Gameloft, iPhone 5'in çözünürlüğü ile uyumlu yapımlarının listesini açıkladı

Mobil platformun başarılı oyun geliştiricilerinden Gameloft, iPhone 5'in 1136 x 640 çözünürlüğünde ki 4 inç'lik Retina ekranıyla uyumlu olan oyunlarının listesini açıkladı.





Gameloft'un açıklamış olduğu listede, Unreal Engine grafik motoruyla geliştirilen ve kaliteli grafikleriyle oldukça dikkat çeken Wild Blood ilk sırada yer alıyor. Listenin devamında ise, beyaz perdenin kahramanlarının lisanslı yapımları olan The Dark Knight Rises ve The Amazing Spiderman bulunuyor. Ayrıca, hız tutkunlarının ilk tercihi Asphalt 7: Heat ve mobil MMORPG'lerin başarılı örneklerinden Order & Chaos Online'da iPhone 5'in ekran çözünürlüğüne uyum sağlayan yapımlardan.





iPhone 5'in 1136 x 640'lık çözünürlüğünde ki Retina ekranı ile uyumlu Gameloft yapımlarına aşağıdaki bağlantı linklerinden ulaşabilirsiniz.



