Giriş
DH ile Giriş
Üye değil misiniz? Yeni Hesap Oluştur Sosyal Ağ ile Bağlan
Yardıma ihtiyacınız mı var? Giriş Paneli
Genel Hızlı Tercihler Sıfırla
Header'ı Tuttur
Header'da Teknoloji Gündemi
Anasayfa
Döşeme Stili Ana Akış
Kaydırarak Daha Fazla İçerik Yükle
İçerikleri Yeni Sekmede Aç
Detay Sayfaları
Kaydırarak Sonraki Habere Geçiş
Site Tercihleri
Renk Seçenekleri
Gece Modu (Koyu Tema)
Sadece Videolar için Gece Modu
Detaylı Site Tercihleri
Mobil Uygulamalar ile İlgili Son Gönderiler Daha Fazlası

Game of Thrones'un üçüncü hikayesi ay sona ermeden yayımlanacak

4 yıl (Son Güncelleme: 4 yıl)
2,1b
1
Mobil Uygulamalar
Mazhar Taylan
Haber Editörü
Bildirimi Aç Bildirim Açık
Game of Thrones'un üçüncü hikayesi ay sona ermeden yayımlanacak
 
Telltale Games, Game of Thrones'un "The Sword in the Darkness" adlı üçüncü hikayesini ay sona ermeden yayımlayacağını açıkladı.

Söz konusu açıklamada herhangi bir çıkış tarihine yer verilmezken, üçüncü hikayeye ait birkaç ekran görüntüsü de paylaşıldı. Ayrıca, yine hikayeye ait ilk tanıtım videosunun da bu pazartesi karşımıza çıkacağı belirtildi.

Game of Thrones'un üçüncü hikayesiyle birlikte nasıl bir deneyim sunacağını ay sona ermeden hep birlikte göreceğiz. Bu arada oyunun mobil sürümlerine aşağıdaki market bağlantıları üzerinden erişebilirsiniz. 

Yorum Yaz
Yorum Yaz Forumda Yanıtla
B I U " İçerik Göm DH Video Twitter YouTube Instagram Vine Künye BSC Oyun IMDb - url img @
Nasıl eklemek istersiniz?
Önceki ve Sonraki İçerikler
Daha Yeniler 4 yıl Mac Üzerinden Çağrı Yapma ve Handoff "Handoff inceleme" 4 yıl Logitech G430 7.1 Oyuncu Kulaklığı inceleme videosu 4 yıl Yeni MacBook neler sunuyor, o fiyatıyla almaya değer mi ? Özel Video Daha Eskiler
Yükselişteki Paylaşımlar
Çin'de üretilecek Tesla Model 3'ün
DonanımHaber
Laboratuvar yapımı kara deliğin sıcaklığı
Uygulama Haber
Laboratuvar yapımı kara deliğin sıcaklığı
Uygulama Haber
Haftaya A101 marketlerde çok uygun
DonanımHaber
Laboratuvar yapımı kara deliğin sıcaklığı
Uygulama Haber
Virüslü laptop 1.2 milyon dolara satılıyor
Uygulama Haber
Virüslü laptop 1.2 milyon dolara satılıyor
Uygulama Haber
Virüslü laptop 1.2 milyon dolara satılıyor
Uygulama Haber
Virüslü laptop 1.2 milyon dolara satılıyor
Uygulama Haber
Virüslü laptop 1.2 milyon dolara satılıyor
Uygulama Haber
Alternatif Görünümler Geri Bildirim