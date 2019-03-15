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Galaxy S10 serisinin delikli duvar kağıtları Galaxy tema mağazasına geliyor

Galaxy S10 serisinin ardından, kullanıcılar tarafından ekran içerisindeki kamera deliklerini kullanan eğlenceli duvar kağıtları yayınlandı. Samsung da bu modaya uyuyor.
2 ay
6,2b
1
8
Cep Telefonları
Onur Emre Karadağ
Yazar
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Galaxy S10 serisinin delikli duvar kağıtları Galaxy tema mağazasına geliyor
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Samsung tarafından Infinity-O olarak isimlendirilen ekran içerisinde kamera deliği tasarımlı Galaxy S10 serisi tanıtıldı. Bu tanıtımının ardından kullanıcılar kamera deliğini içine alacak şekilde eğlenceli duvar kağıtları tasarlamaya başladılar. Görünen o ki Samsung da kendi resmi duvar kağıtlarını Galaxy tema mağazası üzerinden paylaşacak.
Ayrıca Bkz. "POCO F1 Lite, Geekbench üzerinde görüldü"

Farklı tasarımlar

Kullanıcıların geliştirdiği duvar kağıtları Kuzey Kore lideri Kim Jong-Un’a ait dürbün görselinden, Star Wars evreninin sevimli robotu R2-D2’ya kadar uzanıyor. Hatta NASA’nın uzay gezginleri bile bu tasarımlardan nasibini aldı. Kamera deliğini saklamak konusunda da oldukça etkili olduğu düşünülünce kullanıcıların bu duvar kağıtlarına ilgi göstermesi oldukça normal.

Galaxy S10 serisinin delikli duvar kağıtları Galaxy tema mağazasına geliyor
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Bunun farkına varan Samsung benzeri delikli duvar kağıtları Galaxy tema mağazasına şimdiden eklemiş. S10, S10e veya S10 Plus modellerinden birini kullanıyorsanız siz de bu ilginç duvar kağıtlarını deneyebilirsiniz. Mağaza üzerindeki bazı duvar kağıtlarının ücretli olduğunu belirtelim. 


https://www.gsmarena.com/cutout_wallpapers_now_available_in_samsungs_galaxy_theme_store-news-36023.php Yorum Yaz
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MrKattchup 2 ay en beğenilen
Adamlar da kötü durduğunun farkında ama bunu bilip çözüm üretmeleri bence taktire şayan.
2 Yanıt Yanıtla +15
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NimbleSoul 2 ay
Kim Jong-Un ve Bender duvar kağıtları cuk oturmuş. :D
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MHEC 2 ay
Kim jong un a yarıldım
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McLaren64 2 ay
Kim Jong Un'lu WP efsane olmuş. :)
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koyunsavar 2 ay
S10 harika deluğa hiç rahatsız etmiyor.kullanmayanlar kunllananlara göre daha çok rahatsız
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MrKattchup 2 ay en beğenilen
Adamlar da kötü durduğunun farkında ama bunu bilip çözüm üretmeleri bence taktire şayan.
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renega 2 ay MrKattchup
Aynen
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cumur 2 ay MrKattchup
keşke apple çektiğine de atlet yada tişört tasarımları yapsalar
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NimbleSoul 2 ay
Kim Jong-Un ve Bender duvar kağıtları cuk oturmuş. :D
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ezimuse 2 ay
Yaratıcı olmuş.
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