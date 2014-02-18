Giriş
DH ile Giriş
Üye değil misiniz? Yeni Hesap Oluştur Sosyal Ağ ile Bağlan
Yardıma ihtiyacınız mı var? Giriş Paneli
Genel Hızlı Tercihler Sıfırla
Header'ı Tuttur
Header'da Teknoloji Gündemi
Anasayfa
Döşeme Stili Ana Akış
Kaydırarak Daha Fazla İçerik Yükle
İçerikleri Yeni Sekmede Aç
Detay Sayfaları
Kaydırarak Sonraki Habere Geçiş
Site Tercihleri
Renk Seçenekleri
Gece Modu (Koyu Tema)
Sadece Videolar için Gece Modu
Detaylı Site Tercihleri
Cep Telefonları ile İlgili Son Gönderiler Daha Fazlası

Galaxy S5'de kullanılacak parmak izi okuyucusu netleşiyor

5 yıl (Son Güncelleme: 5 yıl)
12,3b
1
131
Cep Telefonları
Shady
Haber Editörü
Bildirimi Aç Bildirim Açık
Galaxy S5'de kullanılacak parmak izi okuyucusu netleşiyor

Samsung’un 24 Şubat’ta, Mobil Dünya Kongresi’nde düzenleyeceği özel etkinlikle lanse edeceği Galaxy S5’in hakkında birçok iddia çıkan parmakizi okuyucusu, sonunda netlik kazandı.

Samsung odaklı yayın yapan SamMobile’ın Samsung içerisindeki kaynaklarından edindiği son bilgilere göre Samsung, ekran altına tuş ve parmakizi okuyucusu yerleştirme konusunda da çalışmalar yapmasına rağmen Galaxy S5’de parmakizi okuyucusunu, iPhone 5s’de olduğu gibi fiziksel home tuşuna yerleştirmeyi tercih etti.

Ancak parmak izi okuyucuların her iki telefonda da aynı şekilde konumlandırılması, S5’deki parmak izi okuyucusunun Touch ID gibi çalışacağı anlamına gelmiyor. Kaynakların ifadelerine göre S5’deki parmak izi okuyucusu, alıştığımız gibi, parmağın yukarıdan aşağı hareketi ile parmak izini okuyacak ve buna göre aksiyon alacak. Ayrıca, S5, parmak izi okuması esnasında gerçek zamanlı olarak parmak izini ekranda gösterecek.

Diğer yandan Samsung’un güvenlik konusunda göz tarama sistemleri üzerinde de çeşitli çalışmalar yaptığı ve uzun vadede bu sistemin de firmanın üst düzey akıllı telefonları üzerine entegre etmesi bekleniyor.


http://www.sammobile.com/2014/02/17/explained-samsungs-implementation-of-the-fingerprint-sensor-on-the-upcoming-galaxy-s5/ Yorum Yaz
En Beğenilen Yorumlar Yorum Yaz
Bradley Cooper 5 yıl en beğenilen
her sensör gibi o da çalışmaz. maksat koymak olsun
2 Yanıt Yanıtla +141
İşlemler Yorumu Forumda Gör Yorumu Şikayet Et
parsan 5 yıl
Android platformu için parmak izi demek bilişim suçlarının tavan yapması demek olacak bence
Yanıtla +70
İşlemler Yorumu Forumda Gör Yorumu Şikayet Et
Milk with Oreo 5 yıl
Şuan Google Play'de bir uygulama indirmek için uygulamanın sizin soy ağacınıza kadar her şeye erişmesine izin vermeniz gerekiyor, artık parmak izine erişim de gelir
Şuan Google Play'de bir uygulama indirmek için uygulamanın sizin soy ağacınıza kadar her şeye erişmesine izin vermeniz gerekiyor, artık parmak izine erişim de ...
Devamını Gör
Yanıtla +41
İşlemler Yorumu Forumda Gör Yorumu Şikayet Et
Daha Fazla Beğenilen Yorum
Yorumlar Yorum Yaz Forumda Gör
4 Avatar Avatar Avatar
nepasvior 5 yıl
Biz polise bile parmak izi vermiyoruz sırf bunun için AİHM e kadar gidip dava açıyoruz adamlar telefonla parmak izini okumaya çalışıyor, bu saçmalığı apple başlatı samsung devam ettiriyor, telefonun içinde parmak izinden daha gizli daha özel ne olabilir ki? Bütün maillerimi resimlerimi ele geçirsinler daha iyi parmak izimi ele geçireceklerine
Yanıtla
İşlemler Yorumu Forumda Gör Yorumu Şikayet Et
ratch 5 yıl
Gereksiz bence
Yanıtla
İşlemler Yorumu Forumda Gör Yorumu Şikayet Et
jardians 5 yıl
Samsung yapınca AAAA Apple yapınca OOO ne ooo ne... Apple yapınca demediğiniz laf kalmadıydı, samsung yapınca "Kanka adamlar yapmış yaa" oluyor herkes.
Yanıtla
İşlemler Yorumu Forumda Gör Yorumu Şikayet Et
TurboBoosted 5 yıl
parmak izi okuyucu bence saçmalık. gereksiz. tutmayacak bir özellik. ne apple'da ne samsung'ta.

