Gameloft'tan Android platformu için yaz sonu indirimi başladı

Popüler mobil oyun geliştiricisi Gameloft, yaz aylarının bitişi nedeniyle Android platformunda en çok tutulan üç oyununda indirime giderek mobil oyuncuların yüzünü güldürdü.





Modern Combat 3, NOVA 3 ve Gangstar Rio: City of Saints adlı oyunlarında indirime giden firma, söz konusu oyunları 0.99$'dan Android kullanıcılarına sundu. Kaliteli grafikleriyle mobil cihazların sınırlarını zorlayan oyunlara indirimli fiyatlarıyla sahip olmak için elinizi çabuk tutmanızda fayda var, çünkü indirim sadece geçici bir süre için devam edecek.





Mobil cihazlarınızda amansız savaşların içine girmek veya Rio'yu keşfetmek istiyorsanız Gameloft'un indirim listesindeki oyunlara aşağıdaki ''Google Play'' bağlantı linklerinden ulaşabilirsiniz.





https://play.google.com/store/apps/details?id=com.gameloft.android.ANMP.GloftN3HM&hl=tr