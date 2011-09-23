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Gartner: iPad, tablet pazarında "tek" olmaya devam edecek

7 yıl
15,4b
1
33
iPad
Shady
Haber Editörü
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Gartner: iPad, tablet pazarında
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Endüstri'nin önemli araştırma şirketlerinden Gartner, gelecek 5 yıl içersinde tablet pazarındaki platformlara göre satış sayılarında güncellemeye gitti. Gartner'ın yayınladığı son rapora göre, pazarda iPad 2'nin karşısında yeterince güçlü rakip bulunmaması, pazardaki boş alanın sürmesini sağlayarak iPad 2'nin önümüzdeki tatil döneminde de daha geniş kitlelere ulaşmasını kolaylaştıracak.

Bu kısa vadeli öngörünün yanı sıra uzun vadede ise Apple'ın iPad ailesi ile tablet pazarına hükmetmeye devam edeceğini belirten Gartner, 2014 yılı itibariyle Apple'ın pazarın büyük çoğunluğuna sahip olacağını ifade ederken; Windows 8 ve RIM'in QNX platformunun da yüksek momentumla hızlı bir çıkış yapacağını öngörüyor.

Apple'ın 2014 yılı itibariyle pazarda %50'den daha fazla paya sahip olacağının altını çizen Gartner'ın araştırmadan sorumlu kıdemli başkan yardımcısı Carolina Milanesi; Apple'ın donanım, yazılım ve servis olarak bütünleşik ve üstün kullanıcı deneyimi sunmasının bu başarıyı getireceğini belirtirken; rakiplerin bu üç alanda da aynı anda Apple kadar başarılı olmadığı sürece pazarda istenilen başarıları göstermelerinin zor olduğunu söyledi. Milanesi, ayrıca, Apple'ın bu pazarın gereksinimini sezerek ekran ve bellek gibi donanımsal ürünlerin tedariğinde uzun vadeli planlarıyla, iPad'in rekabetçi fiyattan satışa sunulmasını sağladığını altını çiziyor.

Gartner; yüksek fiyat, kullanıcı arayüzündeki sorunlar ve az sayıdaki uygulama desteğinden dolayı Android tabletlerinin 2011'deki birim satışı sayısı öngörüsünü %28 azalttı.

Gartner: iPad, tablet pazarında
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| OMG! | 7 yıl en beğenilen
ipad muazzam bir başarı,ilk olmanın tüm avantajlarını kullanıyor,stabilite ve uygulama zenglinliği bir kısmı apple prestiji diğer kısmı oluşturuyor bu avantajın.
fakat tablodaki diğer başarı android tabletlerin,2015de apple mevcut sayıyı iki katına çıkarırken androidli modeller 5-6 kat fazlalaşacak gibi görünüyor.
appledan daha özgür bir ios-mac,googledan da daha verimli ve denetim altında bir android bekliyoruz :)
ipad muazzam bir başarı,ilk olmanın tüm avantajlarını kullanıyor,stabilite ve uygulama zenglinliği bir kısmı apple prestiji diğer kısmı oluşturuyor bu avantajın...
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antonidas 7 yıl
2015'e daha çok var, zamanın ne göstereceği belli olmaz.
android ve ios 2015 de birbirine çok yakın olur bence.
apple'ın önemli bir müşteri kitlesi var.
ama apple ürünlerinin gereksiz pahalı ve gösteriş aleti olarak gören çok büyük bir kitle de var.
2015 de android uygulama açığını kapatır, daha özgürlükçü yenilikler yaparlarsa ios'u geçebilirler.
apple'ın rakipleri ayrıca ucuz da olmalı.
kimse aynı paraya apple ürünü varken başka ürün almaz.
sony tableti inceledim, gayet güzel,hızlı ama pahalı.ipad 2 ile aynı fiyat olduktan sonra neden sony tablet tercih edeyim?
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06ensar 7 yıl
apple ürettiği cihazların bir numara olduğu bilincinde diğer cihazlar en son tekenoloji özelliklerinide kullansa yine önüne geçemiyorlar eğer birde flash kullansa tabletlerinde iddia ediyorumki diğer tabletler ve telefonlar hiç satılmaz..
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alperen1000 7 yıl
lütfen yorum yazarken biraz dikkatli olun androidi yerden yere vurmuşsunuz.bu kadar da olmaz ki kardeşim şu grafiğe bak bi bakalım android gitikçe arayı kapamış hiç biriniz de bundan bahsetmemiş.Neyse ben ios vs android konusuna değinicem.öncelikle ios şık duran bir sistem bence en azından sayfaları tablo gibi.androidde bu biraz daha farklı widgetler birden fazla masaüstü falan ama daha işlevsel android bu açıdan.internete gelince ios un flash desteklememesi nüyük bir eksi,fakat bu zıtlaşmalar çok normal çünkü android de bunu kullanıyor apple farklı bir şey yapmak istiyor ama başarısızlığa uğruyor bana göre.ve giriş çıkışlara bakarsak pek tabii ki android ipad ne öyle kapalı kutu gibi fakat tercih meselesi isteyen onu da tercih edebilir.uygulamalara hiç değinmicem ios ezip geçiyo zaten.bir de şu mobil ve yerleşik(ör:masaüstü,dizüstü vb.) pclere gelicem unutmayın ki şu elinizdeki tabletler sırf her yerden internete girmek ve eğlence amaçlıdır bundan profesyonel işler yapması beklenmez bu devirde.fakat gelicekte böyle olabilir çünkü artık insanlar her an her yerden internete girme ihtiyacı duyuyorlar.belki de gelecekte ofisler kalkacak ve insanlar profesyonel işleri dahi dışarıdan yapıcak bu da tabletlerin kapasitesini artırmak zorunda kalacak.eğer normal pcye yakın bir performans bekliyorsanız windows 7 li tablet pc alın ya da windows 8 i bekleyin


