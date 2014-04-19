Galaxy markasının mimarı Paul Golden HTC'ye transfer oluyor

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Son dönemde tasarım açısından ses getiren modeller üreten HTC, bununla birlikte bir türlü beklediği satışlara ulaşabilmiş değil ve bunun en büyük sebebi olarak da pazarlama konusundaki eksiklik gösteriliyor. Ancak HTC'nin son hamlesi bunu değiştirebilir.
Firmaya yakın kaynakların güvenilir bilgilerine göre HTC, Samsung'un eski pazarlama direktörü Paul Golden'i kadrosuna kattı. Paul Golden, Samsung'un pazarda yıldızlaşmasını sağlayan Galaxy markasının mimarı olarak biliniyor.
Golden 2008-2012 yılları arasında Samsung bünyesinde çalışmıştı. Golden'in başarıları arasında Galaxy marka çalışması ile Samsung'un pazar payını yüzde 4.5'den yüzde 21'e çıkarmak da yer alıyor. Paul Golden, yönetim kurulu başkanı Cher Wang'ın danışmanı sıfatıyla görev yapacak.
Geçen yılın ikinci yarısından itibaren Robert Downey Jr. ile reklam anlaşması yapan HTC, tüketiciye istediği şeyleri anlatamayan reklam kampanyaları nedeniyle başarılı olamamış ve eleştirilmişti. Firma müşteri ile iyi bir iletişim kurmanın iyi sonuçlar vereceğini sık sık dile getiriyor. Paul Golden'in bu süreçte HTC'ye nasıl bir katkı yapacağını zamanla göreceğiz.
http://www.bloomberg.com/news/2014-04-18/htc-said-to-hire-former-samsung-u-s-marketing-executive.html Yorum Yaz Paylaş Tweetle
adamlar telefon yapip satamiyorlar bea
Apple'ı hiç sevmem ama şu bir doğrudur fiyat konusunda kararlılar, adamların 2-3 yıl önce çıkarttığı telefon hala 1000 lira (iPhone 4)
Not : Ne zaman çıktığına emin değilim ama bayağı olmalı..
Hahahahaha adamsib
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