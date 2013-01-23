Gartner : Samsung Apple'ı geçerek en büyük yarıiletken tüketicisi haline geldi





Samsung ve Apple arasında bir süredir yaşanan patent kavgalarının yanında, bu yıl daha da artması beklenen akıllı telefon ve tablet rekabeti bulunuyor. Analizlere göre 2010 yılından bu yana iPhone 4/4S/5 satışları, Samsung Galaxy S ve Note serisini büyük farkla geride bırakmış bulunuyor. Ancak bu yıl akıllı telefon ve tablet pazarında iki firm arasında dişediş bir mücadele yaşanacağı öngörülüyor. İki firma arasındaki bu rekabet bileşen tedariğine de yansımış durumda.





Gartner tarafından yapılan araştırmaya göre geçen yıl Samsung ve Apple yarıiletken pazarını domine etti. Samsung ise pazar liderliğini eline geçirdi. Mevcut bulunan pazar değerleri temel alınarak hazırlanan analiz, Samsung'un tüketici elektroniği ürünleri için 18.6 milyar dolar yarıiletken tüketimi yaptığını ortaya koyuyor. Samsung mobil cihazlarında kullandığı işlemci, grafik birimi, bellek, depolama gibi yarıiletkenlerin bir kısmını kendisi üretirken, dizüstü modellerinde ise yine kendi tasarımlarına ve farklı firma çözümlerine yer veriyor. Önceki yıla göre yüzde 28.9 oranında artış gösteren Samsung'un tüketimdeki pazar payı ise yüzde 8.





Apple ise toplamda 21.4 milyar dolarlık yarıiletken tüketimi gerçekleştirdi. Firma iOS ürünlerinde sadece kendi tasarımı A serisi işlemcileri kullanırken, dizüstü ve masaüstü sistemlerde Intel çözümlerine yer veriyor. Grafik birimi, bellek, dahili depolama gibi çözümleri yine farklı firmalardan tedarik ediyor. Apple da önceki yıla göre yüzde 13.6 oranında artış gösterdi. Tüketimdeki pazar payı ise yüzde 7.2.





İki firma toplamda 45.3 milyar dolar gibi devasa bir tüketim yaparken, listedeki HP, Dell, Cisco, Sony, Lenovo, Toshiba, LG, Nokia gibi firmalar ile birlikte ilk on sıra toplamda 106 milyar dolarlık bir yarıiletken harcaması yapmış.





Harcama konusunda PC pazarı en büyük dilimi elinde tutuyor. Ancak bu ürünlerin satışları düşüş yaşamakla birlikte, talep mobil sektöre doğru kayma gösteriyor. Ancak mobil cihazlar için yapılan üretim PC modellerine göre nispeten küçük olduğu için genel yarıiletken tüketim talebinde de düşüşler görülüyor.

http://www.gartner.com/newsroom/id/2312515