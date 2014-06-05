Gameloft'un 9 mobil oyunu, Lumia kullanıcıları için 11 hafta boyunca ücretsiz

Gameloft, Nokia'nın Lumia serisini kullanan mobil oyuncuların yüzünü güldürecek bir indirim kampanyası başlattı.





Söz konusu indirim kampanyasıyla birlikte Gameloft'un 9 mobil oyunu Lumia kullanıcılarıyla ücretsiz olarak buluşmaya başladı. 11 hafta boyunca geçerliliğini koruyacak olan bu indirimler ve indirimden faydalanacak cihazlar şu şekilde:

*Listenin bundan sonraki kısmında yer alan oyunlar, Nokia Lumia 625 için indirimde değildir.

İndirimler Lumia 1520, 1320, 1020, 928, 929 ve 625 için geçerlidir. Ancak, bazı indirimler 625 için geçerli değildir. Bunlar listede belirtilmiştir.





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