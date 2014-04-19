Giriş
DH ile Giriş
Üye değil misiniz? Yeni Hesap Oluştur Sosyal Ağ ile Bağlan
Yardıma ihtiyacınız mı var? Giriş Paneli
Genel Hızlı Tercihler Sıfırla
Header'ı Tuttur
Header'da Teknoloji Gündemi
Anasayfa
Döşeme Stili Ana Akış
Kaydırarak Daha Fazla İçerik Yükle
İçerikleri Yeni Sekmede Aç
Detay Sayfaları
Kaydırarak Sonraki Habere Geçiş
Site Tercihleri
Renk Seçenekleri
Gece Modu (Koyu Tema)
Sadece Videolar için Gece Modu
Detaylı Site Tercihleri
Cep Telefonları ile İlgili Son Gönderiler Daha Fazlası

Galaxy markasının mimarı Paul Golden HTC'ye transfer oluyor

5 yıl
263
1
54
Cep Telefonları
Ekrem71
Haber Editörü
Bildirimi Aç Bildirim Açık
Galaxy markasının mimarı Paul Golden HTC'ye transfer oluyor

Son dönemde tasarım açısından ses getiren modeller üreten HTC, bununla birlikte bir türlü beklediği satışlara ulaşabilmiş değil ve bunun en büyük sebebi olarak da pazarlama konusundaki eksiklik gösteriliyor. Ancak HTC'nin son hamlesi bunu değiştirebilir.

Firmaya yakın kaynakların güvenilir bilgilerine göre HTC, Samsung'un eski pazarlama direktörü Paul Golden'i kadrosuna kattı. Paul Golden, Samsung'un pazarda yıldızlaşmasını sağlayan Galaxy markasının mimarı olarak biliniyor.
Golden 2008-2012 yılları arasında Samsung bünyesinde çalışmıştı.  Golden'in başarıları arasında Galaxy marka çalışması ile Samsung'un pazar payını yüzde 4.5'den yüzde 21'e çıkarmak da yer alıyor. Paul Golden, yönetim kurulu başkanı Cher Wang'ın danışmanı sıfatıyla görev yapacak.

Geçen yılın ikinci yarısından itibaren Robert Downey Jr. ile reklam anlaşması yapan HTC, tüketiciye istediği şeyleri anlatamayan reklam kampanyaları nedeniyle başarılı olamamış ve eleştirilmişti. Firma müşteri ile iyi bir iletişim kurmanın iyi sonuçlar vereceğini sık sık dile getiriyor. Paul Golden'in bu süreçte HTC'ye nasıl bir katkı yapacağını zamanla göreceğiz. 

http://www.bloomberg.com/news/2014-04-18/htc-said-to-hire-former-samsung-u-s-marketing-executive.html Yorum Yaz
En Beğenilen Yorumlar Yorum Yaz
Guest-334F3CF19 5 yıl en beğenilen
Htcnin metal kasalı telefonları güzeldi
Yanıtla +45
İşlemler Yorumu Forumda Gör Yorumu Şikayet Et
neo01470 5 yıl
One 2, One+, One active, one dual, one s805, One s810, One mini 2, one mini active, one mini 2 dual vs vs
1 Yanıt Yanıtla +29
İşlemler Yorumu Forumda Gör Yorumu Şikayet Et
assasin34 5 yıl
htc'nin samsung gibi marka algisi yaratamadigi kesin.e buda dogru pazarlama ile oluyor.yoksa htc'nin yaptigi muhtesem cihazlarin samsung'un yaptigi ucube cihazlardan daha az satmamasinin baska bir mantikli izahini bulamayiz.
htc'nin samsung gibi marka algisi yaratamadigi kesin.e buda dogru pazarlama ile oluyor.yoksa htc'nin yaptigi muhtesem cihazlarin samsung'un yaptigi ucube cihazl...
Devamını Gör
1 Yanıt Yanıtla +16
İşlemler Yorumu Forumda Gör Yorumu Şikayet Et
Daha Fazla Beğenilen Yorum
Yorumlar Yorum Yaz Forumda Gör
1 Avatar
KızlarınHayranOlduğuAdam 5 yıl
Adam tasarim yapmiyor ne kadar da cahilsiniz pazarlama yapiyor google dan bisey ogrenin oyle gelin bir bok bildiginiz yoq
Yanıtla
İşlemler Yorumu Forumda Gör Yorumu Şikayet Et
ahmetgox 5 yıl
Htc m8 ace sanırım hoşgeldin hediyesi oluyor
Yanıtla
İşlemler Yorumu Forumda Gör Yorumu Şikayet Et
Cihat_, 5 yıl
şu konuda ne güldüm ya
Yanıtla
İşlemler Yorumu Forumda Gör Yorumu Şikayet Et
okan_cehapelioglu 5 yıl
samsungun galaxy efsanesi yavaş yavaş sona eriyor zaten gecen amagazada yarım saat s5 inceledim kamera dışında boş bi cihaz insanı heyecanlandırcak woww dedirtcek hiçbirşey yok belki adamda bunun farkında sıkıldı ve bi kan değişikliği istedi
Yanıtla
İşlemler Yorumu Forumda Gör Yorumu Şikayet Et
DH Misafiri 5 yıl
arkadas pazarlari izleyip fiyat politikasını adamakilli belirlese, tüm problemleri cözülebilecekken...
adamlar telefon yapip satamiyorlar bea
Yanıtla
İşlemler Yorumu Forumda Gör Yorumu Şikayet Et
MS4343 5 yıl
eyvah....desene htc de samsung gibi zirt pirt model cikaracak
Yanıtla
İşlemler Yorumu Forumda Gör Yorumu Şikayet Et
khytr89 5 yıl
Htc samsunglasacak :/
Yanıtla
İşlemler Yorumu Forumda Gör Yorumu Şikayet Et
qmerzM 5 yıl
HTC'de çok abarttı bence sevdiğim bir firma ama şöyle bir düşünceye sahipler heralde, ''Bizi seven bu fiyattan alsın.'' 2500 liraya hayatta satamaz Türkiye'de. Ki daha tanımayanlar bilmeyenler var iken.

