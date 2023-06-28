Bütçe telefonu Nokia G42 tanıtıldı: İşte fiyatı ve özellikleri

Tam Boyutta Gör Bir zamanların en popüler akıllı telefon markası Nokia, ürün yelpazesini hızla genişletmeye devam ediyor. Bugünse akıllı telefon devi, bütçe odaklı Nokia G42 5G modelini duyurdu. Peki uygun fiyatıyla dikkat çeken telefon neler sunuyor? Gelin Nokia G42 5G özelliklerine ve fiyatına hep birlikte göz atalım.

Nokia G42 5G neler sunuyor?

Nokia G42 5G, Qualcomm’un orta seviye işlemcilerinden biri olan Snapdragon 480+ 5G platformundan gücünü alıyor. Bununla birlikte 6GB LPDDR4X RAM ve 1TB'a kadar genişletilebilir 128GB depolama ile gelen telefonda, 720 x 1612 piksel çözünürlük ve 90Hz yenileme hızı sunan 6,56" boyutlarında IPS panele yer verilmiş.

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Nokia G42 5G'nin arka bölümünde üçlü kamera kurulumu ve bir adet LED flaş bulunuyor. 50MP çözünürlüğünde olan ana kamera f1.8 diyaframa ve otofokus desteğine sahip. Diğer iki sensör ise 2MP geniş açı ve 2MP makro. Cihazın ön tarafına gelirsek, görüntülü görüşmeler ve selfie çekimleri için ortalanmış 8MP sensör bulunmakta.

Tam Boyutta Gör 165 x 75.8 x 8.6 mm mm boyutlara ve 193.8 gram ağırlığa sahip olan Nokia G42 5G, kutusundan 20W hızlı şarj destekli 5.000mAh pil ve Android 13 işletim sistemi ile çıkacak. Cihazın diğer özellikleri arasında USB-C 2.0, Bluetooth 5.1, Wi-Fi 802.11, 5G ve Çift SIM desteği yer alıyor.

Nokia G42 5G çıkış tarihi ve fiyatı

Mor ve Gri renk seçeneklerine sahip olan Nokia G42 5G, Temmuz ayından itibaren 220 dolar fiyat etiketi ile satışa sunulacak. 6GB RAM ve 128GB depolama seçeneği ise 272 dolar fiyata sahip. Akıllı telefonun Türkiye pazarına giriş yapıp yapmayacağı ise henüz açıklanmadı.

Nokia G42 özellikleri

Ekran: 6.56 inç, IPS, 720 x 1612 piksel çözünürlük, 90 Hz 560 nit parlaklık (maksimum)

6.56 inç, IPS, 720 x 1612 piksel çözünürlük, 90 Hz 560 nit parlaklık (maksimum) İşlemci: Snapdragon 480+ 5G

Snapdragon 480+ 5G RAM: 4/6 GB

4/6 GB Depolama: 128 GB (microSD kart desteği)

128 GB (microSD kart desteği) Arka Kamera: 50 MP, f/1.8, otofokus, 2MP makro, 2MP geniş açı

50 MP, f/1.8, otofokus, 2MP makro, 2MP geniş açı Ön Kamera: 8MP

8MP Pil: 5.000 mAh (20W hızlı şarj)

5.000 mAh (20W hızlı şarj) Bağlantı: 5G, Bluetooth 5.1, Wi-Fi, USB Type-C

5G, Bluetooth 5.1, Wi-Fi, USB Type-C İşletim sistemi: Android 13

Android 13 Boyutlar: 165 x 75.8 x 8.6 mm

165 x 75.8 x 8.6 mm Ağırlık: 193.8 gram

193.8 gram Renk: Mor, Gri

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