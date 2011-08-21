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Cep Telefonları ile İlgili Son Gönderiler Daha Fazlası

Galeri: Yüksek çözünürlüklü görselleriyle Nokia N9

7 yıl
55,2b
1
100
Cep Telefonları
Erdi Özüağ
İnceleme, Test ve Analiz Editörü
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Nokia'nın MeeGo işletim sistemini kullanan ilk ve planlarda herhangi bir değişiklik olmadığı takdirde son telefonu olacak N9, Ekim ayı ile birlikte Türkiye pazarında olacak. Geçtiğimiz günlerde yayınladığımız N9 Ön İnceleme ve Nokia Türkiye Röportaj'larında da belirtildiği üzere 1500 Lira seviyesinde fiyatla sunulacak olan N9'un ülkemiz pazarı için önümüzdeki yılın ortalarına kadar Nokia'nın amiral gemisi olması bekleniyor.

Bilindiği üzere başta Amerika olmak üzere İngiltere ve Almanya gibi büyük pazarlarda Nokia N9 satışa sunulmayacak. Nokia tarafından net bir şekilde dile getirilmese de bu gelişmenin arkasında yatan temel neden, son çeyrekte piyasaya çıkması beklenen Windows Phone 7 Mango işletim sistemli telefonlar olacak. Ülkemizdeki durum ise biraz daha farklı çünkü Windows Phone 7 platformunda henüz Türkçe dil desteği bulunmuyor.

Windows Phone 7 Mango ile birlikte klavyeye Türkçe desteği eklenmiş olsa bile BTK tarafından yapılan son düzenlemeler çerçevesinde, Windows Phone 7'li telefonların satışı 2012 öncesinde pek mümkün değil çünkü Microsoft, Türkçe dil desteğini de içeren güncellemeyi de 2012'nin ilk yarısında çıkartacak dolayısıyla yeni yılın ortalarına kadar olan sürede Nokia, WP7 sunamadığı pazarlarda N9 ile iddialı olmayı hedefliyor.

Bakalım benzer dönemlerde piyasada olması beklenen iPhone 5 ve Android 4.0'lı telefonlara karşı Nokia N9 nasıl bir pazar performansı sergileyecek, bekleyip göreceğiz. 


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dejavu 7 yıl en beğenilen
Nokia'ya karşı bu kadar önyargı oluşmuşken nokia'nın tüketicinin gönlünü alması gerekir. Tüketici bu fiyatı gördükten sonra nokia alacağıma htc, samsung, apple alırım der.
Nokia'ya karşı bu kadar önyargı oluşmuşken nokia'nın tüketicinin gönlünü alması gerekir. Tüketici bu fiyatı gördükten sonra nokia alacağıma htc, samsung, apple...
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1 Yanıt Yanıtla +24
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Guest-F8946C419 7 yıl
Amiral battı..
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Elsa 4 yıl
Vallahi şu an atası n9 olan 920yi kullanıyorum taş gibi telefon daha elime böyle cihaz almadım başka ne 1020 1520 1320 bunun kadar sağlam
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Umutcan 4 yıl
Eski konu hortlatılmış ama eski mesajlara baktım da millet nokianın uzun süre meego desteği olacağını gelecek vaadettiğini falan vurgulamış, malesef öyle olamadı... Alanların elinde patladı gibi birşey.
O zamanlar Galaxy S2 yada Iphone alanlar ise hala tıkırında kullanmaya devam edebiliyor. Piyasaya yeni giren bir işletim sistemine temkinli yaklaşıp denek olmamak en iyisi, örn. meego ve bada. Tizen'de de benzer durum
yaşanabilir o yüzden bir süre uzaktan izlemek lazım. Microsoft sayesinde windows phone cihazların ise symbian gibi uzun süre gideceğini düşünüyorum.
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ibrahim23 4 yıl
N9 telefonun rehberinde seçenekler ovi ile senkrinize et el ile seçeneğini seçtikten sonra rehberdeki bütün numaralar kayboldu numaraları geri getirme sansım var mı nasıl?
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DH Misafiri 7 yıl
ne zamandır beklıyom bu telefonu almak için ama nokia nın yaptıgı işe bak... 1500 tl fıyat cekmıs.... boyle yaparsa cok kaybeder ve kaybedıyordaaaaaa... napalım galaxi s 2 alırım artkk....
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Mr. Jingles 7 yıl
Aslında tam da söylemek istediğim şeyleri söylemişsin. Daha da açarak gayet açık ve net bir şekilde belirtmişsin. :)
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Al PaC 7 yıl

