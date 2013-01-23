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Gartner : Samsung Apple'ı geçerek en büyük yarıiletken tüketicisi haline geldi

6 yıl
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Operatörler - Kurumsal Haberler
Ekrem71
Haber Editörü
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Gartner : Samsung Apple'ı geçerek en büyük yarıiletken tüketicisi haline geldi

Samsung ve Apple arasında bir süredir yaşanan patent kavgalarının yanında, bu yıl daha da artması beklenen akıllı telefon ve tablet rekabeti bulunuyor. Analizlere göre 2010 yılından bu yana iPhone 4/4S/5 satışları, Samsung Galaxy S ve Note serisini büyük farkla geride bırakmış bulunuyor. Ancak bu yıl akıllı telefon ve tablet pazarında iki firm arasında dişediş bir mücadele yaşanacağı öngörülüyor. İki firma arasındaki bu rekabet bileşen tedariğine de yansımış durumda.

Gartner tarafından yapılan araştırmaya göre geçen yıl Samsung ve Apple yarıiletken pazarını domine etti. Samsung ise pazar liderliğini eline geçirdi. Mevcut bulunan pazar değerleri temel alınarak hazırlanan analiz, Samsung'un tüketici elektroniği ürünleri için 18.6 milyar dolar yarıiletken tüketimi yaptığını ortaya koyuyor. Samsung mobil cihazlarında kullandığı işlemci, grafik birimi, bellek, depolama gibi yarıiletkenlerin bir kısmını kendisi üretirken, dizüstü modellerinde ise yine kendi tasarımlarına ve farklı firma çözümlerine yer veriyor. Önceki yıla göre yüzde 28.9 oranında artış gösteren Samsung'un tüketimdeki pazar payı ise yüzde 8.

Apple ise toplamda 21.4 milyar dolarlık yarıiletken tüketimi gerçekleştirdi. Firma iOS ürünlerinde sadece kendi tasarımı A serisi işlemcileri kullanırken, dizüstü ve masaüstü sistemlerde Intel çözümlerine yer veriyor. Grafik birimi, bellek, dahili depolama gibi çözümleri yine farklı firmalardan tedarik ediyor. Apple da önceki yıla göre yüzde 13.6 oranında artış gösterdi. Tüketimdeki pazar payı ise yüzde 7.2.

İki firma toplamda 45.3 milyar dolar gibi devasa bir tüketim yaparken, listedeki HP, Dell, Cisco, Sony, Lenovo, Toshiba, LG, Nokia gibi firmalar ile birlikte ilk on sıra toplamda 106 milyar dolarlık bir yarıiletken harcaması yapmış.

Harcama konusunda PC pazarı en büyük dilimi elinde tutuyor. Ancak bu ürünlerin satışları düşüş yaşamakla birlikte, talep mobil sektöre doğru kayma gösteriyor. Ancak mobil cihazlar için yapılan üretim PC modellerine göre nispeten küçük olduğu için genel yarıiletken tüketim talebinde de düşüşler görülüyor. 

http://www.gartner.com/newsroom/id/2312515 Yorum Yaz
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khaos 6 yıl
"Analizlere göre 2010 yılından bu yana iPhone 4/4S/5 satışları, Samsung Galaxy S ve Note serisini büyük farkla geride bırakmış bulunuyor" Bu cümle kaynağın neresinde yazıyor bulamadım acaba sizin hazımsızlığınızın bir yansıması olabilir mi?
"Analizlere göre 2010 yılından bu yana iPhone 4/4S/5 satışları, Samsung Galaxy S ve Note serisini büyük farkla geride bırakmış bulunuyor" Bu cümle kaynağın ner...
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onur_ken 6 yıl
samsung yaa,, efsane...

