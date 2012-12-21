Gangnam Style, YouTube tarihinde bir milyar izlenme sayısını geçen ilk video oldu





İnternetin en büyük video portalı olan YouTube, bugüne kadar pek çok izlenme rekoruna şahit olmuştu. Ancak ilk kez bir video bir milyar izlenme sayısını geride bıraktı.



Güney Koreli PSY tarafından söylenen Gangnam Style, kısa sürede dünya çapında fenomen olmuştu. Madonna ile de düet yapan PSY şimdi YouTube tarihine de geçmeyi başardı.



Gangnam Style klibi bir milyar izlenme sayısıyla yeni bir rekora imza attı. Klip çok hızlı bir biçimde yüzmilyonlarca izleyiciyi ekran başına toplanmıştı. Milyar rakamını geçmesi zor olmadı.



İnternet erişiminin daha kolay hale geldiği günümüzde artık tıklama ve izleme sayıları da paralel olarak artıyor. İlerleyen dönemlerde Gangnam Style fenomenini geride bırakan pek çok video karşımıza çıkacaktır.







http://www.youtube.com/watch?v=9bZkp7q19f0