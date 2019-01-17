Galaxy S10'un parmak izi tarayıcısı, ekran koruyucu filmle çalışmayabilir

Güney Koreli akıllı telefon üreticisi Samsung'un yeni amiral gemisi modeli Galaxy S10'un tanıtılmasına az bir süre kala, cihazla ilgili yeni detaylar da ortaya çıkmaya devam ediyor. Mobil aksesuarlar üreten ArmadilloTek şirketi, Galaxy S10'u koruyucu filmle kullanmak isteyenleri üzecek bir açıklama yaptı.

Ultrasonik parmak izi tarayıcı ile gelecek

Geçmiş haberlerimizden de bildiğiniz üzere Galaxy S10 ve S10 Plus modellerinde yeni bir parmak izi teknolojisi kullanılacak. Mevcut parmak izi tarayıcılardan daha güvenli olduğu belirtilen ultrasonik parmak izi teknolojisinin avantajlarının yanında dezavantajları da mevcut ve bu da onlardan biri.

https://twitter.com/armadillotek/status/1085533746789576705

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ArmadilloTek şirketi ürünlerininmodelinde test ediliğini iddia ediyor ve cihazlarda kullanılacak olanparmak izi tarayıcınınbelirtiyor. Ancak şirket hangi ürünlerinin test edildiğinive konuyla ilgili olarakcephesinden de bir açıklama yok. Bu durumu sanırım en net cihazlar piyasaya sürüldüğünde öğrenebileceğiz.