değil ki nokta
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koyunsavar 6 ay
Bu çentik ipon çentiğine benzemiyor oldukça küçük tam ekran yapma çözümü. gg
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Y-ZiyA 6 ay
Hiç bir telefonu çıkar çıkmaz almamak taraftarıyım. Çok aceleniz yoksa 1 - 2 ay bekleyin. Hem fiyatları oldukça düşüyor, hem de kronik arızalar daha sonraki üretimlerde daha az rastlanıyor.
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konsoldede 6 ay
samsung ciktiginda alinmaz aradan3-5 ay gecsin 3/1 fiyati düser
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borukuzen 6 ay
Samsung Lite kategorisindeki rekabeti arttıracak yeni hamleler yapacak gibi duruyor. Tabi fiyatı da ne yazık ki ucuz olmayacak.
Umarım gelecekte bir gün TL nin değeri bir zamanlar olduğu gibi yüksek hale gelir.
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K_Spartakus 6 ay borukuzen
Çinliler bu fiyata hatta daha azına daha fazlasını veriyor.
Zamzung kaybetmeye mahkum
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