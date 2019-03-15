POCO F1 Lite, Geekbench üzerinde görüldü

Xiaomi’nin uygun fiyat odaklı alt markasının ilk akıllı telefonu Pocophone F1, 300 dolar fiyatına rağmen Snapdargon 845 yonga seti ile gelmesiyle kullanıcıların beğenisini kazanmıştı. Firmadan Pocophone F2 modelini duyurması beklenirken orta seviye başka bir model görüldü. Poco F1 Lite ismindeki cihazın Geekbench testi ortaya çıktı.

Snapdragon 660 yonga seti

Geekbench testinde Poco F1 Lite modelinin Snapdragon 660 yonga setinden gücünü aldığı görülüyor. Tek çekirdekte 1341, çoklu çekirdekte ise 4830 puan almayı başarmış. Bu tarz testleri yakından takip edenlerin hemen fark edeceği üzere cihazın aldığı puanlar Snapdragon 660 yonga seti ile gelen diğer cihazlara kıyasla oldukça düşük. Hatta Snapdragon 636 seviyesinde olduğunu söyleyebiliriz.

Geekbench üzerinde görülen diğer bilgiler Poco F1 Lite modelinin 4 GB RAM ve Android 9 Pie işletim sistemi ile geleceğini gösteriyor. Bu testin ardından Xiaomi uranus isimli farklı bir modele ait Geekbench testi de ortaya çıktı. Alınan puanlar ve donanımın aynı olduğu düşünülünce Xiaomi uranus'ün Poco F1 Lite modelinin farklı bir isimlendirmesi olduğu tahmin ediliyor.

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Eğer bu sızıntılar doğruysa ve Xiaomi, Poco F1 Lite modeli üzerinde çalışıyorsa yakın zamanda cihaz hakkında daha fazla detaya ulaşmamız mümkün. Ancak şimdilik elimizdeki bilgilerin oldukça kısıtlı olduğunu söyleyebiliriz.

https://www.gizmochina.com/2019/03/14/poco-f1-lite-seen-on-geekbench-powered-by-snapdragon-660/