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Game of Thrones tutkunlarına kötü haber

6. sezona aksiyonu yüksek sahnelerle veda eden Game of Thrones için müdavimlerini daha şimdiden 7. sezonun heyecanı sarmış durumda. Ancak dizi tutkunlarını üzecek bir haberimiz var.
3 yıl (Son Güncelleme: 3 yıl)
16,3b
1
26
Sinema ve Dizi
Erdi Özüağ
İnceleme, Test ve Analiz Editörü
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Son yılların en popüler televizyon yapımlarından Game of Thrones geçtiğimiz haftalarda 6. sezonun finalini yaparak geçici bir süreliğine ekranlara veda etti. Ancak dizinin yapımcılarından David Benioff ve Dan Weiss, 7. sezon için izleyicilerin alışılagelmiş yayın takviminden biraz daha fazla beklemesi gerekeceğini söyledi.
Aslına bakılırsa üzücü bir haber gibi görünse de arka plandaki gerekçe, heyecanlı bir bekleyişe başlayan dizi tutkunları tarafından anlayışla karşılanacaktır diye düşünüyorum. Normal koşullarda - Mart ayı sonunda yayınlanan 3. sezon istinası haricinde -  Game of Thrones'un bütün sezonları yayıncı HBO tarafından Nisan ayında başlatılmıştı. 
Ancak 6. sezonu kış döneminde kapatan dizi için yapımcılar, mevsimi daha iyi yansıtacak hava koşullarına ihtiyaç duyduğundan çekimler olması gerekenden daha ileri bir tarihte başlayacak. Yani görünen o ki, Game of Thrones 7. sezon, gelecek yıl, Nisan ayından sonra yayına girmiş olacak ancak resmi prömiyer tarihi şu an için bulunmuyor. 

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Boldrex 3 yıl en beğenilen
Adamlar kaliteli dizi yapıyorlar bu yüzden sezon arası uzun. Bir de Türk dizilerine bak Akşamları Türk kanallarında İzlenecek bir şey yok saatlerce süren, bakışmalarla ve arka planda çalan alakasız müziklerle geçen iğrenç diziler konu hep basit Düz mantık üzerinden gider aşk ihtiras aldatma abartılı lüks hayatlar..
Adamlar kaliteli dizi yapıyorlar bu yüzden sezon arası uzun. Bir de Türk dizilerine bak Akşamları Türk kanallarında İzlenecek bir şey yok saatlerce süren, bakış...
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2 Yanıt Yanıtla +81
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Prequel 3 yıl
Haber olan nedir? 3 sezondur Nisan'da başlayan dizi, son sezonu Nisan'ın sonuna yakın başlayan dizi, haber başlığı "Game of Thrones tutkunlarına kötü haber", haberde yazan "görünen o ki Nisan'dan sonra". O da tahmin. Çok güzel haber yapıyorsunuz.
Haber olan nedir? 3 sezondur Nisan'da başlayan dizi, son sezonu Nisan'ın sonuna yakın başlayan dizi, haber başlığı "Game of Thrones tutkunlarına kötü haber", ha...
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1 Yanıt Yanıtla +37
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lawyerzzz 3 yıl
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Seyrim 3 yıl
Sezon güzel bitti.. 1 sene zor geçer..
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Celonfix 3 yıl
Yaz geldi Mr.robot devri başladı.
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serafon 3 yıl
mentalform
Sevidiğim dizi cerceinin yobazları ezeceği anı bekkiyorum son bölümleri izleyemedim de :)

hbo nun dizileri dini kötüleme ve ahlaksızlığı normalleştirme üzerine kurulu zaten. Hep dini temsil eden kötüler ve her türlü sapıklığı yapan iyiler(!) bulunuyor gördüğüm kadarıyla. Bu dizide de bu kadın öz kardeşiyle sapık ilişki yaşıyor, daha başka pislikler yapıyor ama masum gibi gösteriliyor ve onun üzerinden de bu işler aklanıyor. Algı operasyonu da işe yarıyor senin gibiler üzerinde!
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mentalform 3 yıl
Sevidiğim dizi cerceinin yobazları ezeceği anı bekkiyorum son bölümleri izleyemedim de :)
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Français Deesse 3 yıl
Son 13 bölüm mü kaldı şimdi

13 bölümü de 1 sezon da verselerdi bari
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lterlemez 3 yıl
Mr. Jingles
Onurhan61
CemallicaAdamlar kaliteli dizi yapıyorlar bu yüzden sezon arası uzun. Bir de Türk dizilerine bak Akşamları Türk kanallarında İzlenecek bir şey yok saatlerce süren, bakışmalarla ve arka planda çalan alakasız müziklerle geçen iğrenç diziler konu hep basit Düz mantık üzerinden gider aşk ihtiras aldatma abartılı lüks hayatlar..
Aslına bakarsan GoT un içinde Aşk ihtiras olmazsa pek bişi kalmıyor.İşlemeleri çok kaliteli.
Kısaca kurgu dediğimiz şey kendini gösteriyor. Bizimkilerde kurgu denen bir şey yok. Bir ara ağa dizileri çok modaydı. Asmalı Konak, Zerda vs. Şimdi ise zengin ve aristokrat ailelerin ihtiraslı hayatları, çocukları, gerek kendilerinin gerekse çocuklarının ihtiraslı aşk maceraları anlatılıyor. Yapmaya çalışıp da beceremedikleri yalandan bir dram havası var ki hiç sorma.

Bizde para kazanma duygusu daha baskın ve kurgudan ziyade yaratıcılık ile hayal gücü eksikliği var. Bunu anlamanın en kolay yolu yaşam, bilim ve üretim içeriğine bakmaktır. Yaptığımız ürünler hep yapılmış ve kalıplaşmış ürünler, yani başkasının tasarladığı/planladığı ürünler. Yani ülke olarak kimsenin riske girmek gibi bir derdi yok.
Eee, böyle olunca, konu televizyona/sinemaya gelince farklı bir şeyle karşılaşmıyoruz. Yani alışık olduğumuz konular da bile bir yaratıcılık yok, yani anlayacağınız bir Dallas, Hayat Ağacı gibi diziler çıkartmamız mümkün değil.
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lawyerzzz 3 yıl
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canvet63 3 yıl
Bu siteyi seviyorum yah :)
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TheLastNinja 3 yıl
O değilde hastasıyım Cersei kraliçemizin :D
Nasılda dize getirdi bütün düşmanlarını, toptan hemde :D
Alınca öyle hatun alacan demek ki :p
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cceviz 3 yıl
fotoyu görünce jon snow ölüyor falan sandım. fotonun kullanılma amacıda sanırım buydu.
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