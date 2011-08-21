Galeri: Yüksek çözünürlüklü görselleriyle Nokia N9

İnceleme, Test ve Analiz Editörü
Nokia'nın MeeGo işletim sistemini kullanan ilk ve planlarda herhangi bir değişiklik olmadığı takdirde son telefonu olacak N9, Ekim ayı ile birlikte Türkiye pazarında olacak. Geçtiğimiz günlerde yayınladığımız N9 Ön İnceleme ve Nokia Türkiye Röportaj'larında da belirtildiği üzere 1500 Lira seviyesinde fiyatla sunulacak olan N9'un ülkemiz pazarı için önümüzdeki yılın ortalarına kadar Nokia'nın amiral gemisi olması bekleniyor.
Bilindiği üzere başta Amerika olmak üzere İngiltere ve Almanya gibi büyük pazarlarda Nokia N9 satışa sunulmayacak. Nokia tarafından net bir şekilde dile getirilmese de bu gelişmenin arkasında yatan temel neden, son çeyrekte piyasaya çıkması beklenen Windows Phone 7 Mango işletim sistemli telefonlar olacak. Ülkemizdeki durum ise biraz daha farklı çünkü Windows Phone 7 platformunda henüz Türkçe dil desteği bulunmuyor.
Windows Phone 7 Mango ile birlikte klavyeye Türkçe desteği eklenmiş olsa bile BTK tarafından yapılan son düzenlemeler çerçevesinde, Windows Phone 7'li telefonların satışı 2012 öncesinde pek mümkün değil çünkü Microsoft, Türkçe dil desteğini de içeren güncellemeyi de 2012'nin ilk yarısında çıkartacak dolayısıyla yeni yılın ortalarına kadar olan sürede Nokia, WP7 sunamadığı pazarlarda N9 ile iddialı olmayı hedefliyor.
Bakalım benzer dönemlerde piyasada olması beklenen iPhone 5 ve Android 4.0'lı telefonlara karşı Nokia N9 nasıl bir pazar performansı sergileyecek, bekleyip göreceğiz.
Yorum Yaz Paylaş Tweetle
O zamanlar Galaxy S2 yada Iphone alanlar ise hala tıkırında kullanmaya devam edebiliyor. Piyasaya yeni giren bir işletim sistemine temkinli yaklaşıp denek olmamak en iyisi, örn. meego ve bada. Tizen'de de benzer durum
yaşanabilir o yüzden bir süre uzaktan izlemek lazım. Microsoft sayesinde windows phone cihazların ise symbian gibi uzun süre gideceğini düşünüyorum.
İnsanlar bir konuda net ve kesin bir bilgiye sahip olmadan çok rahat atıp tutabiliyor. Bunu kabullenemiyorum. Olayı bilmeme rağmen üstteki yazıyı yazarken tekrar "acaba" deyip bir 30-40dk mı daha ekran konusunda araştırma yapmaya ayırdım. Herkesten bunu yapması beklenmez ama, hani bilgin yoksa fikrin de olmasın denir ya, bu o hesap.
Ayrıca aşağıdaki yorumları da okumanı tavsiye ederim.
hanı bu adamlar wındows 7phone işletim sistemli telefonlar için anlaşmışlardı.İlla kararlı yani android e geçmemekte.
ekleme:bu da fail bir işletim sistemi olacak buyuk ıhtımalle androidle tanışmamış yada hıcbırseyden anlamayan bu yuzden 1800 lıra verıp ıphone alan ve bır tane bıle uygulama yuklemeyen teknolojı ozurlu gosteriş budalaları bu telefonu alarak kaldıkları yerden hayatlarına devam edebılırler
Bu fiyat bu telefon için fazla.Bi 200 daha ekleyim galaksi s2 almak neden meego alayım.Hatta bekleyip winphone 7.5 lu nokia alırım çok daha iyi...Gelecek winphone meego değil.
1 Misafir
İLGİ DÜZEYİ
55168 TIK
HABERİN ETİKETLERİ
Cep Telefonları, nokia ve galeri