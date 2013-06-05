Gangstar Vegas, Rio'dan dokuz kat daha büyük bir oyun alanına sahip olacak

Gameloft'un mayıs ayı içerisinde duyurusunu yaptığı Gangstar serisinin yeni oyunu Gangstar Vegas'ın geliştirici günlüğü ve oyun içi ekran görüntüleri yayınlandı.





Oyunun yapım aşamasına ait bazı görüntüler içeren geliştirici günlüğü ilginç detayları da gün yüzüne çıkardı. Bu detaylar arasında en çok dikkat çekeni ise, oyunun serinin bir önceki oyunu Gangstar Rio'ya göre, dokuz kat daha geniş bir oyun alanına sahip olması oldu. Tabii ki de yeni oyunun Rio'ya göre, tek artısı genişleyen oyun alanı değil. Havok fizik motoruyla desteklenen oyun dünyası ve daha iyi grafikler de yeni oyunun diğer artıları arasında yer alıyor. Ayrıca, Gangstar Vegas'daki mini oyunların mobil oyuncuları kumar masalarına ve ringlere davet edeceğini de belirtelim.





Gangstar Vegas için henüz kesin bir çıkış tarihi veya fiyatlandırma bilgisi bulunmasa da, yapımın yakın bir zaman içerisinde Appstore ve Google Play'deki yerini alacağını belirtelim.

http://www.gameloft.com/minisites/gangstar-vegas/