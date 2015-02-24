Galaxy S6'da ana ekran butonunda parmak izi sensörü bulunabilir

Ana ekranın olduğu kısıma yakınlaştırma yapılarak incelendiğinde butonun iç kısmındaki yuvarlağa yakın bir şeklin çizgileri silüet şeklinde görülebiliyor. Bu görüntü ise Samsung'un cihaz ile ilgili yayınladığı ilk videodaki görsele oldukça benzemesiyle dikkat çekiyor. İlk video yayınladığında bu görsel cihazın kamerası olarak yorumlanmıştı. Samsung Galaxy S5 modelinde de parmak okuyucu sensöre yer vermişti ancak bu cihazda sensörün parmak izini okuması için üzerinde kaydırma yapılması gerekiyordu. Galaxy S6 modelinde ise parmak okuyucu sensörün iPhone cihazlarda gördüğümüz şekilde parmağı üzerinde sabit tutarak okuma yapabileceği iddia ediliyor.

Benzerliği fark eden forumumuz kullanıcılarından engurlu'ya teşekkürler.

Erdi Özüağ'ın hazırladığı "Samsung Galaxy S6'dan neler bekliyoruz: Bilmeniz gereken her şey!" videosuna aşağıdaki fotoğrafa tıklayarak ulaşabilirsiniz.