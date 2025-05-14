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Tam Boyutta Gör Samsung ürün yazılımı desteği konusunda ne kadar iyi olsa da popüler modeller eninde sonunda güncelleme almayı bırakıyor. Bu süreçte Android 15 tabanlı One UI 7.0'ın dağıtımı sürerken, güncelleme almayacak Galaxy telefonlar da netleşmeye başladı. Yeni güncelleme, 10'dan fazla modele gelmiyor.

Android 16 (One UI 8.0) almayacak Samsung telefonlar belli oldu

Kaçıranlar için Samsung, bir dizi sorun ve duraklatmanın ardından nihayet One UI 8.0 dağıtımına başladı. Güncelleme, genel Galaxy deneyimini yükselten bir dizi yeni özellik ve iyileştirme getiriyor. Ancak ne yazık ki, her Galaxy telefon kullanıcısı bundan yararlanamayacak. Aşağıdaki listede yer alan cihazlar için Android 15 son büyük işletim sistemi güncellemesi olarak kalacak.

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Samsung'un güncelleme dışı bıraktığı telefonlar, bundan sonra büyük Android güncellemelerini alamayacak. Ancak desteğin tamamen kesilmeyeceğini belirtmekte fayda var. Bu doğrultuda küçüp çaplı yenilikler olduğunda veya ciddi bir güvenlik açığı durumunda güncelleme alacaklar. Dolayısıyla kullanıcıların endişelenmelerine gerek yok diyebiliriz. İşte One UI 8.0 almayacak Samsung cihazlar:

Galaxy S serisi

Galaxy S21

Galaxy S21+

Galaxy S21 Ultra

Galaxy Z serisi

Galaxy Z Fold 3

Galaxy Z Flip 3

Galaxy Tab serisi

Galaxy Tab S6 Lite (2022)

Galaxy Tab Active 4 Pro

Galaxy A serisi

Galaxy A14

Galaxy A14 5G

Galaxy M serisi

Galaxy M33

Galaxy M14

Galaxy M14 5G

Galaxy F serisi

Galaxy F14 5G

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One UI 8.0 güncellemesi almayacak Samsung telefonlar: İşte liste