Giriş
Son Aramalarınız TEMİZLE
    Genel Hızlı Tercihler Sıfırla
    Header'ı Tuttur
    Header'da Teknoloji Gündemi
    Anasayfa
    Büyük Slayt ve Popüler Haberler
    Kaydırarak Daha Fazla İçerik Yükle
    İçerikleri Yeni Sekmede Aç
    Detay Sayfaları
    Kaydırarak Sonraki Habere Geçiş
    Site Tercihleri Bildirim Tercihleri
    Renk Seçenekleri
    Gece Modu (Koyu Tema)
    Sadece Videolar için Gece Modu
    Detaylı Site Tercihleri
    İndirim Kodu indirim kodu
    Anlık Bildirim

    Bütçe telefonu Nokia G42 tanıtıldı: İşte fiyatı ve özellikleri

    Akıllı telefon pazarında fiyat performans odaklı modellere imza atan Nokia, yeni bütçe telefonu Nokia G42 5G'yi duyurdu. İşte Nokia G42 5G özellikleri ve fiyatı.
    Oy Ver
    Bütçe telefonu Nokia G42 tanıtıldı: İşte fiyatı ve özellikleri Tam Boyutta Gör
    Bir zamanların en popüler akıllı telefon markası Nokia, ürün yelpazesini hızla genişletmeye devam ediyor. Bugünse akıllı telefon devi, bütçe odaklı Nokia G42 5G modelini duyurdu. Peki uygun fiyatıyla dikkat çeken telefon neler sunuyor? Gelin Nokia G42 5G özelliklerine ve fiyatına hep birlikte göz atalım.

    Nokia G42 5G neler sunuyor?

    Nokia G42 5G, Qualcomm’un orta seviye işlemcilerinden biri olan Snapdragon 480+ 5G platformundan gücünü alıyor. Bununla birlikte 6GB LPDDR4X RAM ve 1TB'a kadar genişletilebilir 128GB depolama ile gelen telefonda, 720 x 1612 piksel çözünürlük ve 90Hz yenileme hızı sunan 6,56" boyutlarında IPS panele yer verilmiş.

    Nokia G42 5G'nin arka bölümünde üçlü kamera kurulumu ve bir adet LED flaş bulunuyor. 50MP çözünürlüğünde olan ana kamera f1.8 diyaframa ve otofokus desteğine sahip. Diğer iki sensör ise 2MP geniş açı ve 2MP makro. Cihazın ön tarafına gelirsek, görüntülü görüşmeler ve selfie çekimleri için ortalanmış 8MP sensör bulunmakta.

    Bütçe telefonu Nokia G42 tanıtıldı: İşte fiyatı ve özellikleri Tam Boyutta Gör
    165 x 75.8 x 8.6 mm mm boyutlara ve 193.8 gram ağırlığa sahip olan Nokia G42 5G, kutusundan 20W hızlı şarj destekli 5.000mAh pil ve Android 13 işletim sistemi ile çıkacak. Cihazın diğer özellikleri arasında USB-C 2.0, Bluetooth 5.1, Wi-Fi 802.11, 5G ve Çift SIM desteği yer alıyor.

    Nokia G42 5G çıkış tarihi ve fiyatı

    Mor ve Gri renk seçeneklerine sahip olan Nokia G42 5G, Temmuz ayından itibaren 220 dolar fiyat etiketi ile satışa sunulacak. 6GB RAM ve 128GB depolama seçeneği ise 272 dolar fiyata sahip. Akıllı telefonun Türkiye pazarına giriş yapıp yapmayacağı ise henüz açıklanmadı. 

    Nokia G42 özellikleri

    • Ekran: 6.56 inç, IPS, 720 x 1612 piksel çözünürlük, 90 Hz 560 nit parlaklık (maksimum)
    • İşlemci: Snapdragon 480+ 5G
    • RAM: 4/6 GB
    • Depolama: 128 GB (microSD kart desteği)
    • Arka Kamera: 50 MP, f/1.8, otofokus, 2MP makro, 2MP geniş açı
    • Ön Kamera: 8MP
    • Pil: 5.000 mAh (20W hızlı şarj)
    • Bağlantı: 5G, Bluetooth 5.1, Wi-Fi, USB Type-C
    • İşletim sistemi: Android 13
    • Boyutlar: 165 x 75.8 x 8.6 mm
    • Ağırlık: 193.8 gram
    • Renk: Mor, Gri
    Bu haberi, mobil uygulamamızı kullanarak indirip,
    istediğiniz zaman (çevrim dışı bile) okuyabilirsiniz:     DH Android Uygulamasını İndir DH iOS Uygulamasını İndir
    Daha Fazla Video
    Profil resmi
    donanimhabercom Instagram

    Microsoft Flight Simulator 2024 tanıtıldı

    Profil resmi
    E_Y_B_H_P_T 4 gün önce

    İtfaiyeci Sam bu nerede görsem tanırım.

