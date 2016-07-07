Game of Thrones tutkunlarına kötü haber

İnceleme, Test ve Analiz Editörü
Son yılların en popüler televizyon yapımlarından Game of Thrones geçtiğimiz haftalarda 6. sezonun finalini yaparak geçici bir süreliğine ekranlara veda etti. Ancak dizinin yapımcılarından David Benioff ve Dan Weiss, 7. sezon için izleyicilerin alışılagelmiş yayın takviminden biraz daha fazla beklemesi gerekeceğini söyledi.
Aslına bakılırsa üzücü bir haber gibi görünse de arka plandaki gerekçe, heyecanlı bir bekleyişe başlayan dizi tutkunları tarafından anlayışla karşılanacaktır diye düşünüyorum. Normal koşullarda - Mart ayı sonunda yayınlanan 3. sezon istinası haricinde - Game of Thrones'un bütün sezonları yayıncı HBO tarafından Nisan ayında başlatılmıştı.
Ancak 6. sezonu kış döneminde kapatan dizi için yapımcılar, mevsimi daha iyi yansıtacak hava koşullarına ihtiyaç duyduğundan çekimler olması gerekenden daha ileri bir tarihte başlayacak. Yani görünen o ki, Game of Thrones 7. sezon, gelecek yıl, Nisan ayından sonra yayına girmiş olacak ancak resmi prömiyer tarihi şu an için bulunmuyor.
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hbo nun dizileri dini kötüleme ve ahlaksızlığı normalleştirme üzerine kurulu zaten. Hep dini temsil eden kötüler ve her türlü sapıklığı yapan iyiler(!) bulunuyor gördüğüm kadarıyla. Bu dizide de bu kadın öz kardeşiyle sapık ilişki yaşıyor, daha başka pislikler yapıyor ama masum gibi gösteriliyor ve onun üzerinden de bu işler aklanıyor. Algı operasyonu da işe yarıyor senin gibiler üzerinde!
13 bölümü de 1 sezon da verselerdi bari
Bizde para kazanma duygusu daha baskın ve kurgudan ziyade yaratıcılık ile hayal gücü eksikliği var. Bunu anlamanın en kolay yolu yaşam, bilim ve üretim içeriğine bakmaktır. Yaptığımız ürünler hep yapılmış ve kalıplaşmış ürünler, yani başkasının tasarladığı/planladığı ürünler. Yani ülke olarak kimsenin riske girmek gibi bir derdi yok.
Eee, böyle olunca, konu televizyona/sinemaya gelince farklı bir şeyle karşılaşmıyoruz. Yani alışık olduğumuz konular da bile bir yaratıcılık yok, yani anlayacağınız bir Dallas, Hayat Ağacı gibi diziler çıkartmamız mümkün değil.
Nasılda dize getirdi bütün düşmanlarını, toptan hemde :D
Alınca öyle hatun alacan demek ki :p
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