SONUÇ OLARAK UYGULAMA VE EĞLENCE DİYORSAN IPAD
İŞLEVSELLİK DİYORSAN ANDROID
PROGRAM DESTEĞİ DİYORSAN WINDOWS 7 Lİ TABLET PC ALIN
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AlphaCentauri 7 yıl
Androidle çok şey yapılıyor, iPad'le az şey yapılıyor lafi tamamen palavra. Yok renkli temalar yükleniyor, bluetooth la birşeyler gönderiliyor filan, tamam. Ama bunların önemi ne ki tam olarak? Hicbirseyin kaliplara girdigi filan yok, iOS bir platform, ve bu platformun mukemmel calismasi icin Apple'in koydugu cizgiler var. Ama cizgiler yolun kenarlarinda, yoldan cikmaz, otobani takip ederseniz onunuzde sonsuz imkanlar var, uygulamalar sayesinde. iOs cihazin ve uygulamalarin bu kadar mukemmel calismasinin nedeni yazilim donanim uyumu, ve Apple'in koydugu kurallar. Bu kurallar sizi hapsetmiyor aslinda, sadece yol gosteriyor. Bu cihazi boyle kullanirsan, mukemmel calisir diyor apple. Guvenlik, stabilite, pil omru, aldigin uygulamanin vaadettigi seyi yapip yapmamasi, cihazin anici calismasi, isinmasi vs vs sen hic kafana takma... Diyor. Istemezsen de, alma. Dunyanin en iyi restaurant ina gittin diyelim, bir yemek siparis ediyorsin, ascisinin tarifine razi oluyirsun, cunku adam dunyanin en iyi ascisi. Birisi de gelip diyir ki ben evde yaptim ayni yemekten 4 katini yedim seninkinin yarisina maloldu. Afiyet olsun!

Sinirsiz olanaklara gelince:
iPad üzerinde çalışan mükemmel ofis paketi yazılımları var. Pages, Keynote, Numbers. Android ortamında bunu yanına yaklaşabilecek, kıyaslanabilecek bir ofis yazılımı var mı?Yok. iPad de mükemmel video editleme yazilimi imovie var. Neredeyse profosyonel olarak kullanabileceginiz, GArage Band var. Binlerce iPad e ozel hazirlanmis dergi var, yuzlerce gazete var. Onbinlerce oyun var monopolisinden red alert ine kadar. Binlerce egitim uygulamasi var yildizlardan tutun, insan vucudununher kemigini kasini 3 boyutlu 360 derece aimasyonlarla gosteren anatomi uylamasindan tutun, dunyanin en guzel periyodik cetveline kadar, Ingiliz kraliyet kutuphanesi TUM ARSiVINi scan edip iPad uygulamasi haline getirdi, o da var. Doktorlarin hastalarinindurumunu evden takip etmesi icin uygulamalar var, satis ekipleri icin uygulamalar var,borsa icin, butceleme icin mukemmelmuygulamalar var.
Ios5 ile iPad, cektiginiz fotograflari cektiginiz anda internet uzerinden bilgisayariniza gonderecek, dokumanlari da oyle. Ipad de yazdiginiz yarida kaldiginiz dosyayi save etmeseniz bile kaldiginiz yerden bilgisayarinizda devam edebileceksiniz.
Amerikadaysaniz tek tikla ulasabileceginiz dunyanin en buyuk online muzik, film, dizi dukkani var. 5 dolara daha gecen hafta vizyonda olan filmi kiralayip seyredebiliyirsunuz. Istediginiz sarkiyi istediginiz zaman alabiliyorsiniz, Netfflix ten hulu dan istediginizi seyredebiliyorsinuz.
Istediginiz kitabi aninda satin alabiliyorsunuz, dergilere gazetelere abone olabiliyirsunuz.

