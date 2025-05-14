One UI 8.0 güncellemesi almayacak Samsung telefonlar: İşte liste

Android 16 (One UI 8.0) almayacak Samsung telefonlar belli oldu
Kaçıranlar için Samsung, bir dizi sorun ve duraklatmanın ardından nihayet One UI 8.0 dağıtımına başladı. Güncelleme, genel Galaxy deneyimini yükselten bir dizi yeni özellik ve iyileştirme getiriyor. Ancak ne yazık ki, her Galaxy telefon kullanıcısı bundan yararlanamayacak. Aşağıdaki listede yer alan cihazlar için Android 15 son büyük işletim sistemi güncellemesi olarak kalacak.
Samsung'un güncelleme dışı bıraktığı telefonlar, bundan sonra büyük Android güncellemelerini alamayacak. Ancak desteğin tamamen kesilmeyeceğini belirtmekte fayda var. Bu doğrultuda küçüp çaplı yenilikler olduğunda veya ciddi bir güvenlik açığı durumunda güncelleme alacaklar. Dolayısıyla kullanıcıların endişelenmelerine gerek yok diyebiliriz. İşte One UI 8.0 almayacak Samsung cihazlar:
Galaxy S serisi
- Galaxy S21
- Galaxy S21+
- Galaxy S21 Ultra
Galaxy Z serisi
- Galaxy Z Fold 3
- Galaxy Z Flip 3
Galaxy Tab serisi
- Galaxy Tab S6 Lite (2022)
- Galaxy Tab Active 4 Pro
Galaxy A serisi
- Galaxy A14
- Galaxy A14 5G
Galaxy M serisi
- Galaxy M33
- Galaxy M14
- Galaxy M14 5G
Galaxy F serisi
- Galaxy F14 5G
istediğiniz zaman (çevrim dışı bile) okuyabilirsiniz:
yani bütün çöpleri geri döüştürerek araç yapmışlar. bunu da değerli olarak mı açıklıyorlar.
Arabamız yerli ve milli