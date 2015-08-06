Giriş
DH ile Giriş
Üye değil misiniz? Yeni Hesap Oluştur Sosyal Ağ ile Bağlan
Yardıma ihtiyacınız mı var? Giriş Paneli
Genel Hızlı Tercihler Sıfırla
Header'ı Tuttur
Header'da Teknoloji Gündemi
Anasayfa
Döşeme Stili Ana Akış
Kaydırarak Daha Fazla İçerik Yükle
İçerikleri Yeni Sekmede Aç
Detay Sayfaları
Kaydırarak Sonraki Habere Geçiş
Site Tercihleri
Renk Seçenekleri
Gece Modu (Koyu Tema)
Sadece Videolar için Gece Modu
Detaylı Site Tercihleri
Operatörler - Kurumsal Haberler ile İlgili Son Gönderiler Daha Fazlası

Gameloft, büyüyen mobil oyun pazarına yeni bir reklam anlayışıyla bakıyor

3 yıl
1,8b
1
Operatörler - Kurumsal Haberler
Mazhar Taylan
Haber Editörü
Bildirimi Aç Bildirim Açık
 
Gameloft, büyüyen mobil oyun pazarına yeni bir reklam anlayışıyla bakıyor
Mobil platformlarda oldukça geniş bir oyuncu kitlesine hitap eden Gameloft, bu yılın başlarında aldığı bir kararla birlikte mobil reklam sektöründe fark yaratacak atılımlar gerçekleştirmeyi planlıyor.

Mart ayında İstanbul'da açılan Türkiye ofisi de stüdyonun almış olduğu karar kapsamında atılan önemli adımlar arasında yer alıyor. Bu kararla birlikte kullanıcı deneyimini ve markayla etkileşimi üst seviyeye çıkarmayı hedefleyen Gameloft, daha doğal reklamları kullanıcılarla buluşturmayı planlıyor. Yansımalarını yakın bir zamanda sıkça görmeye başlayacağımız bu kararın alınmasındaki asıl sebep, dünyada ve ülkemizde önemli bir yer edinen mobil oyun sektörünün sahip olduğu potansiyel.

Sektörün sahip olduğu potansiyeli anlamak için ise ocak ayında yayımlanan verilere göz atmakta fayda var. Söz konusu verilere göre, global pazardaki tekil kullanıcı sayısı son 12 aya kıyasla %5 oranında artmış. Bununla birlikte ülkemiz nüfusunun %22'si mobil oyun oynarken, mobil cihazlarında geçirdikleri günlük ortalama süre 2,51 saate ulaşmış.

Gameloft'un sektörün potansiyelini farkedip reklam anlayışına yeni bir soluk getirmeyi planlaması bir yana, ülkemiz için asıl önem arz eden konu, yerli geliştiricilerin de bu potansiyelin farkına varması.

Yorum Yaz
Yorum Yaz Forumda Yanıtla
B I U " İçerik Göm DH Video Twitter YouTube Instagram Vine Künye BSC Oyun IMDb - url img @
Nasıl eklemek istersiniz?
Önceki ve Sonraki İçerikler
Daha Yeniler 3 yıl Samsung Galaxy Note 5 hakkında her şey "Dünyada ilk defa Donanım Haber'de" Daha Eskiler
Yükselişteki Paylaşımlar
Huawei'ye bir yaptırım daha: Telefonlarında
DonanımHaber
Minecraft Earth Artırılmış Gerçeklik
Bölüm Sonu Canavarı
MSI 2019 Şampiyonu G2 Esports Oldu!
Bölüm Sonu Canavarı
Manuel vites mi, Otomatik vites mi
DH Forum
Huawei'ye bir yaptırım daha: Telefonlarında
DH Forum
Sony PS5 ile PS4 Pro'nun Yükleme Sürelerini
Bölüm Sonu Canavarı
Alternatif Görünümler Geri Bildirim