Android de ne var? Widget lar? USB? Ikonlar degisebiliyor filan? Allahaskina...
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xman 7 yıl
kaç gündür ipad 2- galaxy arasında gidip geliyorum. Şimdi sende yönümü tekrar ipade çevirdin.
Çoğu kişinin kafasında olan soruları tekrar sorabilir miyim? (Öğrenmek için soruyorum bu arada)

Öğretmenim, flash destekli eğitim sitelerini kullanıyorum. ipadle bunu nasıl halledebilirim
Çok sık office belgeleri hazırlamak, yayınlamak, yazdırmak gerekiyor ipad bu konuda nasıl?
Gün içinde bir çok dosya alıp vermem gerekiyor. Netten dosya indiriyorum. Bunları yapabilecek miyim.

Bunlar kafamı kurcalıyor. İpad kim ne derse desin kaliteli bir ürün. Mac ürünleri hakikaten güzel. Yardımcı olursanız sevinirim, teşekkürler
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tanriseven 7 yıl AlphaCentauri
AlphaCentauri

Androidle çok şey yapılıyor, iPad'le az şey yapılıyor lafi tamamen palavra. Yok renkli temalar yükleniyor, bluetooth la birşeyler gönderiliyor filan, tamam. Ama bunların önemi ne ki tam olarak? Hicbirseyin kaliplara girdigi filan yok, iOS bir platform, ve bu platformun mukemmel calismasi icin Apple'in koydugu cizgiler var. Ama cizgiler yolun kenarlarinda, yoldan cikmaz, otobani takip ederseniz onunuzde sonsuz imkanlar var, uygulamalar sayesinde. iOs cihazin ve uygulamalarin bu kadar mukemmel calismasinin nedeni yazilim donanim uyumu, ve Apple'in koydugu kurallar. Bu kurallar sizi hapsetmiyor aslinda, sadece yol gosteriyor. Bu cihazi boyle kullanirsan, mukemmel calisir diyor apple. Guvenlik, stabilite, pil omru, aldigin uygulamanin vaadettigi seyi yapip yapmamasi, cihazin anici calismasi, isinmasi vs vs sen hic kafana takma... Diyor. Istemezsen de, alma. Dunyanin en iyi restaurant ina gittin diyelim, bir yemek siparis ediyorsin, ascisinin tarifine razi oluyirsun, cunku adam dunyanin en iyi ascisi. Birisi de gelip diyir ki ben evde yaptim ayni yemekten 4 katini yedim seninkinin yarisina maloldu. Afiyet olsun!

Sinirsiz olanaklara gelince:
iPad üzerinde çalışan mükemmel ofis paketi yazılımları var. Pages, Keynote, Numbers. Android ortamında bunu yanına yaklaşabilecek, kıyaslanabilecek bir ofis yazılımı var mı?Yok. iPad de mükemmel video editleme yazilimi imovie var. Neredeyse profosyonel olarak kullanabileceginiz, GArage Band var. Binlerce iPad e ozel hazirlanmis dergi var, yuzlerce gazete var. Onbinlerce oyun var monopolisinden red alert ine kadar. Binlerce egitim uygulamasi var yildizlardan tutun, insan vucudununher kemigini kasini 3 boyutlu 360 derece aimasyonlarla gosteren anatomi uylamasindan tutun, dunyanin en guzel periyodik cetveline kadar, Ingiliz kraliyet kutuphanesi TUM ARSiVINi scan edip iPad uygulamasi haline getirdi, o da var. Doktorlarin hastalarinindurumunu evden takip etmesi icin uygulamalar var, satis ekipleri icin uygulamalar var,borsa icin, butceleme icin mukemmelmuygulamalar var.
Ios5 ile iPad, cektiginiz fotograflari cektiginiz anda internet uzerinden bilgisayariniza gonderecek, dokumanlari da oyle. Ipad de yazdiginiz yarida kaldiginiz dosyayi save etmeseniz bile kaldiginiz yerden bilgisayarinizda devam edebileceksiniz.
Amerikadaysaniz tek tikla ulasabileceginiz dunyanin en buyuk online muzik, film, dizi dukkani var. 5 dolara daha gecen hafta vizyonda olan filmi kiralayip seyredebiliyirsunuz. Istediginiz sarkiyi istediginiz zaman alabiliyorsiniz, Netfflix ten hulu dan istediginizi seyredebiliyorsinuz.
Istediginiz kitabi aninda satin alabiliyorsunuz, dergilere gazetelere abone olabiliyirsunuz.

