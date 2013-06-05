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Gangstar Vegas, Rio'dan dokuz kat daha büyük bir oyun alanına sahip olacak

6 yıl (Son Güncelleme: 6 yıl)
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Mobil Uygulamalar
Mazhar Taylan
Haber Editörü
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Gangstar Vegas, Rio'dan dokuz kat daha büyük bir oyun alanına sahip olacak
Gameloft'un mayıs ayı içerisinde duyurusunu yaptığı Gangstar serisinin yeni oyunu Gangstar Vegas'ın geliştirici günlüğü ve oyun içi ekran görüntüleri yayınlandı.

Oyunun yapım aşamasına ait bazı görüntüler içeren geliştirici günlüğü ilginç detayları da gün yüzüne çıkardı. Bu detaylar arasında en çok dikkat çekeni ise, oyunun serinin bir önceki oyunu Gangstar Rio'ya göre, dokuz kat daha geniş bir oyun alanına sahip olması oldu. Tabii ki de yeni oyunun Rio'ya göre, tek artısı genişleyen oyun alanı değil. Havok fizik motoruyla desteklenen oyun dünyası ve daha iyi grafikler de yeni oyunun diğer artıları arasında yer alıyor. Ayrıca, Gangstar Vegas'daki mini oyunların mobil oyuncuları kumar masalarına ve ringlere davet edeceğini de belirtelim.

Gangstar Vegas için henüz kesin bir çıkış tarihi veya fiyatlandırma bilgisi bulunmasa da, yapımın yakın bir zaman içerisinde Appstore ve Google Play'deki yerini alacağını belirtelim. 

http://www.gameloft.com/minisites/gangstar-vegas/ Yorum Yaz
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Umutcan 6 yıl en beğenilen
İstediği kadar gta taklidi geliştirsinler ne içerikte ne de görevlerde kalite yok. Yine 10. yılı şerefine umarım san andreas mobil portunu yaparlar.
Mobildeki en kalite oyunlar eski pc oyunlarından port edilenler.
İstediği kadar gta taklidi geliştirsinler ne içerikte ne de görevlerde kalite yok. Yine 10. yılı şerefine umarım san andreas mobil portunu yaparlar.Mobil...
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2 Yanıt Yanıtla +9
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DH Misafiri 4 yıl
Gangstar vegas tüm gta serisine 1000000000000000000basar
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Redunay 6 yıl
Türkçe gelirse çok iyi olur.
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kara cadı 6 yıl
türkçe dil seceneklerı de olsa keşke :(
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Red Smurf 6 yıl
Turkce hemde
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-Freedom- 6 yıl
anaa ios a cikmis yakinda gelir androide insallah
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orientem 6 yıl
İos cular araba sürme sistemi değişmiş mi çok jötüydi rioda vice citynin ki gibi olsa oynanır
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Bir internet kullanıcısı 6 yıl
İtunes ile birlikte 25pp yede düşmüş
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S60Doctor 6 yıl
Gangstar Vegas cikmis arkadaslar. 12.99 liralik fiyat etiketiyle. 1.4 gb indirme boyutu takribi 3 gb bos alan isteyecektir. 12.99 cok pahali 6 liraya kadar verebilirdim. İndirimi bekleyecez artik.

itunes.apple.com/...
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multiTYRT 6 yıl
Bana göre bu oyun-oyunlar kesinlikle GTA kopyası değil. Sadece GTA'nın hiçbir zaman benzeri bir oyun görmedik. Olay bu
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Peregrino 6 yıl
Gangster Rio da ki harita değil arkadaş bildiğin mahalleden alınmış. Biraz zorluk artsa ve dil desteği gelse çok iyi olacak.
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orhanyıldız 6 yıl
San andreas mobile gelse tadından yenmez.
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Within 6 yıl
ipod 4 kaldırmıyor. :(
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CallofTruth 6 yıl Within
Within
ipod 4 kaldırmıyor. :(

Lanet olsun dostum kader mahkumlarıyız.bi darbe de iOS 7 den geldi adamlar iPod 4 un azına mıctılar bi kenara attılar resmen ya
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Ve3k 6 yıl
Ciksa da denesek
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The Hollow 6 yıl
Benim gözümde vice city yi geçti ama san andreas çıktığı zaman havası söner.
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