Apple'ı hiç sevmem ama şu bir doğrudur fiyat konusunda kararlılar, adamların 2-3 yıl önce çıkarttığı telefon hala 1000 lira (iPhone 4)

Not : Ne zaman çıktığına emin değilim ama bayağı olmalı..
Yanıtla
İşlemler Yorumu Forumda Gör Yorumu Şikayet Et
Blood Money 5 yıl
Forumda o kadar boş adamlar var ki. Anlamak için biraz yukarı bakmanız lazım.
Yanıtla
İşlemler Yorumu Forumda Gör Yorumu Şikayet Et
Guest-323E4D72D 5 yıl
Artık htc'nin o kalite kokan telefonları yok olacak.Bundan emin olabilirsiniz.İflas edecek büyük ihtimal.Galaxy serisinin ne kadar dandik olduğunu sizde biliyorsunuz.Daha doğrusu samsungun ne kadar dandik olduğunu...
Yanıtla
İşlemler Yorumu Forumda Gör Yorumu Şikayet Et
SteveMeade 5 yıl
M8 in plastik versiyonu piyasaya çıkarılacak dendiğinde şüphelenmiştim zaten
1 Yanıt Yanıtla +2
İşlemler Yorumu Forumda Gör Yorumu Şikayet Et
Bradley Cooper 5 yıl
şimdi HTC düşünsün

Yanıtla +1
İşlemler Yorumu Forumda Gör Yorumu Şikayet Et
Fiyaka1903 5 yıl SteveMeade
SteveMeade
M8 in plastik versiyonu piyasaya çıkarılacak dendiğinde şüphelenmiştim zaten

Hahahahaha adamsib
Yanıtla +1
İşlemler Yorumu Forumda Gör Yorumu Şikayet Et
Daha Fazla Yorum Yükle
Yorum Yaz Forumda Yanıtla
B I U " İçerik Göm DH Video Twitter YouTube Instagram Vine Künye BSC Oyun IMDb - url img @
Nasıl eklemek istersiniz?
Haftanın Beğenilen Yorumcuları
V4LKyR +287 12 Angry Men +170 Informed +154 serdar_k +130 madmahmutd +116 csh +99 aca-n +93 flowerhorn +89 MS4343 +82 Chronotide +82
Tüm güncellemelerden eposta yoluyla haberdar olun.
ŞU ANDA GÖRÜNTÜLEYEN
1 Misafir

İLGİ DÜZEYİ
263 TIK

HABERİN ETİKETLERİ
Cep Telefonları, htc ve
2 etiket daha galaxy samsung
Facebook Sayfası260,4b
Twitter Profili69,3b
YouTube Kanalı207,9b
RSS Yayını
Sorgu:
Önceki ve Sonraki İçerikler
Daha Yeniler 5 yıl DH Steam Machine Video İnceleme 5 yıl 2si1 "Japon sever" Teknoloji ve Oyun programı Daha Eskiler
Yükselişteki Paylaşımlar
Sony PS5 ile PS4 Pro'nun Yükleme Sürelerini
Bölüm Sonu Canavarı
Sony Mobile Türkiye ve Orta Doğu kapanıyor
DonanımHaber
AMD Radeon Navi ekran kartlarının fiyatı
DonanımHaber
2019 Opel Corsa'nın iç ve dış tasarımı
DonanımHaber
Minecraft Earth Artırılmış Gerçeklik
Bölüm Sonu Canavarı
MSI 2019 Şampiyonu G2 Esports Oldu!
Bölüm Sonu Canavarı
Bahar ve polen alerjisi sezonu açıldı
DH Forum
Ve yine aras kargo rezaleti
DH Forum
Alternatif Görünümler Geri Bildirim