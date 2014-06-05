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Gameloft'un 9 mobil oyunu, Lumia kullanıcıları için 11 hafta boyunca ücretsiz

4 yıl
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37
Mobil Uygulamalar
Mazhar Taylan
Haber Editörü
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Gameloft'un 9 mobil oyunu, Lumia kullanıcıları için 11 hafta boyunca ücretsiz
Gameloft, Nokia'nın Lumia serisini kullanan mobil oyuncuların yüzünü güldürecek bir indirim kampanyası başlattı.

Söz konusu indirim kampanyasıyla birlikte Gameloft'un 9 mobil oyunu Lumia kullanıcılarıyla ücretsiz olarak buluşmaya başladı. 11 hafta boyunca geçerliliğini koruyacak olan bu indirimler ve indirimden faydalanacak cihazlar şu şekilde:
*Listenin bundan sonraki kısmında yer alan oyunlar, Nokia Lumia 625 için indirimde değildir.
İndirimler Lumia 1520, 1320, 1020, 928, 929 ve 625 için geçerlidir. Ancak, bazı indirimler 625 için geçerli değildir. Bunlar listede belirtilmiştir.


https://www.facebook.com/photo.php?fbid=295290337298056&set=a.114579638702461.21341.114575028702922&type=1&theater Yorum Yaz
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memocan4345 4 yıl en beğenilen
Ya bırakın kardeşim ilk çıktığı zaman almıştım lumia 920 yi hala kullanıyorum bi şikayetim yok gayet hızlı falan ama mağazaya adamlar bi real racing 3 ü getiremediler adam akıllı oyun yok .Hayır çok mu zor anlamıyorum ki samsung a windows Phone üretsin diye 1 milyar dolar vereceğine üç beş geliştiricilere ver de mağazan gûçlensin .Ayrıca Samsungun ürettiği kıytırık windows Phone larda ortada .Adamlar parayı alıyor yapıyor kıytırık bi ürün .Herneyse bazıları fanlık yapıp androidde çöp uygulama dolu falan demesin windows storeda da çöp uygulama dolu babamın malımı niye savunucam ya .Her mağazada çöp uygulamalar var kandırmıyalım birbirimizi .Windows phone mağazası çok yavaş gelişiyor . Böyle indirimlerle olmaz bu iş koskoca Microsoft istese kendi mağazasına özel oyun yapar da yaptırır da ,bakın infinith blade e Apple bu işi biliyor .Sonra wp8 neden satmıyor ilgi göstermezsen bekle satar .
Ya bırakın kardeşim ilk çıktığı zaman almıştım lumia 920 yi hala kullanıyorum bi şikayetim yok gayet hızlı falan ama mağazaya adamlar bi real racing 3 ü getirem...
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pavlov_ 4 yıl
Biz yetim miyiz 820 vs kullanıcıları,olarak?
İlk çıkan telefonlardan emektar bunlar emektar!
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ThEagles 4 yıl
Bu tamamen bir ayrıcalıktır! Yazıklar olsun Microsoft!
920 kullanıcısıyım.
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Şekilsiniz ya 4 yıl
biz 625 kullanıcılarına verdiğin ayrıcalıklardan dolayı teşekkürler nokia
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doblocu_ 4 yıl
625 daha şimdiden üvey evlat muamelesi görmeye başladı.
Hani bu sistem 512 mb ramda sorunsuz çalışıyordu? Millete aldırdılar 512 mb cihazları, biraz satış yapınca da 512 yi unut herşey 1 GB ram istiyor. Microsoft sözünü tutmayı iyi başarıyor.
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baybarut 4 yıl
1020 ile uyumlu değil diyor ne iş bu
listede 1020 var hiç birini indiremiyorum
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kanarya75 4 yıl
925 yok sen git adı duyulmamış modellere ver.

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Mordecaí 4 yıl
925 nasıl olmaz böyle saçmalık mı olur ya?
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orka55 4 yıl
Nokia pismanlik mi acaba e
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Paul Klee 4 yıl
920 niye yok pis herifler
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Walter White 4 yıl
Ulan 620 resmen üvey evlat
1 Yanıt Yanıtla
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Elsa 4 yıl Walter White
Walter White
Ulan 620 resmen üvey evlat


920 de uvey evlat
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Wilfred Fizzlebang 4 yıl
925 - 920 - 820 ?
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sahbaz061 4 yıl
Lumia 820'ye verilmemesi ayıp, HTC 8X'in keza aynı durum söz konusu..
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DokuzKuyrukluTilki 4 yıl
Earthworm jim beleş 625 e ABD mağazasında.
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DemirKipi 4 yıl
920'ye neden yoksa artık.
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yeah4everr 4 yıl
Merak etmeyin bizde indiremiyoruz uygulama bu cihazda kullanılamıyor vs vs l1320
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