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Gameloft, Brothers In Arms 3'e ait yeni ekran görüntüleri yayınladı

5 yıl (Son Güncelleme: 5 yıl)
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Mobil Uygulamalar
Mazhar Taylan
Haber Editörü
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Gameloft, Brothers In Arms 3'e ait yeni ekran görüntüleri yayınladı
Gameloft'un E3'te sergilediği oyunlar arasında yer alan Brothers In Arms 3'e ait yeni ekran görüntüleri yayınlandı.

Oyundaki mekanların sergilendiği bu yeni görseller, geliştiricinin Brothers In Arms 3'le birlikte kaliteli bir görsel deneyim sunmayı planladığını ortaya koyuyor. Mobil oyuncuları ikinci dünya savaşına götürecek olan yapımın çıkış tarihi ise, henüz netlik kazanmış değil. Ancak, önümüzdeki yılın başlarında yayınlanması bekleniyor. Oyunun E3 kapsamında yayınlanan görsellerine buradan göz atabilirsiniz.  

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Firaristt 5 yıl
Grafikler güzel de kontroller zayıf kalıyor. Tabii optimizasyonun da bayağı iyi olması gerek. Zira birçok cihazda akıcı çalışmayacak veya düşük grafikte çalışacak.
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kemaloztin 5 yıl
Guzele benziyor ciksin deneriz
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TrMhMt 5 yıl
sony xperia z ultra acarmi?
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mehmedaltair 5 yıl
Yuh su efektleri pc ile yarışır gözüküyor büyük ihtimal olmaz ama oyunda bunun aynısı olursa devrim olur şuna bak
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Jacobıan 5 yıl
Gameloft oyunlarına ısınamadım gitti ea şöyle bi oyun yapsa fena olur
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Bender B. Rodriquez 5 yıl Jacobıan
aynen nedense gameloftu bende sevmiyorum aslında çok başarılılar
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Hyponsoinage 5 yıl
Cok canli geldi. Bekliyoruz
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black_67 5 yıl
Gayet güzel duruyor
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