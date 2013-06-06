Gameloft, Modern Combat 5'i duyurdu

Mobil platformun başarılı geliştiricilerinden Gameloft, Modern Combat serisinin yeni oyunu Modern Combat 5'i duyurdu.





Yapım hakkındaki detayları önümüzdeki hafta E3'de gün yüzüne çıkarmayı planlayan geliştiricinin duyurusuna bir de kısa tanıtım videosu eşlik etti. Modern Combat 5 hakkında az da olsa fikir edinmemizi sağlayan bu videoda İtalya'nın Venedik kentine yapılan bir saldırı resmedilirken, yıkılma efektlerinin ön planda tutulması dikkat çeken detaylar arasında yer alıyor. Serinin diğer oyunlarında olduğu gibi döneminin başarılı grafiklerine sahip olan Modern Combat 5'in serinin FPS dinamiklerine yeni unsurlar katarak karşımıza çıkmasını bekliyoruz.





Android ve iOS platformları için çıkışını gerçekleştirecek olan yapım için henüz kesin bir çıkış tarihi ve fiyatlandırma bilgisi belirlenmiş değil.

http://www.youtube.com/watch?v=zjz614QVyfQ