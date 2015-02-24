Giriş
DH ile Giriş
Üye değil misiniz? Yeni Hesap Oluştur Sosyal Ağ ile Bağlan
Yardıma ihtiyacınız mı var? Giriş Paneli
Genel Hızlı Tercihler Sıfırla
Header'ı Tuttur
Header'da Teknoloji Gündemi
Anasayfa
Döşeme Stili Ana Akış
Kaydırarak Daha Fazla İçerik Yükle
İçerikleri Yeni Sekmede Aç
Detay Sayfaları
Kaydırarak Sonraki Habere Geçiş
Site Tercihleri
Renk Seçenekleri
Gece Modu (Koyu Tema)
Sadece Videolar için Gece Modu
Detaylı Site Tercihleri
Cep Telefonları ile İlgili Son Gönderiler Daha Fazlası

Galaxy S6'da ana ekran butonunda parmak izi sensörü bulunabilir

4 yıl (Son Güncelleme: 4 yıl)
4,4b
1
21
Cep Telefonları
Oğuz Avcı
Editör
Bildirimi Aç Bildirim Açık
Galaxy S6'da ana ekran butonunda parmak izi sensörü bulunabilir
Tam Boyutta Gör

Samsung Galaxy S6 modeli ile ilgili paylaşımlarına bir süredir devam ediyor. Cihaz ile ilgili video ve görseller gelmeye devam ederken Alman T-mobile operatörünün yayınladığı en net görüntüyü bu bağlantıda sizlerle paylaştık. Paylaşılan görselde ise ilginç bir detay göze çarpıyor. 
Ana ekranın olduğu kısıma yakınlaştırma yapılarak incelendiğinde butonun iç kısmındaki yuvarlağa yakın bir şeklin çizgileri silüet şeklinde görülebiliyor. Bu görüntü ise Samsung'un cihaz ile ilgili yayınladığı ilk videodaki görsele oldukça benzemesiyle dikkat çekiyor. İlk video yayınladığında bu görsel cihazın kamerası olarak yorumlanmıştı. Samsung Galaxy S5 modelinde de parmak okuyucu sensöre yer vermişti ancak bu cihazda sensörün parmak izini okuması için üzerinde kaydırma yapılması gerekiyordu. Galaxy S6 modelinde ise parmak okuyucu sensörün iPhone cihazlarda gördüğümüz şekilde parmağı üzerinde sabit tutarak okuma yapabileceği iddia ediliyor.
Benzerliği fark eden forumumuz kullanıcılarından engurlu'ya teşekkürler.
Erdi Özüağ'ın hazırladığı "Samsung Galaxy S6'dan neler bekliyoruz: Bilmeniz gereken her şey!" videosuna aşağıdaki fotoğrafa tıklayarak ulaşabilirsiniz.
Logo

http://www.gsmarena.com/the_galaxy_s6_home_key_may_be_taller_for_the_fingerprint_sensor-news-11289.php Yorum Yaz
Yorumlar Yorum Yaz Forumda Gör
doctor_bey 4 yıl
Buradan bu çıkarımı nasıl yaptınız çok merak ediyorum ama umarım dediğiniz gibi olur
Yanıtla
İşlemler Yorumu Forumda Gör Yorumu Şikayet Et
Playinq 4 yıl
Android gibi güvelik sistemi birçok sıkıntı barındıran bir işletim sistemi ile gelecek parmak izi sensörü insanların ilgisini celbetmektense korkmasına vesile oluyor.
Yanıtla
İşlemler Yorumu Forumda Gör Yorumu Şikayet Et
engurlu 4 yıl
Su anda cogu banka mobil bankacilik girisine parmak izi ozelligi koymaya basladi.. Su gereksiz diyenler neden gereksiz oldugunu da anlatirsa mutlu oluruz..

Banka hesaplarima her girdigim zaman yok musteri numarasi yok bilmem ne sifresi vs.vs... sacma sapan sifrelerle bogusuyorum..Allah muhafaza sifreyi unuttun mu, yanlis mi girdin yandin..Bi keresinde yanlis sifre yuzunden hesabim kitlendi yarim gunum bankada gecti..

Samsung belli ki musterinin istekleri dogrultusunda herseyi dusunmus, yanlislarini duzeltmis..Gorduklerimiz ve duyduklarimiz kadariyla birakin 4.4 u 5.5 lik cihaz yapmis hala bos bos muhabbetler..



