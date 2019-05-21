Game of Thrones'un final bölümü, ABD ile ticaret savaşında olan Çin'de gösterilmedi

Teknoloji Editörü
Game of Thrones dizisinin final bölümü Pazar gecesi yayınlanmış olabilir, ancak gösteriminin henüz gerçekleşmediği ülkeler de mevcut. Bunlardan birisi de Çin. Dizinin yapımcı şirketi olan HBO'nun yayın haklarını elinde bulunduran Tencent Video, Çinli izleyicilerin merakla beklediği final bölümünü yayınlamadı.
ABD, Çin gerilimi tırmanıyor
Diziyi izlemek isteyen kullanıcılar final bölümünün yerine, hizmetin bazı sorunlar nedeniyle gösterilmediğini açıklayan bir hata mesajıyla karşılaştılar. Bu hata mesajında konu net bir şekilde açıklanmıyor olsa da, durumun ABD ve Çin arasındaki ticaret anlaşmazlıklarından kaynaklandığı ifade ediliyor. Tencent, yaşanan bir teknik sorun nedeniyle Game of Thrones dizisinin son bölümünü yayınlayamadığını belirtse de, dizinin yapımcı şirketi HBO bu duruma itiraz ediyor.HBO şirketinin sözcüsü yaptığı açıklamada, Tencent'in Çin hükümetinin ticari savaşı nedeniyle seri finalini yayınlamadığını ve ülkedeki izleyicilere en kısa sürede yayın zamanı hakkında bilgi vereceklerini belirtiyor. Huawei'nin başrolde olduğu ABD ve Çin arasındaki bu ticaret savaşlarının hangi noktalara ulaşacağını kestirmek ise oldukça güç.
https://www.engadget.com/2019/05/20/game-of-thrones-finale-blocked-in-china-due-to-trade-war/ Yorum Yaz Paylaş Tweetle
Sırf GoT için almıştım digitürkplay'i. Aylık aboneliğim bitince netflix'e geçmeyi düşünüyorum. Orada içerik daha fazla sanırım.
6. sezona kadar hiç beklenmedik sürprizlerle heyecanı yüksek tutan dizi 6. ve 7. sezonlarda yavru kertenkelelerin de büyümesi ile büyük savaş sahneleriyle heyecanı zirveye taşıdı. 8. sezonda resmen diziyi yerin dibine soktular bıraktılar.
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