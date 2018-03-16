Star Trek evreninin dili Klingon’u öğrenmek isteyenlere fırsat

Son araştırmalara göre dünya üzerinde yaklaşık 7000 dil konuşuluyor. Bunların bazısı en çok konuşulanlar arasında yer alırken bazısı da sadece iki kişiden ibaret bir duruma gelmiş. Şimdi ise kurgu içeriklerde konuşulan diller gerçek hayata uyarlanmaya başladı.

Star Trek dostlukları

Daha önce Game of Thrones dizisindeki High Valyrian kurgu dilini eğitim setleri arasına ekleyen ünlü dil öğrenme platformu Duolingo, şimdi de Star Trek dizisinde konuşulan Klingon dilinin eğitimine yer vermeye başladı.

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Uzun süredir geliştirme aşamasında olan Klingon eğitiminin en önemli özelliği gönüllü katılımcılarla hazırlanmış olması. Platform üzerinde genelde eğitimciler ve uzmanlar tarafından dersler hazırlanıyor fakat son dönemde High Valyrian da dahil olmak üzere gönüllü katılımcılara da yer verilmeye başlandı.

Kurgu bir dile göre uzun bir öğrenim süresi ve araçları barındıran Klingon seti, High Valyrian da olduğu gibi bu dizilere ilgi duyan kitleye hitap ediyor. Her iki dizi de çok geniş bir hayran kitlesine sahip. Yoksa ana dili yanına ikinci bir dil öğrenmek isteyenler için oldukça uzak kalan bir set. Günde 5 dakika ayırarak ücretsiz kurs ile Klingon dilini öğrenebilirsiniz.

Peki Klingon dilini öğrendikten sonra yakınınızda kiminle konuşarak pekiştirebileceksiniz? Muhtemelen hiç kimseyle. Ancak bu dili öğrenmiş başka insanlar bulabilirseniz bir iletişim ağı kurabilirsiniz. Belki yıllar sonra Klingon dilini öğrenen büyük bir kitle oluşur ve yeni bir toplum ortaya çıkar. Star Trek efsanesinin yeni serisi Discovery ilk sezonunda bol bol Klingon diline yer veriyor. Bu bakımdan bir pratik yapma fırsatı olabilir.

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