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    One UI 8.0 güncellemesi almayacak Samsung telefonlar: İşte liste

    Hangi Samsung telefonlar Android 16 tabanlı One UI 8 güncellemesi almayacak? İşte bir sonraki sürümde desteği sona ermesi beklenen Galaxy cihazlar...              

    One UI 8.0 güncellemesi almayacak Samsung telefonlar: İşte liste Tam Boyutta Gör
    Samsung ürün yazılımı desteği konusunda ne kadar iyi olsa da popüler modeller eninde sonunda güncelleme almayı bırakıyor. Bu süreçte Android 15 tabanlı One UI 7.0'ın dağıtımı sürerken, güncelleme almayacak Galaxy telefonlar da netleşmeye başladı. Yeni güncelleme, 10'dan fazla modele gelmiyor.

    Android 16 (One UI 8.0) almayacak Samsung telefonlar belli oldu

    Kaçıranlar için Samsung, bir dizi sorun ve duraklatmanın ardından nihayet One UI 8.0 dağıtımına başladı. Güncelleme, genel Galaxy deneyimini yükselten bir dizi yeni özellik ve iyileştirme getiriyor. Ancak ne yazık ki, her Galaxy telefon kullanıcısı bundan yararlanamayacak. Aşağıdaki listede yer alan cihazlar için Android 15 son büyük işletim sistemi güncellemesi olarak kalacak. 

    Samsung'un güncelleme dışı bıraktığı telefonlar, bundan sonra büyük Android güncellemelerini alamayacak. Ancak desteğin tamamen kesilmeyeceğini belirtmekte fayda var. Bu doğrultuda küçüp çaplı yenilikler olduğunda veya ciddi bir güvenlik açığı durumunda güncelleme alacaklar. Dolayısıyla kullanıcıların endişelenmelerine gerek yok diyebiliriz. İşte One UI 8.0 almayacak Samsung cihazlar:

    Galaxy S serisi

    • Galaxy S21
    • Galaxy S21+
    • Galaxy S21 Ultra

    Galaxy Z serisi

    • Galaxy Z Fold 3
    • Galaxy Z Flip 3

    Galaxy Tab serisi

    • Galaxy Tab S6 Lite (2022)
    • Galaxy Tab Active 4 Pro

    Galaxy A serisi

    • Galaxy A14
    • Galaxy A14 5G

    Galaxy M serisi

    • Galaxy M33
    • Galaxy M14
    • Galaxy M14 5G

    Galaxy F serisi

    • Galaxy F14 5G
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    Yerli uçan araba AirCar, ilk kez insanlı uçtu

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    elcas 2 gün önce

    yani bütün çöpleri geri döüştürerek araç yapmışlar. bunu da değerli olarak mı açıklıyorlar.

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    turkelvis 3 gün önce

    Arabamız yerli ve milli

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