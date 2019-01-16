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Huawei'nin kurucusu casusluk iddialarını net bir şekilde yalanladı

Çinli teknoloji şirketi Huawei'nin adı son zamanlarda sıklıkla casusluk haberlerine konu oluyor. Şirketin kurucusu ve CEO'su bu can sıkıcı konuyla ilgili olarak açıklamalar yaptı.
4 ay
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Cep Telefonları
Uğur Seven
Teknoloji Editörü
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Teknoloji haberlerini yakından takip eden biriyseniz, Huawei markasının casusluk başlıklı haberlere konu olduğunu görmüşsünüzdür. Başta ABD olmak üzere birçok ülke, telekominikasyon ürünleri üreten Huawei'nin Çin hükümeti adına casusluk faaliyetlerinde bulunduğunu iddia ediyor. Üst üste yaşanan gözaltı olaylarından sonra şirket kurucusu ve CEO'su Ren Zhengfei konuyla ilgili açıklamalarda bulundu.

İddialar gerçek değil

Ren Zhengfei yaptığı açıklamada, Çin hükümetinin hiçbir zaman kendilerinden, uygunsuz olarak tabir edilebilecek özel bilgi talep etmediğini ve bu casusluk iddialarının gerçeği yansıtmadığını belirtti. Reuters'e konuşan Zhengfei konuyla ilgili olarak: "Ülkemi hala seviyorum, Konünist partiyi destekliyorum. Ancak dünyadaki hiçbir ülkeye zarar verecek birşey yapmayacağım." ifadelerini kullandı.
Ren Zhengfei'nin kızı ve aynı zamanda Huawei'nin mali işler müdürü olan Meng Wanzhou, Aralık ayında Kanada'da, İran yaptırımlarını ihlal ettiği gerekçesiyle tutuklanmıştı. Şimdi ise ABD'ye iade tehlikesiyle karşı karşıya. Geçtiğimiz günlerde de başka bir Huawei çalışanı yine casusluk suçlaması ile Polonya'da gözaltına alınmıştı. Bakalım Huawei'nin yakası bu casusluk iddialarından ne zaman kurtulacak hep beraber göreceğiz.

https://uk.reuters.com/article/us-usa-china-huawei-founder/huawei-founder-says-firm-does-not-spy-for-china-idUKKCN1P917S Yorum Yaz
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fhrstw 4 ay
Çinli firmalar da ahlak etik kavramı tam oturmamış genel olarak ama Huwaei kötünün kötüsü ha birde her yerde huwaei modem router var. Turkcellin payı büyük tabi bunda umursarlar mı? amaaan nolacak yiah der geçerler. Ensarı yuttular bu ne ki.
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BekirHan 4 ay
Zamanında cisco' nun patentlerini (linksys) ihlal ederek cihazlarını kopyalayarak network sektöründe bu günlere geldi adamlar. geçmişleri çok temiz değil açıkçası. Türkiye' de network alanında da bir çok konuda ilerideler. servis sağlayıcıların evlere sunduğu çoğu modemin üreticisi yine huawei. (2000' lerin başı, markayı ilk duyduğum zamanlar bu dava ile çalkalanıyordu)
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Seyrim 4 ay
Bilgi güçtür.. Casus değiliz dese bile bilgi topladığını düşünüyorum. Google, yahoo gibi, facebook gibi.
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mcrew 4 ay
Çin hükumeti özellikle telekomünikasyon, akıllı telefon ve sosyal medya konusunda dünya pazarını ele geçiriyor.
Dünyanın en çok satan ikinci telefonu Huawei
Telekomünikasyon ekipmanlarında pazar lideri Huawei
Dünyanın en büyük sosyal medya şirketi ve dünyanın beşinci büyük yazılım şirketi tencent
Bu şirketlere Çin hükumeti ciddi destek veriyor. Şu anda telefonlar için isletim sistemi işine girdiler başta cin hükumeti ve Huawei var.
Muhtemelen Yakın zamanda Android işletim sistemi kullanıcı oranı üçte bir oranında azalacak.
Kısacası Çin her geçen gün ürünlerini Amerika dan daha bağımsız hale getiriyor. Ne kadar sürer bilinmez ama Çin in Amerika nin yerini alacağı kesin. Çok sürmeyecegi de kesin.
Huawei telefonun olanlara giriş yasağı, Huawei yöneticilerinin göz altına alınmasi. Daha büyük yaptırımlar olacaktır.
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Periah 4 ay
Bizim ülkede umarım gerekli önlemler alınır. Askeri sanayi özgün birşeyler yapabildiğimiz tek alan oradaki değerli verilerin Çin'in eline geçmemesi gerek.
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smart1978 4 ay Periah
Huawei Turkiye in internet altyapisinda son yillarda ciddi oranda ele gecirmistir. Yetmiyot Huawei urunlu modemler basta olmak uzere internet servis saglayicilarina da dagitilmaktadir secmeme sansiniz da yok ! Yani bircok koldan detaydan da ne tesaduftur Huawei Turkiye de baskin ve gucunu de artirmaktadir !
Dogal kendi icinde gelisen kurallar cercevesinde bir buyume rekabet yok Turkiye de. Huawei internet altyapisina o kadar onem veriyor yatirim yapacagina en basta kendi urunleri icin her sehirde kendisinin kurdugu teknik servis agini kurardi. Suan sadece 2 sehirde Ankara ( 1 ) IStanbul ( 2 ) topu topu koca Turkiye 3 servis noktasindan idare ediliyorken Turkiye in altyapisina goz dikmesi de belli ki istihbarat ve Huawei in akrasindaki Hanedan in istedgi olan bilgi guctur guc ile de kontrol boyutunda basta askeri bilgiler ve i bilgilere erisen kisilerin ulak.net icinden olmasa da harici sahsi cihazlari vs baska yerlerde baglantisi mobil veya diger ticari internet srvis saglayicilarin sundugu altyapilar gerek modem ile de Turkiye tehlike altinda gibi durmaktadir ... GEcen yil bir ara es zamanli bircok sehirde elektrik iletiism agi engellenmisti gecistirilmek istendi fiyaskodur diye mi bilinmez...
Cin ile Iran yakinlasmasi da ihlallerden anlasiliyor.
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