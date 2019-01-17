Galaxy S10'un parmak izi tarayıcısı, ekran koruyucu filmle çalışmayabilir

Teknoloji Editörü
Güney Koreli akıllı telefon üreticisi Samsung'un yeni amiral gemisi modeli Galaxy S10'un tanıtılmasına az bir süre kala, cihazla ilgili yeni detaylar da ortaya çıkmaya devam ediyor. Mobil aksesuarlar üreten ArmadilloTek şirketi, Galaxy S10'u koruyucu filmle kullanmak isteyenleri üzecek bir açıklama yaptı.
Ultrasonik parmak izi tarayıcı ile gelecek
Geçmiş haberlerimizden de bildiğiniz üzere Galaxy S10 ve S10 Plus modellerinde yeni bir parmak izi teknolojisi kullanılacak. Mevcut parmak izi tarayıcılardan daha güvenli olduğu belirtilen ultrasonik parmak izi teknolojisinin avantajlarının yanında dezavantajları da mevcut ve bu da onlardan biri.
https://twitter.com/armadillotek/status/1085533746789576705 Yorum Yaz Paylaş Tweetle
Bugün başka bir müşterim s9 ekran fiyatı sordu alalı 2 hafta olmuştu ekran gitmiş birde ekran kavisli olunca düştüğü anda tuzla buz oluyor