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POCO F1 Lite, Geekbench üzerinde görüldü

Xiaomi’nin uygun fiyatlı alt markası Pocophone görünen o ki orta seviye bir cihaz üzerinde çalışıyor. POCO F1 Lite adındaki akıllı telefona ait Geekbench testi ortaya çıktı.
2 ay
4,9b
1
11
Cep Telefonları
Onur Emre Karadağ
Yazar
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POCO F1 Lite, Geekbench üzerinde görüldü
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Xiaomi’nin uygun fiyat odaklı alt markasının ilk akıllı telefonu Pocophone F1, 300 dolar fiyatına rağmen Snapdargon 845 yonga seti ile gelmesiyle kullanıcıların beğenisini kazanmıştı. Firmadan Pocophone F2 modelini duyurması beklenirken orta seviye başka bir model görüldü. Poco F1 Lite ismindeki cihazın Geekbench testi ortaya çıktı.

Snapdragon 660 yonga seti

Geekbench testinde Poco F1 Lite modelinin Snapdragon 660 yonga setinden gücünü aldığı görülüyor. Tek çekirdekte 1341, çoklu çekirdekte ise 4830 puan almayı başarmış. Bu tarz testleri yakından takip edenlerin hemen fark edeceği üzere cihazın aldığı puanlar Snapdragon 660 yonga seti ile gelen diğer cihazlara kıyasla oldukça düşük. Hatta Snapdragon 636 seviyesinde olduğunu söyleyebiliriz.

POCO F1 Lite, Geekbench üzerinde görüldü
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Geekbench üzerinde görülen diğer bilgiler Poco F1 Lite modelinin 4 GB RAM ve Android 9 Pie işletim sistemi ile geleceğini gösteriyor. Bu testin ardından Xiaomi uranus isimli farklı bir modele ait Geekbench testi de ortaya çıktı. Alınan puanlar ve donanımın aynı olduğu düşünülünce Xiaomi uranus'ün Poco F1 Lite modelinin farklı bir isimlendirmesi olduğu tahmin ediliyor.

Ayrıca Bkz. "Huawei Mate 20 Pro’nun yüz tanıma özellikleri"

Eğer bu sızıntılar doğruysa ve Xiaomi, Poco F1 Lite modeli üzerinde çalışıyorsa yakın zamanda cihaz hakkında daha fazla detaya ulaşmamız mümkün. Ancak şimdilik elimizdeki bilgilerin oldukça kısıtlı olduğunu söyleyebiliriz.


https://www.gizmochina.com/2019/03/14/poco-f1-lite-seen-on-geekbench-powered-by-snapdragon-660/ Yorum Yaz
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Bloodin 2 ay en beğenilen
Saçma ve gereksiz Snapdragon 660 ile 710 arasında birçok kaliteli telefon var zaten...
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JessicaCornish 2 ay
Xda tarafından açıklama yapıldı. Böyle bir cihaz yok, custom rom ile oynanarak fake haber yayılmış
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MHEC 2 ay
Mi8 lite varken gerek yok.
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FantomİçinF 2 ay
Çinli yine dayanamadı mitozla telefon üretmeye başladı

Hani poco oneplusa rakipti high-end performansı saflıkta ve ucuza sunacaktı sadece.. Bu gidişte lite çıkar f1s çıkar artık önünü alamayız bunların
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Mustafa-1453 2 ay
Litenin litesi çıkmış
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Fenomenon 2 ay
Poco zaten farklı bir marka olarak çıktı. O yüzden birkaç farklı telefon çıkarması gayet normal.
Çin 1 milyarın üzerinde Hindistan 1.5 milyara yaklaştı.
Adamlar sırf çin ve Hindistan pazarına yönelse 10 tane model çıkarsa yine satar.
Ben xiaomi'nin kendi telefonlarını da takip edemiyorum ki bir sürü model var.
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esmerbuyucu 2 ay
Lite'ın Lite'ı. Vay beeeee çektim 😂
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NOSTOY 2 ay
hala 2 yıl öncesi işlemci kullanıyorlar. düşün artık şu SD 660 ın yakasından
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Bloodin 2 ay en beğenilen
Saçma ve gereksiz Snapdragon 660 ile 710 arasında birçok kaliteli telefon var zaten...
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dodofran 2 ay Bloodin
+1. poco ismi var olan en yüksek işlemciyi en ucuza verme üzerine kurulu olmalıydı. mesela sd 855 li mi 9 şu an 450 euro. poco f2 de en fazla 350 olacak şekilde sd 855 ile gelmeliydi.
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