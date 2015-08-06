Gameloft, büyüyen mobil oyun pazarına yeni bir reklam anlayışıyla bakıyor

Mobil platformlarda oldukça geniş bir oyuncu kitlesine hitap eden Gameloft, bu yılın başlarında aldığı bir kararla birlikte mobil reklam sektöründe fark yaratacak atılımlar gerçekleştirmeyi planlıyor.

Gameloft'un sektörün potansiyelini farkedip reklam anlayışına yeni bir soluk getirmeyi planlaması bir yana, ülkemiz için asıl önem arz eden konu, yerli geliştiricilerin de bu potansiyelin farkına varması.

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Mart ayında İstanbul'da açılan Türkiye ofisi de stüdyonun almış olduğu karar kapsamında atılan önemli adımlar arasında yer alıyor. Bu kararla birlikte kullanıcı deneyimini ve markayla etkileşimi üst seviyeye çıkarmayı hedefleyen Gameloft, daha doğal reklamları kullanıcılarla buluşturmayı planlıyor. Yansımalarını yakın bir zamanda sıkça görmeye başlayacağımız bu kararın alınmasındaki asıl sebep, dünyada ve ülkemizde önemli bir yer edinen mobil oyun sektörünün sahip olduğu potansiyel.Sektörün sahip olduğu potansiyeli anlamak için ise ocak ayında yayımlanan verilere göz atmakta fayda var. Söz konusu verilere göre, global pazardaki tekil kullanıcı sayısı son 12 aya kıyasla %5 oranında artmış. Bununla birlikte ülkemiz nüfusunun %22'si mobil oyun oynarken, mobil cihazlarında geçirdikleri günlük ortalama süre 2,51 saate ulaşmış.