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Game of Thrones'un final bölümü, ABD ile ticaret savaşında olan Çin'de gösterilmedi

Geçtiğimiz pazar akşamı yayınlanan ve izleyici rekorları kıran Game of Thrones dizisinin final bölümü, ABD ile ticaret savaşları yaşayan Çin'de yayınlanmadı. İşte detaylar.
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Sinema ve Dizi
Uğur Seven
Teknoloji Editörü
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Game of Thrones dizisinin final bölümü Pazar gecesi yayınlanmış olabilir, ancak gösteriminin henüz gerçekleşmediği ülkeler de mevcut. Bunlardan birisi de Çin. Dizinin yapımcı şirketi olan HBO'nun yayın haklarını elinde bulunduran Tencent Video, Çinli izleyicilerin merakla beklediği final bölümünü yayınlamadı.

ABD, Çin gerilimi tırmanıyor

Diziyi izlemek isteyen kullanıcılar final bölümünün yerine, hizmetin bazı sorunlar nedeniyle gösterilmediğini açıklayan bir hata mesajıyla karşılaştılar. Bu hata mesajında konu net bir şekilde açıklanmıyor olsa da, durumun ABD ve Çin arasındaki ticaret anlaşmazlıklarından kaynaklandığı ifade ediliyor. Tencent, yaşanan bir teknik sorun nedeniyle Game of Thrones dizisinin son bölümünü yayınlayamadığını belirtse de, dizinin yapımcı şirketi HBO bu duruma itiraz ediyor.
Game of Thrones'un final bölümü, ABD ile ticaret savaşında olan Çin'de gösterilmedi
HBO şirketinin sözcüsü yaptığı açıklamada, Tencent'in Çin hükümetinin ticari savaşı nedeniyle seri finalini yayınlamadığını ve ülkedeki izleyicilere en kısa sürede yayın zamanı hakkında bilgi vereceklerini belirtiyor. Huawei'nin başrolde olduğu ABD ve Çin arasındaki bu ticaret savaşlarının hangi noktalara ulaşacağını  kestirmek ise oldukça güç.

https://www.engadget.com/2019/05/20/game-of-thrones-finale-blocked-in-china-due-to-trade-war/ Yorum Yaz
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KaleyDeskop 2 hf. en beğenilen
Pek bir şey kaybetmediler üzülmesinler.. Leş bir final sezonu oldu...
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Guest-5B8CBD9F6 2 hf. yeni yorumcu
Bu yapılan yasak HBO'nun işine gelir. Düşünsene 1 milyar kişi sana sövecekti artık öyle bir ihtimal kalmadı
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CoreXXX 2 hf. fractal design
Son bir soru 4k veriyormu dijiturk play
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fractal design 2 hf. CoreXXX
Malesef 1080p bile değil, 1280x720p çözünürlük var en fazla. 1080p monitörde sorun olmuyor ama 1080p üstü için zevki törpüleyebilir.
Sırf GoT için almıştım digitürkplay'i. Aylık aboneliğim bitince netflix'e geçmeyi düşünüyorum. Orada içerik daha fazla sanırım.
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El Prezidente 2 hf.
piratebay'den izlerler çok da FİFİ!
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fractal design 2 hf.
15 gün öncesine kadar hiç Game of Thrones izlememiş biri olarak digitürkplay üyeliği alıp tüm sezonları baştan sonra izledim.
6. sezona kadar hiç beklenmedik sürprizlerle heyecanı yüksek tutan dizi 6. ve 7. sezonlarda yavru kertenkelelerin de büyümesi ile büyük savaş sahneleriyle heyecanı zirveye taşıdı. 8. sezonda resmen diziyi yerin dibine soktular bıraktılar.
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CoreXXX 2 hf. fractal design
dijitürkplayda kesinti varmı? yani kan felan çıkınca üzerini kapatıyorlarmı yada açık sahneler kesiliyormu. öyleyse tadı olmaz
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kayamtky 2 hf.
Çin' li kardeşler de Torrent den indirmiştir.
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Portraitclub 2 hf.
Dizi tamamen mi bitti yoksa sezon finali mi yaptı? Hiç izlemedim
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Guest-5B8CBD9F6 2 hf. yeni yorumcu Portraitclub
Final yaptı hocam.
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KaleyDeskop 2 hf. en beğenilen
Pek bir şey kaybetmediler üzülmesinler.. Leş bir final sezonu oldu...
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Guest-5B8CBD9F6 2 hf. yeni yorumcu
Bu yapılan yasak HBO'nun işine gelir. Düşünsene 1 milyar kişi sana sövecekti artık öyle bir ihtimal kalmadı
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Tugrul_512bit 2 hf.
Son sezon olsun diye hikayeyi dağıttılar zaten. İnternete "game of thrones izle" yazsalar bizden rahat izlerler.
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deoks 2 hf.
Öff abd çok sert bir darbe almış gerçekten.
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El_domingo 2 hf.
komik olmuş ekmek mi ilaçmı..hadi geçtim hammademi yarı mamul yada ileri teknoloji bir urunmu ki ..bu kısıtlama tabi gercekten varsa onemli olsun..kaldıkı çindede muhtemelen korsan izleniyordur...;)
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Game of Thrones, ABD ve
7 etiket daha çin ticaret savaşı hbo tencent Sinema ve Dizi Bilim ve Teknoloji Uğur Seven
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