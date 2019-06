Game of Thrones'un üçüncü hikayesi ay sona ermeden yayımlanacak

Game of Thrones'un üçüncü hikayesiyle birlikte nasıl bir deneyim sunacağını ay sona ermeden hep birlikte göreceğiz. Bu arada oyunun mobil sürümlerine aşağıdaki market bağlantıları üzerinden erişebilirsiniz.

Telltale Games, Game of Thrones'un "The Sword in the Darkness" adlı üçüncü hikayesini ay sona ermeden yayımlayacağını açıkladı.Söz konusu açıklamada herhangi bir çıkış tarihine yer verilmezken, üçüncü hikayeye ait birkaç ekran görüntüsü de paylaşıldı. Ayrıca, yine hikayeye ait ilk tanıtım videosunun da bu pazartesi karşımıza çıkacağı belirtildi.