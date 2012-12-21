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Gangnam Style, YouTube tarihinde bir milyar izlenme sayısını geçen ilk video oldu

6 yıl
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Web Siteleri
Ekrem71
Haber Editörü
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İnternetin en büyük video portalı olan YouTube, bugüne kadar pek çok izlenme rekoruna şahit olmuştu. Ancak ilk kez bir video bir milyar izlenme sayısını geride bıraktı.

Güney Koreli PSY tarafından söylenen Gangnam Style, kısa sürede dünya çapında fenomen olmuştu. Madonna ile de düet yapan PSY şimdi YouTube tarihine de geçmeyi başardı.

Gangnam Style klibi bir milyar izlenme sayısıyla yeni bir rekora imza attı. Klip çok hızlı bir biçimde yüzmilyonlarca izleyiciyi ekran başına toplanmıştı. Milyar rakamını geçmesi zor olmadı.

İnternet erişiminin daha kolay hale geldiği günümüzde artık tıklama ve izleme sayıları da paralel olarak artıyor. İlerleyen dönemlerde Gangnam Style fenomenini geride bırakan pek çok video karşımıza çıkacaktır. 


http://www.youtube.com/watch?v=9bZkp7q19f0 Yorum Yaz
Yorumlar Yorum Yaz Forumda Gör
BekleGeliyorum 6 yıl
Hic youtubedan acip klibi izlemedim o sayida ben yokum
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Tantum.35 6 yıl
bir kere de düzgün şarkılar fenomen olsun
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gel pc pc 6 yıl
tebrik etmek lazım
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cengizhan1903 6 yıl
Adam deli para kazandi
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hasar. 6 yıl
bir ben sevmedim heralde bu adamı da şarkıyı da
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SEO-Uzmanı 6 yıl
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Fikirterzisi 6 yıl
Oppa gangnam style... :D
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regaibyigit. 6 yıl
dile kolay 1.000.000.000 kişi..
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StoryLine 6 yıl
1,2 aya söner
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