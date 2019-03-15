POCO F1 Lite, Geekbench üzerinde görüldü

Snapdragon 660 yonga seti
Geekbench testinde Poco F1 Lite modelinin Snapdragon 660 yonga setinden gücünü aldığı görülüyor. Tek çekirdekte 1341, çoklu çekirdekte ise 4830 puan almayı başarmış. Bu tarz testleri yakından takip edenlerin hemen fark edeceği üzere cihazın aldığı puanlar Snapdragon 660 yonga seti ile gelen diğer cihazlara kıyasla oldukça düşük. Hatta Snapdragon 636 seviyesinde olduğunu söyleyebiliriz.
Geekbench üzerinde görülen diğer bilgiler Poco F1 Lite modelinin 4 GB RAM ve Android 9 Pie işletim sistemi ile geleceğini gösteriyor. Bu testin ardından Xiaomi uranus isimli farklı bir modele ait Geekbench testi de ortaya çıktı. Alınan puanlar ve donanımın aynı olduğu düşünülünce Xiaomi uranus'ün Poco F1 Lite modelinin farklı bir isimlendirmesi olduğu tahmin ediliyor.Ayrıca Bkz. "Huawei Mate 20 Pro’nun yüz tanıma özellikleri"
Eğer bu sızıntılar doğruysa ve Xiaomi, Poco F1 Lite modeli üzerinde çalışıyorsa yakın zamanda cihaz hakkında daha fazla detaya ulaşmamız mümkün. Ancak şimdilik elimizdeki bilgilerin oldukça kısıtlı olduğunu söyleyebiliriz.
https://www.gizmochina.com/2019/03/14/poco-f1-lite-seen-on-geekbench-powered-by-snapdragon-660/ Yorum Yaz Paylaş Tweetle
Hani poco oneplusa rakipti high-end performansı saflıkta ve ucuza sunacaktı sadece.. Bu gidişte lite çıkar f1s çıkar artık önünü alamayız bunların
Çin 1 milyarın üzerinde Hindistan 1.5 milyara yaklaştı.
Adamlar sırf çin ve Hindistan pazarına yönelse 10 tane model çıkarsa yine satar.
Ben xiaomi'nin kendi telefonlarını da takip edemiyorum ki bir sürü model var.
1 Misafir
İLGİ DÜZEYİ
4909 TIK
HABERİN ETİKETLERİ
xiaomi, snapdragon 660 ve