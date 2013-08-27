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Galaxy S4'ün pil ömründen memnun değilseniz: Mophie Juice Pack

5 yıl
5,7b
1
18
Cep Telefonu Diğer
Shady
Haber Editörü
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Galaxy S4'ün pil ömründen memnun değilseniz: Mophie Juice Pack

Galaxy S4 kullanıyor ve 2600 mAh’lik pili size yeterli pil ömrünü sağlayamıyor mu ? O zaman Mophie’nin size bir önerisi var: NFC’den vazgeçin, pil kapasitesini 4900 mAh’e yükseltin.

HTC One ve iPhone’a ürettiği pilli kılıfı Juice Pack ile yakından tanıdığımız Mophie, Samsung’un amiral gemisi için hazırladığı Juice Pack’i satışa sunuyor. Kılıf ve ek pil ünitesinin bir araya geldiği Juice Pack, microUSB üzerinden S4’ün bir parçası haline geliyor ve telefonun 2600 mAh’lik bataryasının yetersiz kaldığı yerden itibaren 2300 mAh’lik pili ile telefonun pil performansını neredeyse 2 katına yükseltiyor. Yaklaşık 130 gram olan Juice Pack, ek güç kaynağı olmasının yanı sıra Galaxy S4’ü dış darbelere karşı dayanıklı yapısı sayesinde koruma altına alırken; aksesuarın en büyük ve tek dezavantajı ise NFC kullanımını engellemesi.

99 dolar olarak belirlenen satış fiyatıyla raflardaki yerini alan Juice Pack'in şimdilik sadece siyah ve beyaz renk alternatifleri bulunurken; önümüzdeki dönemde kırmızı ve pembe renk alternatifleri de tüketicilerin beğenisine sunulacak.


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vankomisin 5 yıl en beğenilen
40 dolara ZeroLemon'un 7500mAh'lik bataryası var. Hem daha ucuz, hem daha fazla kapasiteli, hem micro usb girişini kapatmıyor, hem de NFC'yi de engellemiyor:

zerolemon.com/...
40 dolara ZeroLemon'un 7500mAh'lik bataryası var. Hem daha ucuz, hem daha fazla kapasiteli, hem micro usb girişini kapatmıyor, hem de NFC'yi de engellemiyor:
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1 Yanıt Yanıtla +51
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makaramasuko 5 yıl
vankomisin
40 dolara ZeroLemonun 7500mAhlik bataryası var. Hem daha ucuz, hem daha fazla kapasiteli, hem micro usb girişini kapatmıyor, hem de NFCyi de engellemiyor: zerolemon.com/...

adam öyle bir yorum yapmış ki haberin değeri kalmamış :D
vankomisin40 dolara ZeroLemonun 7500mAhlik bataryası var. Hem daha ucuz, hem daha fazla kapasiteli, hem micro usb girişini kapatmıyor, hem de N...
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1 Yanıt Yanıtla +46
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Pulstar 5 yıl
2000 TL bir telefona ver. Sonra pili 2 dakika fazla gitsin diye 40 tane şebeklik yap, masrafa gir.
İyiymiş...
1 Yanıt Yanıtla +10
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ERIC CLAPTON 5 yıl
Yav he he nerde o teknoloji arkadaş bir telefon gelir diğeri gider devir değişti şimdi millet çorap değiştirir gibi telefon değiştiriyor , ama bunun acısıda yine o kılıftan çıkıcak , kısaca almayın para tuzağı.
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doctor5945 5 yıl
iyide 260 gr agırlık ne olacak oldu olacak man tır aküsü bağlayalım bilmeyende nexus 7 tasıyoruz sanacak yanımızda
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caglet 5 yıl
Benim anlamadigim bu 9000 mAh bataryayi samsung apple sony hic biri beceremiyor muda bunlar beceriyor
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lyridder 5 yıl
Bunu en başında cihazı satın alırken çözebilsek keşke.
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okan_cehapelioglu 5 yıl
vankomisin
40 dolara ZeroLemonun 7500mAhlik bataryası var. Hem daha ucuz, hem daha fazla kapasiteli, hem micro usb girişini kapatmıyor, hem de NFCyi de engellemiyor: zerolemon.com/...

konu kilit
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cagrimir 5 yıl
5200 mah ben satiyorum. Ilgilenenler pm atabilir.
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TeufeL-07 5 yıl
vankomisin
40 dolara ZeroLemonun 7500mAhlik bataryası var. Hem daha ucuz, hem daha fazla kapasiteli, hem micro usb girişini kapatmıyor, hem de NFCyi de engellemiyor: zerolemon.com/...

Türkiyede bulabileceğimiz bir yer varmı ?
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TRaMbLeN 5 yıl
Ya bu nasıl 9300 Mah batarya var... zerolemon.com/...
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makaramasuko 5 yıl
vankomisin
40 dolara ZeroLemonun 7500mAhlik bataryası var. Hem daha ucuz, hem daha fazla kapasiteli, hem micro usb girişini kapatmıyor, hem de NFCyi de engellemiyor: zerolemon.com/...

adam öyle bir yorum yapmış ki haberin değeri kalmamış :D
1 Yanıt Yanıtla +46
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Gendrya 5 yıl makaramasuko
hilasa

vankomisin

40 dolara ZeroLemonun 7500mAhlik bataryası var. Hem daha ucuz, hem daha fazla kapasiteli, hem micro usb girişini kapatmıyor, hem de NFCyi de engellemiyor: zerolemon.com/...


adam öyle bir yorum yapmış ki haberin değeri kalmamış :D




+1
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Pulstar 5 yıl
2000 TL bir telefona ver. Sonra pili 2 dakika fazla gitsin diye 40 tane şebeklik yap, masrafa gir.
İyiymiş...
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Starbury61 5 yıl Pulstar
Pulstar

2000 TL bir telefona ver. Sonra pili 2 dakika fazla gitsin diye 40 tane şebeklik yap, masrafa gir.

İyiymiş...

Doğru tespit katılıyorum kardeşim
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