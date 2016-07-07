Game of Thrones tutkunlarına kötü haber

Son yılların en popüler televizyon yapımlarından Game of Thrones geçtiğimiz haftalarda 6. sezonun finalini yaparak geçici bir süreliğine ekranlara veda etti. Ancak dizinin yapımcılarından David Benioff ve Dan Weiss, 7. sezon için izleyicilerin alışılagelmiş yayın takviminden biraz daha fazla beklemesi gerekeceğini söyledi.

Aslına bakılırsa üzücü bir haber gibi görünse de arka plandaki gerekçe, heyecanlı bir bekleyişe başlayan dizi tutkunları tarafından anlayışla karşılanacaktır diye düşünüyorum. Normal koşullarda - Mart ayı sonunda yayınlanan 3. sezon istinası haricinde - Game of Thrones'un bütün sezonları yayıncı HBO tarafından Nisan ayında başlatılmıştı.

Ancak 6. sezonu kış döneminde kapatan dizi için yapımcılar, mevsimi daha iyi yansıtacak hava koşullarına ihtiyaç duyduğundan çekimler olması gerekenden daha ileri bir tarihte başlayacak. Yani görünen o ki, Game of Thrones 7. sezon, gelecek yıl, Nisan ayından sonra yayına girmiş olacak ancak resmi prömiyer tarihi şu an için bulunmuyor.