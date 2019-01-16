Huawei'nin kurucusu casusluk iddialarını net bir şekilde yalanladı

Teknoloji haberlerini yakından takip eden biriyseniz, Huawei markasının casusluk başlıklı haberlere konu olduğunu görmüşsünüzdür. Başta ABD olmak üzere birçok ülke, telekominikasyon ürünleri üreten Huawei'nin Çin hükümeti adına casusluk faaliyetlerinde bulunduğunu iddia ediyor. Üst üste yaşanan gözaltı olaylarından sonra şirket kurucusu ve CEO'su Ren Zhengfei konuyla ilgili açıklamalarda bulundu.

İddialar gerçek değil

Ren Zhengfei yaptığı açıklamada, Çin hükümetinin hiçbir zaman kendilerinden, uygunsuz olarak tabir edilebilecek özel bilgi talep etmediğini ve bu casusluk iddialarının gerçeği yansıtmadığını belirtti. Reuters'e konuşan Zhengfei konuyla ilgili olarak: "Ülkemi hala seviyorum, Konünist partiyi destekliyorum. Ancak dünyadaki hiçbir ülkeye zarar verecek birşey yapmayacağım." ifadelerini kullandı.

https://uk.reuters.com/article/us-usa-china-huawei-founder/huawei-founder-says-firm-does-not-spy-for-china-idUKKCN1P917S

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Ren Zhengfei'ninve aynı zamanda Huawei'nin mali işler müdürü olan, Aralık ayında Kanada'da, İran yaptırımlarını ihlal ettiği gerekçesiyle. Şimdi ise ABD'ye iade tehlikesiyle karşı karşıya. Geçtiğimiz günlerde de başka birçalışanı yine casusluk suçlaması ile'da gözaltına alınmıştı. Bakalım Huawei'nin yakası bu casusluk iddialarından ne zamanhep beraber göreceğiz.