Android de ne var? Widget lar? USB? Ikonlar degisebiliyor filan? Allahaskina...


Boşverin hocam, ne desek boş. Kullanmayan bilemez...

Yada "KULLANMASINI BİLMEYEN" bilemez...


Android şöyle, böyle... Güle güle kullansınlar
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O.Beverly 7 yıl
Hala flashtan bahsedilebiliyor, sasiriyorum
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darkaura 7 yıl
bu kadar cok geri cevap olduguna gore dogru noktaya dokundurmusum demekki


windows tabletlerin varligini bende biliyorum. ama onlarin batarya omurleri ve hantalliklari duzgun bir tablet deneyimi yasanmasina engel oluyor. bu yuzden hic sanslari yok. tableti bu kadar hafif, uzun kullanimli yapanda arm islemcilerin yukselisidir.

benim demek istedigim bir tabletin netbooklarin yaptigi her isi yapmalari icin fiziksel hic bir engel yok. biraz yazilim destegi ve kisitlamalarin kaldirilmasiyla kolayca tum netbook pazarinin yerine gecebilirler hatta laptop pazarinda buyuk bir parcada kopartabilirler. iste o zaman bizim gibi bilgisayarla cok hasir nesir olmayan ama internette belli ihtiyaclari olan kesimin degismez tek cihazi haline gelmeleri gayet olasi.

sozumu tekrarliyorum temel seviye basit kullanim yapan belkide cogunlukdaki kullanicinin bir tablet yaninda bide pc almak zorumlulugu olmamali. ihtiyac disinda pc kullanmayi sevmiyen adamdan hem pc hemde tablet alip tabletle pc yi senkronize etmesini bekleyemezsiniz. o adam her isini gorcek basit tek cihaz ister. ve cogu kisi icinde meraklisi degilse iki cihaza verilen para israf olarak gorulur. bu profildeki kullanici sayisi hicde az degil. bizim sayimizdan fazla oldugu kesin. cok buyuk bir pazar.

artik ipadin kisitlamalarimi kalkar, android zaaflarinimi kapatir yoksa tepeden arm windows mu iner bilmiyorum ama bunu karsilayacak cihaz ciktiginda simdiki tabletlerden kat ve kat daha buyuk bir pazara sahip olcak. bunu gormek bu kadarmi zor. pardon apple yapmadigi surece gereksizdi unutmusum.
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fod 7 yıl O.Beverly
O.Beverly

