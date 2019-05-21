Game of Thrones'un final bölümü, ABD ile ticaret savaşında olan Çin'de gösterilmedi

Game of Thrones dizisinin final bölümü Pazar gecesi yayınlanmış olabilir, ancak gösteriminin henüz gerçekleşmediği ülkeler de mevcut. Bunlardan birisi de Çin. Dizinin yapımcı şirketi olan HBO'nun yayın haklarını elinde bulunduran Tencent Video, Çinli izleyicilerin merakla beklediği final bölümünü yayınlamadı.

ABD, Çin gerilimi tırmanıyor

Diziyi izlemek isteyen kullanıcılar final bölümünün yerine, hizmetin bazı sorunlar nedeniyle gösterilmediğini açıklayan bir hata mesajıyla karşılaştılar. Bu hata mesajında konu net bir şekilde açıklanmıyor olsa da, durumun ABD ve Çin arasındaki ticaret anlaşmazlıklarından kaynaklandığı ifade ediliyor. Tencent, yaşanan bir teknik sorun nedeniyle Game of Thrones dizisinin son bölümünü yayınlayamadığını belirtse de, dizinin yapımcı şirketi HBO bu duruma itiraz ediyor.

https://www.engadget.com/2019/05/20/game-of-thrones-finale-blocked-in-china-due-to-trade-war/

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HBO şirketinin sözcüsü yaptığı açıklamada, Tencent'inticari savaşı nedeniyle seri finalini yayınlamadığını ve ülkedeki izleyicilere en kısa sürede yayın zamanı hakkında bilgi vereceklerini belirtiyor.'nin başrolde olduğu ABD ve Çin arasındaki bu ticaret savaşlarınınulaşacağını kestirmek ise oldukça güç.