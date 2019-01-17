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Galaxy S10'un parmak izi tarayıcısı, ekran koruyucu filmle çalışmayabilir

Teknoloji devi Samsung'un yeni amiral gemisi modeli Galaxy S10'un tanıtılmasına az bir süre kala, cihazın parmak izi tarayıcısının ekran koruyucu filmle çalışmayabileceği iddia ediliyor.
4 ay
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13
Cep Telefonları
Uğur Seven
Teknoloji Editörü
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Güney Koreli akıllı telefon üreticisi Samsung'un yeni amiral gemisi modeli Galaxy S10'un tanıtılmasına az bir süre kala, cihazla ilgili yeni detaylar da ortaya çıkmaya devam ediyor. Mobil aksesuarlar üreten ArmadilloTek şirketi, Galaxy S10'u koruyucu filmle kullanmak isteyenleri üzecek bir açıklama yaptı.

Ultrasonik parmak izi tarayıcı ile gelecek

Geçmiş haberlerimizden de bildiğiniz üzere Galaxy S10 ve S10 Plus modellerinde yeni bir parmak izi teknolojisi kullanılacak. Mevcut parmak izi tarayıcılardan daha güvenli olduğu belirtilen ultrasonik parmak izi teknolojisinin avantajlarının yanında dezavantajları da mevcut ve bu da onlardan biri.
ArmadilloTek şirketi ürünlerinin Galaxy S10 modelinde test ediliğini iddia ediyor ve cihazlarda kullanılacak olan koruyucu filmlerin parmak izi tarayıcının düzgün çalışmasını engellediğini belirtiyor. Ancak şirket hangi ürünlerinin test edildiğini açıklamadı ve konuyla ilgili olarak Samsung cephesinden de bir açıklama yok. Bu durumu sanırım en net cihazlar piyasaya sürüldüğünde öğrenebileceğiz.

https://twitter.com/armadillotek/status/1085533746789576705 Yorum Yaz
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Seyrim 4 ay en beğenilen
Ekran koruyucuya gerçekten ihtiyaç var mı? Ben 4-5 yıldır aynı telefonu kullanıyorum hiç kullanmadım.. Firmalar zaten sağlam yapıyorlar bu ekran panellerini..
2 Yanıt Yanıtla +9
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blank42 4 ay Seyrim
Aksesuar satıcısıyım şuan mesala gelen note 8 / s8 gibi telefonlardan 10 tanesinden rahat 6 tanesi kırık şekilde geliyor :)
Bugün başka bir müşterim s9 ekran fiyatı sordu alalı 2 hafta olmuştu ekran gitmiş birde ekran kavisli olunca düştüğü anda tuzla buz oluyor
Aksesuar satıcısıyım şuan mesala gelen note 8 / s8 gibi telefonlardan 10 tanesinden rahat 6 tanesi kırık şekilde geliyor :)Bugün başka bir müşterim s9 e...
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1 Yanıt Yanıtla +7
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foreveriphone 4 ay
Gorilla Glass 10 olsa hikaye, ister istemez bozuk para anahtarlık temas ediyor kot pantolon dahi kılcal çiziğe neden olabiliyor.Bugün 700tl ye ikinci el Android cihaz alan adam bile ilk iş kırılmaz taktırıyor telefona.Ben ortalama 8000tl ye s10 alacağım ve sadece mevcut gg güveneceğim aklımı peynir ekmekle yemedim
Gorilla Glass 10 olsa hikaye, ister istemez bozuk para anahtarlık temas ediyor kot pantolon dahi kılcal çiziğe neden olabiliyor.Bugün 700tl ye ikinci el Android...
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Celonfix 4 ay
Dikkatli kullanmayan insanın telefonu kılıfla bile kırılır,ekran koruyucuyla bile çizilir. Senelerdir ne kılıf takarım ne ekran koruyucu ama kullandığım telefonların üzerinde tek çizik dahi yoktur.
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oguzhan297 4 ay
S8 plusu koruyucusuz kullanmıştım çok dikkat etsemde çizikler oluşmuştu ekranda tabi bu benim sinirimi bozmuştu
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Onurcan91 4 ay
32 aylık S7 Edge nokta hatasız cihaz bugün elimden düştü kaldırıma ve ekran tuzla buz oldu bu ekranlarda tempered glass en azından ekran jelatini kullanmak lazım.

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foreveriphone 4 ay
Gorilla Glass 10 olsa hikaye, ister istemez bozuk para anahtarlık temas ediyor kot pantolon dahi kılcal çiziğe neden olabiliyor.Bugün 700tl ye ikinci el Android cihaz alan adam bile ilk iş kırılmaz taktırıyor telefona.Ben ortalama 8000tl ye s10 alacağım ve sadece mevcut gg güveneceğim aklımı peynir ekmekle yemedim
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ymhaslaman 4 ay
Gorilla glass varken gereksiz zaten ekran koruyucu. Ki zaten en iyisi bile uymuyor cihaza.
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Askaparta 4 ay
Yüz üstü bırakmazlar telefonu.
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cumur 4 ay
o kısım boş olarak bi ekran koruyucu yaparlar elbet yada o bölgeye daha farklı bir malzeme kullanarak çözerler diye umuyorum
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mr.biceps 4 ay
Mate 20 pro kullanıyorum ekran filmi varken parmak izi okuyucu çalışıyor
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Whippoorwill 4 ay
Dağ gibi sorun diye lanse ediliyor ancak lansman sonrası ortaya çıkacaktır abartıldığı. Mutlaka bu tarz bir duruma önlem almıştır Samsung.
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Seyrim 4 ay en beğenilen
Ekran koruyucuya gerçekten ihtiyaç var mı? Ben 4-5 yıldır aynı telefonu kullanıyorum hiç kullanmadım.. Firmalar zaten sağlam yapıyorlar bu ekran panellerini..
2 Yanıt Yanıtla +9
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blank42 4 ay Seyrim
Aksesuar satıcısıyım şuan mesala gelen note 8 / s8 gibi telefonlardan 10 tanesinden rahat 6 tanesi kırık şekilde geliyor :)
Bugün başka bir müşterim s9 ekran fiyatı sordu alalı 2 hafta olmuştu ekran gitmiş birde ekran kavisli olunca düştüğü anda tuzla buz oluyor
1 Yanıt Yanıtla +7
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TearsForFears 4 ay Seyrim
Gerçekten ihtiyaç var. Kılcal çizikleri geçtim kırılmayı bile engelliyor.
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HABERİN ETİKETLERİ
samsung, armadillotek ve
5 etiket daha parmak izi tarayıcı koruyucu film Cep Telefonları Mobil Teknolojiler Uğur Seven
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