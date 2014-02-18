Galaxy S5'de kullanılacak parmak izi okuyucusu netleşiyor

Samsung’un 24 Şubat’ta, Mobil Dünya Kongresi’nde düzenleyeceği özel etkinlikle lanse edeceği Galaxy S5’in hakkında birçok iddia çıkan parmakizi okuyucusu, sonunda netlik kazandı.

Samsung odaklı yayın yapan SamMobile’ın Samsung içerisindeki kaynaklarından edindiği son bilgilere göre Samsung, ekran altına tuş ve parmakizi okuyucusu yerleştirme konusunda da çalışmalar yapmasına rağmen Galaxy S5’de parmakizi okuyucusunu, iPhone 5s’de olduğu gibi fiziksel home tuşuna yerleştirmeyi tercih etti.

Ancak parmak izi okuyucuların her iki telefonda da aynı şekilde konumlandırılması, S5’deki parmak izi okuyucusunun Touch ID gibi çalışacağı anlamına gelmiyor. Kaynakların ifadelerine göre S5’deki parmak izi okuyucusu, alıştığımız gibi, parmağın yukarıdan aşağı hareketi ile parmak izini okuyacak ve buna göre aksiyon alacak. Ayrıca, S5, parmak izi okuması esnasında gerçek zamanlı olarak parmak izini ekranda gösterecek.

Diğer yandan Samsung’un güvenlik konusunda göz tarama sistemleri üzerinde de çeşitli çalışmalar yaptığı ve uzun vadede bu sistemin de firmanın üst düzey akıllı telefonları üzerine entegre etmesi bekleniyor.

http://www.sammobile.com/2014/02/17/explained-samsungs-implementation-of-the-fingerprint-sensor-on-the-upcoming-galaxy-s5/