Galeri: Yüksek çözünürlüklü görselleriyle Nokia N9

Nokia'nın MeeGo işletim sistemini kullanan ilk ve planlarda herhangi bir değişiklik olmadığı takdirde son telefonu olacak N9, Ekim ayı ile birlikte Türkiye pazarında olacak. Geçtiğimiz günlerde yayınladığımız N9 Ön İnceleme ve Nokia Türkiye Röportaj'larında da belirtildiği üzere 1500 Lira seviyesinde fiyatla sunulacak olan N9'un ülkemiz pazarı için önümüzdeki yılın ortalarına kadar Nokia'nın amiral gemisi olması bekleniyor.





Bilindiği üzere başta Amerika olmak üzere İngiltere ve Almanya gibi büyük pazarlarda Nokia N9 satışa sunulmayacak. Nokia tarafından net bir şekilde dile getirilmese de bu gelişmenin arkasında yatan temel neden, son çeyrekte piyasaya çıkması beklenen Windows Phone 7 Mango işletim sistemli telefonlar olacak. Ülkemizdeki durum ise biraz daha farklı çünkü Windows Phone 7 platformunda henüz Türkçe dil desteği bulunmuyor.





Windows Phone 7 Mango ile birlikte klavyeye Türkçe desteği eklenmiş olsa bile BTK tarafından yapılan son düzenlemeler çerçevesinde, Windows Phone 7'li telefonların satışı 2012 öncesinde pek mümkün değil çünkü Microsoft, Türkçe dil desteğini de içeren güncellemeyi de 2012'nin ilk yarısında çıkartacak dolayısıyla yeni yılın ortalarına kadar olan sürede Nokia, WP7 sunamadığı pazarlarda N9 ile iddialı olmayı hedefliyor.





Bakalım benzer dönemlerde piyasada olması beklenen iPhone 5 ve Android 4.0'lı telefonlara karşı Nokia N9 nasıl bir pazar performansı sergileyecek, bekleyip göreceğiz.



