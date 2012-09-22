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Mobil Uygulamalar ile İlgili Son Gönderiler Daha Fazlası

Gameloft, iPhone 5'in çözünürlüğü ile uyumlu yapımlarının listesini açıkladı

7 yıl (Son Güncelleme: 7 yıl)
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Mobil Uygulamalar
Mazhar Taylan
Haber Editörü
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Mobil platformun başarılı oyun geliştiricilerinden Gameloft, iPhone 5'in 1136 x 640 çözünürlüğünde ki 4 inç'lik Retina ekranıyla uyumlu olan oyunlarının listesini açıkladı.

Gameloft'un açıklamış olduğu listede, Unreal Engine grafik motoruyla geliştirilen ve kaliteli grafikleriyle oldukça dikkat çeken Wild Blood ilk sırada yer alıyor. Listenin devamında ise, beyaz perdenin kahramanlarının lisanslı yapımları olan The Dark Knight Rises ve The Amazing Spiderman bulunuyor. Ayrıca, hız tutkunlarının ilk tercihi Asphalt 7: Heat ve mobil MMORPG'lerin başarılı örneklerinden Order & Chaos Online'da iPhone 5'in ekran çözünürlüğüne uyum sağlayan yapımlardan.

iPhone 5'in 1136 x 640'lık çözünürlüğünde ki Retina ekranı ile uyumlu Gameloft yapımlarına aşağıdaki bağlantı linklerinden ulaşabilirsiniz.


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LegendM 7 yıl en beğenilen
Yakında iphone 5 için kılıflar satışa başladı diye haber de bekliyorum sizden
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Guest-FDC9156E7 7 yıl
Ben daha iyi çözünürlük bekliyordum.
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Amedra 7 yıl
Gerçekten bu kadar mı?
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afyonkarahisarlılastirama 7 yıl
liste diynce 100-150 tane oyun bekliyordum :S
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