daima lider her segmentte...
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yawuz58 6 yıl
samsung olmasa idi akıllı telefon almak bizim için hayaldi nokia ve apple çok pahalı satardı ürünlerini iphone 5 5000tl filan olurdu bir zamanlar
nokia ve samsun ürünlerini karşılaştırınca samsungla aynı özellikte nokia tel in fiyatı neredeyse iki katıydı şimdi neredeyse piyasadan silinecek nokia
halkı kandıran firmalar batmaya mahkumdur apple ında sonu kötü olacak
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seven_7343 6 yıl
adam küfür etmiş sanki youtoube yazıyor.yöneticiler ayakta uyuyor.bisürü geç teknoloji meraklısı okuyucularının olduğunun farkınde degiller sanırım.
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OverClocK1ng 6 yıl
Orijinalden alıntı: afjklasd
applenin anasini avradini ....iyim iyimi

Helal olsun valla. En beğenilen yorum oldu. Ben de + bastım ki en üstte görünsün, belki bir yönetici falan görür...
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Jül Sezar 6 yıl OverClocK1ng
OverClocK1ng

afjklasd
applenin anasini avradini ....iyim iyimi

Helal olsun valla. En beğenilen yorum oldu. Ben de + bastım ki en üstte görünsün, belki bir yönetici falan görür...

Harbiden yazık
2 Yanıt Yanıtla
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tolgatelli 6 yıl
DH Misafiri
Mesele bu değil ki böyle bir haberin de doğruluğundan kuşkuluyum Apple sadece akıllı telefon tablet ve notebook üretiyor samsung elektroniğin her alanında var Samsung sadece akıllı telefonda üretmediğine göre appledan daha fazla satması zaten gayet makul değilmikaldı ki samsung sadece kaliteye ve performansa değil ucuz ürün beklentisi olan müşterilere de hitap eden ürünler koyuyor.Samsung elbette bir gün bu alanda lider olacak fakat bu appleı yerden yere vurduğu için değil çok sayıda sektöre ve segmente hitap ettiği için olacak.Apple hala alanının en iyisi olarak anılıyorsa yeterlidir samsungun bukadar alandaki rekabetine rağmen hala kafa kafaya satın alma yapıyorlarsa hakkını vermek lazım.

gartner finansal verilerde dünyanın en prestijli şirketidir,
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IgorStravinsky 6 yıl
Haber yapacaksanız okuyun bari öyle yapın editör bey :)

venturebeat.com/...
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DH Misafiri 6 yıl
Mesele bu değil ki böyle bir haberin de doğruluğundan kuşkuluyum
Apple sadece akıllı telefon tablet ve notebook üretiyor samsung elektroniğin her alanında var
Samsung sadece akıllı telefonda üretmediğine göre apple'dan daha fazla satması zaten gayet makul değilmi
kaldı ki samsung sadece kaliteye ve performansa değil ucuz ürün beklentisi olan müşterilere de hitap eden ürünler koyuyor.
Samsung elbette bir gün bu alanda lider olacak fakat bu apple'ı yerden yere vurduğu için değil çok sayıda sektöre ve segmente hitap ettiği için olacak.
Apple hala alanının en iyisi olarak anılıyorsa yeterlidir samsungun bukadar alandaki rekabetine rağmen hala kafa kafaya satın alma yapıyorlarsa hakkını vermek lazım.
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DH Misafiri 6 yıl
Haberde arçelik ve yu-ma-tu'nun yarı iletken tüketim rakamlarını aradım ama listeye bile girmemişler. yazık....
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dhdh 6 yıl
Qualcomm nerde
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*GameOver* 6 yıl
Apple iPhone bölümü harbiden baydı artık
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khaos 6 yıl
"Analizlere göre 2010 yılından bu yana iPhone 4/4S/5 satışları, Samsung Galaxy S ve Note serisini büyük farkla geride bırakmış bulunuyor" Bu cümle kaynağın neresinde yazıyor bulamadım acaba sizin hazımsızlığınızın bir yansıması olabilir mi?
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