Galaxy Tab A 10.1 2019 tanıtıldı: İşte özellikleri ve fiyatı

MWC 2019 fuarına az bir süre kala Samsung arka arkaya tablet modellerini tanıtmaya başladı. Galaxy Tab S5e modelinden sonra orta seviyenin emektar Galaxy Tab A 10.1 modeli 2019 yılını da es geçmedi.

Galaxy Tab A 10.1 2019 özellikleri ve fiyatı

Galaxy Tab A 10.1 2019 modeli yine orta seviye özelliklerini korumaya devam ediyor. 10.1 inçlik IPS LCD ekranında 1920 x 1200 piksel çözünürlük sunan tablet metal kasası ile 7.5mm kalınlık değerine ulaşıyor.

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Cihaz Exynos 7904 yonga setinden gücünü alıyor. Yonga seti 2 adet Cortex-A73 ve 6 adet Cortex-A53 çekirdeğinden oluşuyor. Tablet modelinde sadece 3GB RAM ve 32GB arttırılabilir depolama seçeneği mevcut. Arka tarafta 8MP çözünürlüğünde bir kamera, ön tarafta da yüz tanıma yapabilen 5MP çözünürlüğünde bir kamera yer alıyor.

Çift hoparlör Dolby Atmos ile desteklenirken USB Type-C portu tercih edilmiş. Bluetooth 5.0 ve WiFi AC bağlantıları artılar arasında. 6150mAh kapasiteli batarya ile 10 saate kadar kullanım ömrü sunan tablet modeli Android 9 Pie işletim sistemi sayesinde One UI arayüzüne sahip.

Galaxy Tab A 10.1 2019 modeli sadece WiFi versiyonu 210 Avro, LTE versiyonu ise 270 Avro şeklinde satılacak. Satışların ilk etapta Almanya’da 5 Nisan tarihinde başlayacağı ifade ediliyor.