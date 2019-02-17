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Galaxy Tab A 10.1 2019 tanıtıldı: İşte özellikleri ve fiyatı

İnce gövdesi, en yeni bağlantı teknolojileri ve Cortex-A73 çekirdeği ile Galaxy Tab A 10.1 2019 orta seviyede iddialı olmaya çalışacak. Galaxy Tab A 10.1 2019 özellikleri ve fiyatı haberimizde.
3 ay
5,9b
1
11
Taşınabilir Bilgisayarlar
Ekrem71
Haber Editörü
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MWC 2019 fuarına az bir süre kala Samsung arka arkaya tablet modellerini tanıtmaya başladı. Galaxy Tab S5e modelinden sonra orta seviyenin emektar Galaxy Tab A 10.1 modeli 2019 yılını da es geçmedi.

Galaxy Tab A 10.1 2019 özellikleri ve fiyatı

Galaxy Tab A 10.1 2019 modeli yine orta seviye özelliklerini korumaya devam ediyor. 10.1 inçlik IPS LCD ekranında 1920 x 1200 piksel çözünürlük sunan tablet metal kasası ile 7.5mm kalınlık değerine ulaşıyor.

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Cihaz Exynos 7904 yonga setinden gücünü alıyor. Yonga seti 2 adet Cortex-A73 ve 6 adet Cortex-A53 çekirdeğinden oluşuyor. Tablet modelinde sadece 3GB RAM ve 32GB arttırılabilir depolama seçeneği mevcut. Arka tarafta 8MP çözünürlüğünde bir kamera, ön tarafta da yüz tanıma yapabilen 5MP çözünürlüğünde bir kamera yer alıyor.

Çift hoparlör Dolby Atmos ile desteklenirken USB Type-C portu tercih edilmiş. Bluetooth 5.0 ve WiFi AC bağlantıları artılar arasında. 6150mAh kapasiteli batarya ile 10 saate kadar kullanım ömrü sunan tablet modeli Android 9 Pie işletim sistemi sayesinde One UI arayüzüne sahip.

Galaxy Tab A 10.1 2019 modeli sadece WiFi versiyonu 210 Avro, LTE versiyonu ise 270 Avro şeklinde satılacak. Satışların ilk etapta Almanya’da 5 Nisan tarihinde başlayacağı ifade ediliyor.


https://www.gizmochina.com/2019/02/15/samsung-announces-galaxy-tab-s5e-and-galaxy-tab-a-10-1-2019-ahead-of-unpacked-event/ Yorum Yaz
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fhrstw 3 ay en beğenilen
Samsung tablet yapmasın bence beceremiyor...
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DH Misafiri 3 ay
ben de de vardı sonra candy crush bile inmeyince ipad 6.nesil aldım
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Askaparta 3 ay
Bu tabletlere niye kapasite artırımı yapılmıyor, şaka gibi. Tabletsiz devam şimdilik.
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stalker(1979) 3 ay
Yazalım da millet bilgisiz kalmasın Gpu su Mali-G71 MP2
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burakdc 3 ay
Bende bu iste bur kasit oldugunu dusunuyorum islemci 1-2tik daha iyi olsa ram 6 gb olsa kamera yeterli ekranda super amoled plus olsa sarj da yeterli 10 numara cihaz olurdu fiyat konusu ise goreceli bizde dolar yuksek oldugundan hersey yuksek keza vergileri saymiyorum bile
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High Sierra 3 ay
Samsung tablet konusunda telefonda yaptığı atılımları yapsaydı emin olabiliriz ki geriye üst düzey notebook grubu hariç bir şey kalmadı.
Ben bunun altında Microsoft'u arıyorum. Resmen Samsung'u teşvik mi ediyor tablet pazarını boşlaması konusunda bilemiyorum. Çünkü Lenovo ve Apple haricinde tablet piyasasında yer edinecek cihazlar sunan bir üretici bile yok. Olan bilgisayar üreticileri de Chromebook'dan yana kullandı yeni cihaz tercihlerini.
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fhrstw 3 ay en beğenilen
Samsung tablet yapmasın bence beceremiyor...
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Bukalemun 3 ay
Samsung 2014 10.1" halen android kit kat 4.4.2 de !
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qerrard! 3 ay Bukalemun
5 yıl önceki cihaz. Ne bekliyorsun ki?
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smart1978 3 ay
Tab S4 dahili hafiza turu UFS 2.1 olmamasi ile orta seviye tablettir benim gozumde haliyle bu haberdeki tablette giris seviyesi oluyor ! Orta seviye filan da olmuyor. Olu dogmus.
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samsung, galaxy tab a 10.1 2019 ve
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