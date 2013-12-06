Gameloft, Brothers In Arms 3'e ait yeni ekran görüntüleri yayınladı

Haber Editörü
Gameloft'un E3'te sergilediği oyunlar arasında yer alan Brothers In Arms 3'e ait yeni ekran görüntüleri yayınlandı.
Oyundaki mekanların sergilendiği bu yeni görseller, geliştiricinin Brothers In Arms 3'le birlikte kaliteli bir görsel deneyim sunmayı planladığını ortaya koyuyor. Mobil oyuncuları ikinci dünya savaşına götürecek olan yapımın çıkış tarihi ise, henüz netlik kazanmış değil. Ancak, önümüzdeki yılın başlarında yayınlanması bekleniyor. Oyunun E3 kapsamında yayınlanan görsellerine buradan göz atabilirsiniz.
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