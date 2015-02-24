Galaxy S6'da ana ekran butonunda parmak izi sensörü bulunabilir

Samsung Galaxy S6 modeli ile ilgili paylaşımlarına bir süredir devam ediyor. Cihaz ile ilgili video ve görseller gelmeye devam ederken Alman T-mobile operatörünün yayınladığı en net görüntüyü bu bağlantıda sizlerle paylaştık. Paylaşılan görselde ise ilginç bir detay göze çarpıyor.
Ana ekranın olduğu kısıma yakınlaştırma yapılarak incelendiğinde butonun iç kısmındaki yuvarlağa yakın bir şeklin çizgileri silüet şeklinde görülebiliyor. Bu görüntü ise Samsung'un cihaz ile ilgili yayınladığı ilk videodaki görsele oldukça benzemesiyle dikkat çekiyor. İlk video yayınladığında bu görsel cihazın kamerası olarak yorumlanmıştı. Samsung Galaxy S5 modelinde de parmak okuyucu sensöre yer vermişti ancak bu cihazda sensörün parmak izini okuması için üzerinde kaydırma yapılması gerekiyordu. Galaxy S6 modelinde ise parmak okuyucu sensörün iPhone cihazlarda gördüğümüz şekilde parmağı üzerinde sabit tutarak okuma yapabileceği iddia ediliyor.
Benzerliği fark eden forumumuz kullanıcılarından engurlu'ya teşekkürler.
Erdi Özüağ'ın hazırladığı "Samsung Galaxy S6'dan neler bekliyoruz: Bilmeniz gereken her şey!" videosuna aşağıdaki fotoğrafa tıklayarak ulaşabilirsiniz.
http://www.gsmarena.com/the_galaxy_s6_home_key_may_be_taller_for_the_fingerprint_sensor-news-11289.php Yorum Yaz Paylaş Tweetle
Banka hesaplarima her girdigim zaman yok musteri numarasi yok bilmem ne sifresi vs.vs... sacma sapan sifrelerle bogusuyorum..Allah muhafaza sifreyi unuttun mu, yanlis mi girdin yandin..Bi keresinde yanlis sifre yuzunden hesabim kitlendi yarim gunum bankada gecti..
Samsung belli ki musterinin istekleri dogrultusunda herseyi dusunmus, yanlislarini duzeltmis..Gorduklerimiz ve duyduklarimiz kadariyla birakin 4.4 u 5.5 lik cihaz yapmis hala bos bos muhabbetler..
iphone olmuş samsung olmuş farketmez.parmak izimi alan bir telefondan sakınırım.
İlk tepkim bu oldu
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