    E
    ertu55 5 gün önce

    DreamSs; Aynen kardeşim bende valla hanım diyor çocukları büyüttük seni büyütemedik. :D Bende oynayacam.

    Profil resmi
    DreamSs 5 gün önce

    Heyecanlandım ne yalan söylim... Yaşım 40 yaklaştı. Bizim zamanımızda böyle güzel oyunlar yoktu. İsterse hanım boşasın banane kardeşim ben de oynucam :D

    Sonrakiler Yükleniyor
    Sonrakiler Yükleniyor
    Sonrakiler Yükleniyor
    Sonrakiler Yükleniyor
    Sonrakiler Yükleniyor
    Sonrakiler Yükleniyor
    Sonrakiler Yükleniyor
    Sonrakiler Yükleniyor
    Sonrakiler Yükleniyor
    Sonrakiler Yükleniyor
    Sonrakiler Yükleniyor
    Sonrakiler Yükleniyor
    Sonrakiler Yükleniyor
    Sonrakiler Yükleniyor
    Sonrakiler Yükleniyor
    Sonrakiler Yükleniyor
    Sonrakiler Yükleniyor
    Sonrakiler Yükleniyor
    Sonrakiler Yükleniyor
    Sonrakiler Yükleniyor
    Sonrakiler Yükleniyor
    Sonrakiler Yükleniyor
    Sonrakiler Yükleniyor
    Sonrakiler Yükleniyor
    Sonrakiler Yükleniyor
    Sonrakiler Yükleniyor
    Sonrakiler Yükleniyor
    Sonrakiler Yükleniyor
    Sonrakiler Yükleniyor
    Sonrakiler Yükleniyor
    Sonrakiler Yükleniyor
    Sonrakiler Yükleniyor
    Sonrakiler Yükleniyor
    Sonrakiler Yükleniyor
    Sonrakiler Yükleniyor
    Sonrakiler Yükleniyor
    Sonrakiler Yükleniyor
    Sonrakiler Yükleniyor
    Sonrakiler Yükleniyor
    Sonrakiler Yükleniyor
    Sonrakiler Yükleniyor
    Sonrakiler Yükleniyor
    Sonrakiler Yükleniyor
    Sonrakiler Yükleniyor
    Sonrakiler Yükleniyor
    Sonrakiler Yükleniyor
    Sonrakiler Yükleniyor
    Sonrakiler Yükleniyor
    Sonrakiler Yükleniyor
    Sorgu:

    Forumdan Konular

    vodafone hizmet numarası öğrenme ehliyete erken yazılma 2 farklı antibiyotik kullanımı muhabbet kuşum çok durgun ve ötmüyor ishal oldum 5 kilo verdim

    Editörün Seçtiği Sıcak Fırsatlar

    Sıcak Fırsatlar Forumunda Tıklananlar

    Tavsiyelerimiz

    Telefon Tavsiyesi Tümü
    2000-3000 TL Arası Telefonlar
    Reeder S19 Max
    Reeder S19 Max
     Bu Telefonu Satın Al
    Notebook Tavsiyesi Tümü
    7.500-10.000 TL Arası Laptoplar
    Asus D515DA-EJ838
    Asus D515DA-EJ838
     Bu Notebook'u Satın Al
    Sistem Tavsiyesi Tümü
    Orta-Üst Seviye Sistem
    AFK-ONE
    AFK-ONE
     Bu Sistemi Satın Al
    Yeni Haber
    şimdi
    Geri Bildirim
    DH Çerez
    Hizmet kalitesi için çerezleri kullanabiliriz. DH’ye girerek kullanım izni vermiş sayılırsınız.
    Anladım Veri Politikamız