Gameloft, ödüllü SongPop geliştiricisini satın aldı

Mobil oyun dünyasının önde gelen isimlerinden Gameloft, stratejik bir satın alma hamlesi yapıyor. SongPop serisi ile yüz milyonlarca kişiye ulaşan FreshPlanet girişimi firmanın çatısı altında faaliyet gösterecek.

SongPop neler sunuyor?

2009’da New York’ta kurulan FreshPlanet girişimi 2012 yılında yayınladığı SongPop yarışma oyunu ile adını duyurmayı başardı. SongPop dinlediğiniz parçanın adını veya sanatçısını hızlı bir şekilde tahmin etmenize dayanıyor. Dünyanın her yerinden oyuncularla yarışabiliyorsunuz.

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Önemli yatırımcıların desteklediği girişim 2015 yılında SongPop 2 ile fenomen haline geldi. 6 kişiye kadar oynama imkânı ve bilgisayara karşı yarışma sunan oyun 100 binden fazla şarkı barındırıyordu. 100 milyondan fazla indirilen oyun en iyi online oyun dalında prestijli BAFTA ödülü olmak üzere birçok ödül kazandı. Hali hazırda en büyük çevrim içi müzik yarışması olarak gösteriliyor.

Gameloft yaptığı satın alma hamlesi ile casual olarak adlandırılan gündelik oyunculara yönelik portföyünü güçlendirmiş oldu. Satın alma bedeli açıklanmazken FreshPlanet iştirak olarak faaliyetlerine devam edecek.