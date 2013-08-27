Galaxy S4'ün pil ömründen memnun değilseniz: Mophie Juice Pack

Galaxy S4 kullanıyor ve 2600 mAh’lik pili size yeterli pil ömrünü sağlayamıyor mu ? O zaman Mophie’nin size bir önerisi var: NFC’den vazgeçin, pil kapasitesini 4900 mAh’e yükseltin.

HTC One ve iPhone’a ürettiği pilli kılıfı Juice Pack ile yakından tanıdığımız Mophie, Samsung’un amiral gemisi için hazırladığı Juice Pack’i satışa sunuyor. Kılıf ve ek pil ünitesinin bir araya geldiği Juice Pack, microUSB üzerinden S4’ün bir parçası haline geliyor ve telefonun 2600 mAh’lik bataryasının yetersiz kaldığı yerden itibaren 2300 mAh’lik pili ile telefonun pil performansını neredeyse 2 katına yükseltiyor. Yaklaşık 130 gram olan Juice Pack, ek güç kaynağı olmasının yanı sıra Galaxy S4’ü dış darbelere karşı dayanıklı yapısı sayesinde koruma altına alırken; aksesuarın en büyük ve tek dezavantajı ise NFC kullanımını engellemesi.

99 dolar olarak belirlenen satış fiyatıyla raflardaki yerini alan Juice Pack'in şimdilik sadece siyah ve beyaz renk alternatifleri bulunurken; önümüzdeki dönemde kırmızı ve pembe renk alternatifleri de tüketicilerin beğenisine sunulacak.