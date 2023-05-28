Tam Boyutta Gör Vivo, Çin’de yeni 5G akıllı telefonlarını tanıttı. Y35+ ve Y35m+ olmak üzere aynı tasarım ve donanıma sahip iki telefon karşımızda. Vivo Y35 Plus özellikleri ile neler sunuyor bakalım.

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Vivo Y35 Plus özellikleri

Vivo Y35+ 5G, 6.64 inç, FHD+ çözünürlük, 60Hz yenileme hızı, 19.9:9 en boy oranı sunan, su damlası çentikli IPS LCD ekrana sahip. Vivo, telefonun %90.89 ekran gövde oranına sahip olduğunu söylüyor. Telefonun ön kamerası 8MP, arka kamerası 50MP. OriginOS 3.0 ile özelleştirilen Android 13 işletim sistemi üzerinde çalışan telefon, güç tuşunda parmak izi okuyucu taşıyor. MediaTek’in Dimensity 6020 işlemcisiden güç alan telefon 8GB’a kadar RAM (LPDDR4x) ve 256GB’a kadar (UFS 2.2) depolama alanı geliyor. MicroSD kart yuvası mevcut. Telefonun 5000 mAh bataryası 18W şarjı destekliyor.

Vivo Y35 Plus fiyatı

Vivo Y35m+, Y35+ ile aynı teknik özelliklere sahip. İki telefon arasındaki fark; renk seçeneklerine ek olarak Vivo Y35 Plus modelinin 6GB RAM 128GB depolama seçeneğinin olması. Fiyatlara gelecek olursak; Vivo Y35+ fiyatı; 6GB + 128GB için 198 dolar, 8GB + 128GB için 226 dolar, 8GB + 256GB için 254 dolar. Bu fiyatlandırma Vivo Y35m+ için de geçerli.

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Vivo Y35 Plus serisi tanıtıldı: İşte özellikleri ve fiyatı