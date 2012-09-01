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Gameloft'tan Android platformu için yaz sonu indirimi başladı

7 yıl (Son Güncelleme: 7 yıl)
1,6b
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Mobil Uygulamalar
Mazhar Taylan
Haber Editörü
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Popüler mobil oyun geliştiricisi Gameloft, yaz aylarının bitişi nedeniyle Android platformunda en çok tutulan üç oyununda indirime giderek mobil oyuncuların yüzünü güldürdü.

Modern Combat 3, NOVA 3 ve Gangstar Rio: City of Saints adlı oyunlarında indirime giden firma, söz konusu oyunları 0.99$'dan Android kullanıcılarına sundu. Kaliteli grafikleriyle mobil cihazların sınırlarını zorlayan oyunlara indirimli fiyatlarıyla sahip olmak için elinizi çabuk tutmanızda fayda var, çünkü indirim sadece geçici bir süre için devam edecek.

Mobil cihazlarınızda amansız savaşların içine girmek veya Rio'yu keşfetmek istiyorsanız Gameloft'un indirim listesindeki oyunlara aşağıdaki ''Google Play'' bağlantı linklerinden ulaşabilirsiniz.


https://play.google.com/store/apps/details?id=com.gameloft.android.ANMP.GloftN3HM&hl=tr Yorum Yaz
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Şuan noluyo 1 ay
bn hep apk indiriorm bb
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dayseeh 7 yıl
İndirim biraz daha uzın sürse bari
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marancı 7 yıl
3unu de aldim ilerde oynariz bi ara elbet. Umarim pisman olmam :)
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Mobile Prof. 7 yıl
Bedava.
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Ghost Buster 7 yıl
Oynatacak cihaz olmadiktan sonra indirim neye yarar.
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met.nar 7 yıl
Yahu android cihazda, o ufacık ekranda oyun mu oynanır arkadaş. Sonra zırt pırt şarza tak.

dipnot: Motorola Droid RAZR'um var.
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diosfer 7 yıl
asphalt 7 de indirimde
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zirve011 7 yıl
ios a indirim yok
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dayseeh 7 yıl
indirim çok cazip olmuş...özellikle modern combat için...
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jeyjey11 7 yıl
Şu firmanın oyunlarını hiç sevmiyorum, mobil platformlara yakıştıramıyorum bir türlü.
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