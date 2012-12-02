Gameloft, GT Racing:Motor Academy'e Red Bull temalı üç yeni araç ekledi

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Popüler oyun şirketi Gameloft, Red Bull Media House işbirliğine giderek ''GT Racing:Motor Academy'' adlı yarış oyununun iOS versiyonuna üç yeni araç seçeneği daha ekledi.
Red Bull'un bilinen renklerini taşıyan bu üç araçtan ilki, F1 dünya şampiyonu Sebastian Vettel'in 2012'de kullandığı araç olan F1RB8 iken, diğerleri ise sırasıyla; Camaro SS ve Hyundai Genesis Coupe'nin Red Bull versiyonları oldu.
Gameloft adına açıklama yapan Publishing Senior Vice President Gonzague de Vallois bu işbirliğiyle ilgili olarak şunları dile getirdi:
Red Bull temalı üç farklı aracıyla yarış heyecanını bir üst seviyeye çıkaran Gameloft'un ''GT Racing:Motor Academy'' adlı yarış oyununa Appstore üzerinden ücretsiz olarak buradan ulaşabilirsiniz.
https://itunes.apple.com/app/gt-racing-motor-academy-free+/id407224003?mt=8 Yorum Yaz Paylaş Tweetle