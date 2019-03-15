Galaxy S10 serisinin delikli duvar kağıtları Galaxy tema mağazasına geliyor

Samsung tarafından Infinity-O olarak isimlendirilen ekran içerisinde kamera deliği tasarımlı Galaxy S10 serisi tanıtıldı. Bu tanıtımının ardından kullanıcılar kamera deliğini içine alacak şekilde eğlenceli duvar kağıtları tasarlamaya başladılar. Görünen o ki Samsung da kendi resmi duvar kağıtlarını Galaxy tema mağazası üzerinden paylaşacak.

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Farklı tasarımlar

Kullanıcıların geliştirdiği duvar kağıtları Kuzey Kore lideri Kim Jong-Un’a ait dürbün görselinden, Star Wars evreninin sevimli robotu R2-D2’ya kadar uzanıyor. Hatta NASA’nın uzay gezginleri bile bu tasarımlardan nasibini aldı. Kamera deliğini saklamak konusunda da oldukça etkili olduğu düşünülünce kullanıcıların bu duvar kağıtlarına ilgi göstermesi oldukça normal.

Bunun farkına varan Samsung benzeri delikli duvar kağıtları Galaxy tema mağazasına şimdiden eklemiş. S10, S10e veya S10 Plus modellerinden birini kullanıyorsanız siz de bu ilginç duvar kağıtlarını deneyebilirsiniz. Mağaza üzerindeki bazı duvar kağıtlarının ücretli olduğunu belirtelim.

https://www.gsmarena.com/cutout_wallpapers_now_available_in_samsungs_galaxy_theme_store-news-36023.php