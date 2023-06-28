Bütçe telefonu Nokia G42 tanıtıldı: İşte fiyatı ve özellikleri

Nokia G42 5G neler sunuyor?
Nokia G42 5G, Qualcomm’un orta seviye işlemcilerinden biri olan Snapdragon 480+ 5G platformundan gücünü alıyor. Bununla birlikte 6GB LPDDR4X RAM ve 1TB'a kadar genişletilebilir 128GB depolama ile gelen telefonda, 720 x 1612 piksel çözünürlük ve 90Hz yenileme hızı sunan 6,56" boyutlarında IPS panele yer verilmiş.
Nokia G42 5G'nin arka bölümünde üçlü kamera kurulumu ve bir adet LED flaş bulunuyor. 50MP çözünürlüğünde olan ana kamera f1.8 diyaframa ve otofokus desteğine sahip. Diğer iki sensör ise 2MP geniş açı ve 2MP makro. Cihazın ön tarafına gelirsek, görüntülü görüşmeler ve selfie çekimleri için ortalanmış 8MP sensör bulunmakta.
Nokia G42 5G çıkış tarihi ve fiyatı
Mor ve Gri renk seçeneklerine sahip olan Nokia G42 5G, Temmuz ayından itibaren 220 dolar fiyat etiketi ile satışa sunulacak. 6GB RAM ve 128GB depolama seçeneği ise 272 dolar fiyata sahip. Akıllı telefonun Türkiye pazarına giriş yapıp yapmayacağı ise henüz açıklanmadı.
Nokia G42 özellikleri
- Ekran: 6.56 inç, IPS, 720 x 1612 piksel çözünürlük, 90 Hz 560 nit parlaklık (maksimum)
- İşlemci: Snapdragon 480+ 5G
- RAM: 4/6 GB
- Depolama: 128 GB (microSD kart desteği)
- Arka Kamera: 50 MP, f/1.8, otofokus, 2MP makro, 2MP geniş açı
- Ön Kamera: 8MP
- Pil: 5.000 mAh (20W hızlı şarj)
- Bağlantı: 5G, Bluetooth 5.1, Wi-Fi, USB Type-C
- İşletim sistemi: Android 13
- Boyutlar: 165 x 75.8 x 8.6 mm
- Ağırlık: 193.8 gram
- Renk: Mor, Gri
istediğiniz zaman (çevrim dışı bile) okuyabilirsiniz:
İtfaiyeci Sam bu nerede görsem tanırım.
DreamSs; Aynen kardeşim bende valla hanım diyor çocukları büyüttük seni büyütemedik. :D Bende oynayacam.
Heyecanlandım ne yalan söylim... Yaşım 40 yaklaştı. Bizim zamanımızda böyle güzel oyunlar yoktu. İsterse hanım boşasın banane kardeşim ben de oynucam :D