bu arada samsung apple'dan 3 tane örnek aldıysa apple samsung'tan 10 tane örnek almıştır.
Yanıtla
İşlemler Yorumu Forumda Gör Yorumu Şikayet Et
vires 5 yıl
Koreliler işlevsellikten anlamıyor, arabaları da böyle ıvır zıvır her şeyi doldururlar ama asıl yapması gerekeni doğru düzgün yapmaz.
Yanıtla +1
İşlemler Yorumu Forumda Gör Yorumu Şikayet Et
okan_cehapelioglu 5 yıl
Yine gereksiz bir özellik
Yanıtla
İşlemler Yorumu Forumda Gör Yorumu Şikayet Et
fix0111 5 yıl
Koy gitsin nabıcan çalışıp çalışmadığını :)
Yanıtla
İşlemler Yorumu Forumda Gör Yorumu Şikayet Et
WoXeD 5 yıl
yorumlara bakınca sanki apple parmak izini depolamıyor kullanmıyor gibi görenler var.yazık.
Yanıtla
İşlemler Yorumu Forumda Gör Yorumu Şikayet Et
hitaf1453 5 yıl
vayybe s5 çıkıyor hey gidi günler halbuki s2 çıktıgı zamanlar ne övdüler teli ama fıs çıktı hele s3 dönemi tam süperdi kullanıcıya istediğini veren tek telefon oldu,s4 çıktığında millet pek sevinmedi çünkü s3 ün etkisi halen daha devam ediyordu fena bi telefon sayılmaz ama full hd ekranında sorunlar başta epey sorun çıkardı şimdide karşımıza s5 çıkıyor bakalım s3 kadar süper bir çıkışmı yapacak yoksa s2 gibi fıs s4 gibi sorunlarıyla baş gösteren bir telefon olarak mı çıkacak
2 Yanıt Yanıtla +2
İşlemler Yorumu Forumda Gör Yorumu Şikayet Et
mahmut2306 5 yıl hitaf1453
hitaf1453

vayybe s5 çıkıyor hey gidi günler halbuki s2 çıktıgı zamanlar ne övdüler teli ama fıs çıktı hele s3 dönemi tam süperdi kullanıcıya istediğini veren tek telefon oldu,s4 çıktığında millet pek sevinmedi çünkü s3 ün etkisi halen daha devam ediyordu fena bi telefon sayılmaz ama full hd ekranında sorunlar başta epey sorun çıkardı şimdide karşımıza s5 çıkıyor bakalım s3 kadar süper bir çıkışmı yapacak yoksa s2 gibi fıs s4 gibi sorunlarıyla baş gösteren bir telefon olarak mı çıkacak

neyin kafasındasın S2 samsungun en başarılı telefonudur çıktığı zamana ve yaptığı etkiye göre nasıl fıs çıktı anlatta bilelim
Yanıtla
İşlemler Yorumu Forumda Gör Yorumu Şikayet Et
cumur 5 yıl hitaf1453
Ilk senesinde 22-23 milyon satmış bir telefonmu fıs cıktı
Yanıtla
İşlemler Yorumu Forumda Gör Yorumu Şikayet Et
rainhard 5 yıl
Yuh artik :)
Apple ne dese hakli bu hamleden sonra
Yanıtla
İşlemler Yorumu Forumda Gör Yorumu Şikayet Et
Daha Fazla Yorum Yükle
Yorum Yaz Forumda Yanıtla
B I U " İçerik Göm DH Video Twitter YouTube Instagram Vine Künye BSC Oyun IMDb - url img @
Nasıl eklemek istersiniz?
Haftanın Beğenilen Yorumcuları
Mutlak.Sıfır +105 GoldPunch +86 Bay Robot +75 sepulturgay +71 ercmaster +66 interwap +56 WB +52 deoks +50 frostburn +47 darkaura +47
Tüm güncellemelerden eposta yoluyla haberdar olun.
ŞU ANDA GÖRÜNTÜLEYEN
1 Misafir

İLGİ DÜZEYİ
12345 TIK

HABERİN ETİKETLERİ
Cep Telefonları, touch id ve
4 etiket daha iPhone 5S Apple galaxy s5 samsung
Facebook Sayfası260,4b
Twitter Profili69,3b
YouTube Kanalı207,9b
RSS Yayını
Sorgu:
Önceki ve Sonraki İçerikler
Daha Yeniler 5 yıl EVOBT RS6 "13MP arka, 8MP ön Kamera, Full HD Ekran" video inceleme 5 yıl Dell XPS 10 tablet video inceleme: "Windows RT ve Snapdragon işlemcili 2s1 PC" 5 yıl Motorola Moto G, Android 4.4 KitKat'ı aldı: İşte yeni özellikler ve ilk izlenimlerimiz Daha Eskiler
Yükselişteki Paylaşımlar
Tesettürlü kadını plajdan kovdular
DH Forum
IKEA oyunculara özel aksesuarlar üretecek
DonanımHaber
VF Şampiyonluk Ligi 2019 Yaz Mevsimi
Bölüm Sonu Canavarı
iOS - iPadOS 13 [ANA KONU] - Beta 1
DH Forum
MK11 DLC Karakterleri Nightwolf, Sindel
Bölüm Sonu Canavarı
AMD’den Apple özel çift birimli Radeon
DonanımHaber
Çin, 'denizden uzaya' roket fırlattı:
DonanımHaber
Minecraft: Story Mode'unu 25 Haziran'dan
Bölüm Sonu Canavarı
Alternatif Görünümler Geri Bildirim