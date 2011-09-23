Gartner: iPad, tablet pazarında "tek" olmaya devam edecek

Endüstri'nin önemli araştırma şirketlerinden Gartner, gelecek 5 yıl içersinde tablet pazarındaki platformlara göre satış sayılarında güncellemeye gitti. Gartner'ın yayınladığı son rapora göre, pazarda iPad 2'nin karşısında yeterince güçlü rakip bulunmaması, pazardaki boş alanın sürmesini sağlayarak iPad 2'nin önümüzdeki tatil döneminde de daha geniş kitlelere ulaşmasını kolaylaştıracak.

Bu kısa vadeli öngörünün yanı sıra uzun vadede ise Apple'ın iPad ailesi ile tablet pazarına hükmetmeye devam edeceğini belirten Gartner, 2014 yılı itibariyle Apple'ın pazarın büyük çoğunluğuna sahip olacağını ifade ederken; Windows 8 ve RIM'in QNX platformunun da yüksek momentumla hızlı bir çıkış yapacağını öngörüyor.

Apple'ın 2014 yılı itibariyle pazarda %50'den daha fazla paya sahip olacağının altını çizen Gartner'ın araştırmadan sorumlu kıdemli başkan yardımcısı Carolina Milanesi; Apple'ın donanım, yazılım ve servis olarak bütünleşik ve üstün kullanıcı deneyimi sunmasının bu başarıyı getireceğini belirtirken; rakiplerin bu üç alanda da aynı anda Apple kadar başarılı olmadığı sürece pazarda istenilen başarıları göstermelerinin zor olduğunu söyledi. Milanesi, ayrıca, Apple'ın bu pazarın gereksinimini sezerek ekran ve bellek gibi donanımsal ürünlerin tedariğinde uzun vadeli planlarıyla, iPad'in rekabetçi fiyattan satışa sunulmasını sağladığını altını çiziyor.

Gartner; yüksek fiyat, kullanıcı arayüzündeki sorunlar ve az sayıdaki uygulama desteğinden dolayı Android tabletlerinin 2011'deki birim satışı sayısı öngörüsünü %28 azalttı.