Yanıtla
İşlemler Yorumu Forumda Gör Yorumu Şikayet Et
aycibin 4 yıl
3üncü parti bir firma ile parmak izimi paylaşmak istemem.kişisel güvenlik açısından doğru bulmuyorum.

iphone olmuş samsung olmuş farketmez.parmak izimi alan bir telefondan sakınırım.
Yanıtla
İşlemler Yorumu Forumda Gör Yorumu Şikayet Et
DaRKFoRCeS 4 yıl
Bu sensör her cihazda tutarlı çalışmıyor ayrıca gereği de yok. İnce olma iddiaları olmasa suya toza dayanıklı muhabbeti de bitmezdi.
Yanıtla
İşlemler Yorumu Forumda Gör Yorumu Şikayet Et
aycibin 4 yıl
telefonlarda parmak izi okuyuculara karşıyım
Yanıtla
İşlemler Yorumu Forumda Gör Yorumu Şikayet Et
CooL_ROMEO 4 yıl
ilk yaptıkları kopyalama girişimi başarısız olunca artık kopyaladıysak tam kopyalayalım demişler
Yanıtla
İşlemler Yorumu Forumda Gör Yorumu Şikayet Et
Xloud 4 yıl
Aaa çok ilginç biz şarj cihazında olacağını düşünmüştük...
1 Yanıt Yanıtla
İşlemler Yorumu Forumda Gör Yorumu Şikayet Et
Elsa 4 yıl Xloud
Xloud
Aaa çok ilginç biz şarj cihazında olacağını düşünmüştük...

İlk tepkim bu oldu
Yanıtla
İşlemler Yorumu Forumda Gör Yorumu Şikayet Et
ahmtıl 4 yıl
s3 kullanıcısı olarak bu tasarımdan bir şey çıkmaz...kaldık mı z4 de..
Yanıtla
İşlemler Yorumu Forumda Gör Yorumu Şikayet Et
darkdiva 4 yıl
Bunu haber mi yaptınız? Bir kere o tuş normal elips şeklindeki Home tuşu. Yandan bakıldığında öyle görünüyor.
Yanıtla
İşlemler Yorumu Forumda Gör Yorumu Şikayet Et
apokhan 4 yıl
S6, s2 etkisiyle gelecek gibi
Yanıtla
İşlemler Yorumu Forumda Gör Yorumu Şikayet Et
system electronıc 4 yıl
S6 efsane olacak gibi
Yanıtla
İşlemler Yorumu Forumda Gör Yorumu Şikayet Et
Okisht 4 yıl



Ayrıca yabancı kaynak isteyen arkadaşlar için : gsmarena.com/...
1 Yanıt Yanıtla
İşlemler Yorumu Forumda Gör Yorumu Şikayet Et
Daha Fazla Yorum Yükle
Yorum Yaz Forumda Yanıtla
B I U " İçerik Göm DH Video Twitter YouTube Instagram Vine Künye BSC Oyun IMDb - url img @
Nasıl eklemek istersiniz?
Haftanın Beğenilen Yorumcuları
deoks +202 Bloodin +180 BlackLead +175 madmahmutd +148 theozy +147 Mugetsuga +137 Domatore +115 Galatas4ray +112 celik44 +110 Murat.Ak +107
Tüm güncellemelerden eposta yoluyla haberdar olun.
ŞU ANDA GÖRÜNTÜLEYEN
1 Misafir

İLGİ DÜZEYİ
4371 TIK

HABERİN ETİKETLERİ
samsung, galaxy s6 ve
3 etiket daha yeni sensör parmak izi
Facebook Sayfası260,4b
Twitter Profili69,3b
YouTube Kanalı207,9b
RSS Yayını
Sorgu:
Önceki ve Sonraki İçerikler
Daha Yeniler 4 yıl DH Özel Röportaj: Qualcomm Türkiye, sektörü değerlendiriyor 4 yıl Samsung Galaxy S6'dan neler bekliyoruz: Bilmeniz gereken her şey! Daha Eskiler
Yükselişteki Paylaşımlar
Conan Unconquered PC Sistem Gereksinimleri
Bölüm Sonu Canavarı
DreamHack Masters 2019'un İlk CS:GO
Bölüm Sonu Canavarı
Death Stranding Haberi / Fragmanı 29
Bölüm Sonu Canavarı
Ekrem İmamoğlu Esnafla Diyaloğu
DH Forum
Microsoft modern işletim sistemi vizyonunu
DonanımHaber
Gelmiş geçmiş en güçlü Ferrari: İşte
DonanımHaber
Cumhurbaşkanı Erdoğan duyurdu: Wikipedia'ya
DonanımHaber
[Beşiktaş 2019/2020 Sezonu] Genel Tartışma
DH Forum
Alternatif Görünümler Geri Bildirim