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Gameloft, Modern Combat 5'i duyurdu

6 yıl (Son Güncelleme: 6 yıl)
3,3b
1
107
Mobil Uygulamalar
Mazhar Taylan
Haber Editörü
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Gameloft, Modern Combat 5'i duyurdu
Mobil platformun başarılı geliştiricilerinden Gameloft, Modern Combat serisinin yeni oyunu Modern Combat 5'i duyurdu. 

Yapım hakkındaki detayları önümüzdeki hafta E3'de gün yüzüne çıkarmayı planlayan geliştiricinin duyurusuna bir de kısa tanıtım videosu eşlik etti. Modern Combat 5 hakkında az da olsa fikir edinmemizi sağlayan bu videoda İtalya'nın Venedik kentine yapılan bir saldırı resmedilirken, yıkılma efektlerinin ön planda tutulması dikkat çeken detaylar arasında yer alıyor. Serinin diğer oyunlarında olduğu gibi döneminin başarılı grafiklerine sahip olan Modern Combat 5'in serinin FPS dinamiklerine yeni unsurlar katarak karşımıza çıkmasını bekliyoruz.

Android ve iOS platformları için çıkışını gerçekleştirecek olan yapım için henüz kesin bir çıkış tarihi ve fiyatlandırma bilgisi belirlenmiş değil. 

http://www.youtube.com/watch?v=zjz614QVyfQ Yorum Yaz
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TxsMelih 6 yıl en beğenilen
Grafikler Call of Duty'den daha iyi
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rapidblaze 6 yıl
yılandan nereye
1 Yanıt Yanıtla +13
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createemir 6 yıl
Önceden PC için yorumumuz:
-bf3 kasar/kasmaz
Artık telefonlar için yorumumuz:
-modern combat kasar/kasmaz
1 Yanıt Yanıtla +10
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2 Avatar Avatar
behmenyar1 6 yıl
Xperia z açar mı Acep
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DH Misafiri 6 yıl
Abi lütfen biraz mantıklı olun hiç telefonun texturelerinin pc lere yaklaşması falan değil 10 km uzaktan takip etmesi bile imkansız
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Alyseiass 6 yıl
Tab3 de kasarmi ?
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Smile Man 6 yıl

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TecnoTronic 6 yıl
İpad minide modern combat oynayacaklar için bilgi ..... KASIYOR. fakat ios7de daha dememedim denerim akşama
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gokceonur 6 yıl TecnoTronic
TecnoTronic
İpad minide modern combat oynayacaklar için bilgi ..... KASIYOR. fakat ios7de daha dememedim denerim akşama

Modern combat 4 icin diyosan su gibi akiyor ne kasmasi hocam ?
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Fear of the Dark 6 yıl
Mw3 havası sezdim.
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Cengiz Elektronik 6 yıl
Çok Lazımdı Ailecek Oynarız.
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TUNING37 6 yıl
Benin Galaxy SII bunuda açarsa başka telefon almam arkadaş :D
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AndroKing 6 yıl
S3 te kasarmı
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Barthemana 6 yıl AndroKing
AndroKing
S3 te kasarmı

Kaldırır.
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Kellerman 6 yıl
Galaxy s2 kaldirirmi bunu acaba
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