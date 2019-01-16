Huawei'nin kurucusu casusluk iddialarını net bir şekilde yalanladı

Teknoloji Editörü
Teknoloji haberlerini yakından takip eden biriyseniz, Huawei markasının casusluk başlıklı haberlere konu olduğunu görmüşsünüzdür. Başta ABD olmak üzere birçok ülke, telekominikasyon ürünleri üreten Huawei'nin Çin hükümeti adına casusluk faaliyetlerinde bulunduğunu iddia ediyor. Üst üste yaşanan gözaltı olaylarından sonra şirket kurucusu ve CEO'su Ren Zhengfei konuyla ilgili açıklamalarda bulundu.
İddialar gerçek değil
Ren Zhengfei yaptığı açıklamada, Çin hükümetinin hiçbir zaman kendilerinden, uygunsuz olarak tabir edilebilecek özel bilgi talep etmediğini ve bu casusluk iddialarının gerçeği yansıtmadığını belirtti. Reuters'e konuşan Zhengfei konuyla ilgili olarak: "Ülkemi hala seviyorum, Konünist partiyi destekliyorum. Ancak dünyadaki hiçbir ülkeye zarar verecek birşey yapmayacağım." ifadelerini kullandı.Ren Zhengfei'nin kızı ve aynı zamanda Huawei'nin mali işler müdürü olan Meng Wanzhou, Aralık ayında Kanada'da, İran yaptırımlarını ihlal ettiği gerekçesiyle tutuklanmıştı. Şimdi ise ABD'ye iade tehlikesiyle karşı karşıya. Geçtiğimiz günlerde de başka bir Huawei çalışanı yine casusluk suçlaması ile Polonya'da gözaltına alınmıştı. Bakalım Huawei'nin yakası bu casusluk iddialarından ne zaman kurtulacak hep beraber göreceğiz.
https://uk.reuters.com/article/us-usa-china-huawei-founder/huawei-founder-says-firm-does-not-spy-for-china-idUKKCN1P917S Yorum Yaz Paylaş Tweetle
Dünyanın en çok satan ikinci telefonu Huawei
Telekomünikasyon ekipmanlarında pazar lideri Huawei
Dünyanın en büyük sosyal medya şirketi ve dünyanın beşinci büyük yazılım şirketi tencent
Bu şirketlere Çin hükumeti ciddi destek veriyor. Şu anda telefonlar için isletim sistemi işine girdiler başta cin hükumeti ve Huawei var.
Muhtemelen Yakın zamanda Android işletim sistemi kullanıcı oranı üçte bir oranında azalacak.
Kısacası Çin her geçen gün ürünlerini Amerika dan daha bağımsız hale getiriyor. Ne kadar sürer bilinmez ama Çin in Amerika nin yerini alacağı kesin. Çok sürmeyecegi de kesin.
Huawei telefonun olanlara giriş yasağı, Huawei yöneticilerinin göz altına alınmasi. Daha büyük yaptırımlar olacaktır.
Dogal kendi icinde gelisen kurallar cercevesinde bir buyume rekabet yok Turkiye de. Huawei internet altyapisina o kadar onem veriyor yatirim yapacagina en basta kendi urunleri icin her sehirde kendisinin kurdugu teknik servis agini kurardi. Suan sadece 2 sehirde Ankara ( 1 ) IStanbul ( 2 ) topu topu koca Turkiye 3 servis noktasindan idare ediliyorken Turkiye in altyapisina goz dikmesi de belli ki istihbarat ve Huawei in akrasindaki Hanedan in istedgi olan bilgi guctur guc ile de kontrol boyutunda basta askeri bilgiler ve i bilgilere erisen kisilerin ulak.net icinden olmasa da harici sahsi cihazlari vs baska yerlerde baglantisi mobil veya diger ticari internet srvis saglayicilarin sundugu altyapilar gerek modem ile de Turkiye tehlike altinda gibi durmaktadir ... GEcen yil bir ara es zamanli bircok sehirde elektrik iletiism agi engellenmisti gecistirilmek istendi fiyaskodur diye mi bilinmez...
Cin ile Iran yakinlasmasi da ihlallerden anlasiliyor.