sugar_klavyeci

Aslında tam da söylemek istediğim şeyleri söylemişsin. Daha da açarak gayet açık ve net bir şekilde belirtmişsin. :)


İnsanlar bir konuda net ve kesin bir bilgiye sahip olmadan çok rahat atıp tutabiliyor. Bunu kabullenemiyorum. Olayı bilmeme rağmen üstteki yazıyı yazarken tekrar "acaba" deyip bir 30-40dk mı daha ekran konusunda araştırma yapmaya ayırdım. Herkesten bunu yapması beklenmez ama, hani bilgin yoksa fikrin de olmasın denir ya, bu o hesap.
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Mr. Jingles 7 yıl
Hayır sadece N8 değil diğer cihazlarında da PenTile yok buna N9 da dahil. Olsaydı zaten bilinirdi. Mesela Atrix'te PenTile ekran kullanıldı. Yani bu teknoloji sadece SAMOLED'de yok. Dolayısıyla Atrix gerçek anlamda o çözünürlüğe sahip değil.
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orhan azeri 7 yıl
N8 pentile olmaya bilir amma n9 da bunun olmayacagi anlamina gelmez yorumlara gore amma desire de pentile tipli ekran oldugundan eminim
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Mr. Jingles 7 yıl
Kaynak; mobilbekcisi.com/2924/cebimizdeki-pentile-aldatmacasi

Ayrıca aşağıdaki yorumları da okumanı tavsiye ederim.
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pudinkk 7 yıl
NokiaGO olabılır bu işletim sistemi :)

hanı bu adamlar wındows 7phone işletim sistemli telefonlar için anlaşmışlardı.İlla kararlı yani android e geçmemekte.

ekleme:bu da fail bir işletim sistemi olacak buyuk ıhtımalle androidle tanışmamış yada hıcbırseyden anlamayan bu yuzden 1800 lıra verıp ıphone alan ve bır tane bıle uygulama yuklemeyen teknolojı ozurlu gosteriş budalaları bu telefonu alarak kaldıkları yerden hayatlarına devam edebılırler
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Mr. Jingles 7 yıl
1500 bile olsa alabilirim bu cihazı. Muhtemelen de aldığım son Nokia olacak. Çünkü MeeGo'lu başka bir cihaz gelmeyeceği için bir daha Nokia almayacağım. WP7 ile zaten işim olmaz. Nokia ne zaman MeeGo'ya geri dönüş yapar ben de o zaman Nokia'ya geri dönüş yaparım. Lâkin artık bu mümkün değil.
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dost1984 7 yıl
onu bunu bırakında iphone nin bana göre sadece kulaklık ses kalitesini yakalaya bilecek dünyada başka bir firma yarmı merak ediyorum bu nasıl bir kalitedir yawf. aklımı alıyor. kamerası ve arkadasın dedigi gibi sangi cebinde psp varmıs gibi olması ayrı. ek bi not psp nin görüntü kalitesi grafikleri iphoneden dahada vasat odavardıda
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Klasör.:X:. 7 yıl
1500tl

Bu fiyat bu telefon için fazla.Bi 200 daha ekleyim galaksi s2 almak neden meego alayım.Hatta bekleyip winphone 7.5 lu nokia alırım çok daha iyi...Gelecek winphone meego değil.
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