Hala flashtan bahsedilebiliyor, sasiriyorum

söyle o zaman niye bahsedilmesin
sence önemli bir özellik değil mi ?
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symbiat 7 yıl
Erasmus78
AlphaCentauri
darkaura ipadin bu kadar uzun sure zirvede kalacagini dusunmuyorum. herseyden once flash, usb gibi kisitlamalariyla hormonlu bir akilli telefondan cokda ilerde degil. usb ve diger ozellikleriyle android modellerin basit bir bilgisayarin sundugu herseyi sunma kapasiteleri mevcut. yazilim gibi kendi handikaplarini cozdugunde hizli yayginlasarak netbooklarin yerine yerlesebilirler. bilgisayari isi icin kullanmayan, sadece web ve basit uygulamari kullanan tuketicilerin tablet yaninda bilgisayar almalari gerekmemeli. ne yazikki bu itunes olmadan foto bile yuklenemeyen ipadlerle bu mumkun degil.
iPadden once bildigin full Windows calistiran tabletler vardi kimse almiyordu. Hala anlayamiyorsunuz bu cihazlarda neyin onemli oldugunu, cunku kullanmamissiniz belli. Mesele bilgisayarin yaptiklarini yapmak degil. Cunku bu alet bilgisayar degil, tablet. Mesele tablet form faktorunde yapilmasi uygun olan seyleri iyi sekilde yapmak. iPad o yuzden en iyisi, ve digerleri bu kafayla devam ettigi surece en iyi olarak kalmaya devam edecek. ASLA da usb flash i filan olmayacak, cunku tablet form faktorunde kablolu baglantilar yapmak manasiz, pil omru ve akici kullanim flash tan daha onemli. Uygulamalar, stabillik de cok onemli cunku bu form faktorunde insanlar sorunlarla ugrasmak istemezler dogal olarak. Asla Android tabletler basarili olamaz. Cep telefonu dunyasinda iPhone alamayanlar, veya Apple kompleksi olanlar, veya ozel nedenleri olanlar Android aliyor; ancak tablet sektoru cok farkli. Mesela, cep telefonu dunyasinda yuksek gelirli kismin %78 i iPhone kullaniyor. Tablet dunyasinda ise, bu %78 in disindaki kisim zaten tablet bilgisayar kullanmiyor bile, cunku tablet illa ihtiyaciniz olan birsey degil; kolaylik saglayan, keyifli kullanim saglayan bir cihaz. Parasi olan almisken en iyisini (iPad) alirken, parasi olmayan almamayi tercih ediyor.
Anlatamadık bir türlü... Yine de anlayacaklarından pek emin değilim.

apple şık,basit,seri,fonksiyonel ürünler üretip bunları kusursuz reklam kampanyaları ile destekliyor. bizim ülkemizde fiyatı da yüksek kaldığından sürekli olarak günah keçisi oluyor ve züğürt adamın sadece çenesini yoruyor. ama sevende sevmeyende sürekli apple ı konuşuyor. bu bile adamların insan algısını manipüle etme konsundaki başarısını göstermek için yeterli.
Bu gün iphone türkiyede 1000 lira olsa, ipad gene 1000-1200 civarında kolayca alınabiliyor olsa, bu tartışmaların renkleri çoktan değişirdi.
ulaşmak zor olduğundan taşlamak her daim kolay oluyor.
Tabiki arada istisnai örneklerde var ama genel tablo değişmiyor.
ipad yada iphone farketmez, bu cihazların çizgisi belli ve size vadettiklerini sürekli olarak aynı kalitede sunuyorlar.
Ama heterojen bir android ortamında bu saydıklarım imkansız. HTC samsung gibi firmalar kadar adı sanı belli olmayan üreticilerde android tabanlı cihazlar üretiyor.
Sonuçda hepsi android oluyor bazıları iyiyken bazıları sadece sorun oluyor.
İnsanların apple ürünlerini anlamak için ilk önce empati yapmasını öğrenmesi bu ürüne paran veren herkezi geri zekalı olarak görmekten vazgeçmesi lazım.
Hoş empati kelimesi bizim buralarda ne anlam ifade eder orasıda ayrı.
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TuffkiLLe 7 yıl
yazı " Endüstri'nin önemli araştırma şirketlerinden Gartner " diye başlamış..

yorumlara bakılırsa Türk Gartner'lar şaşırtıcı derecede fazla.. iyi para var mı sizin işte ? kaç kilo demir çimento gidiyor
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AlphaCentauri 7 yıl
darkaura

ipadin bu kadar uzun sure zirvede kalacagini dusunmuyorum. herseyden once flash, usb gibi kisitlamalariyla hormonlu bir akilli telefondan cokda ilerde degil. usb ve diger ozellikleriyle android modellerin basit bir bilgisayarin sundugu herseyi sunma kapasiteleri mevcut. yazilim gibi kendi handikaplarini cozdugunde hizli yayginlasarak netbooklarin yerine yerlesebilirler. bilgisayari isi icin kullanmayan, sadece web ve basit uygulamari kullanan tuketicilerin tablet yaninda bilgisayar almalari gerekmemeli. ne yazikki bu itunes olmadan foto bile yuklenemeyen ipadlerle bu mumkun degil.


iPad'den once bildigin full Windows calistiran tabletler vardi kimse almiyordu. Hala anlayamiyorsunuz bu cihazlarda neyin onemli oldugunu, cunku kullanmamissiniz belli.

Mesele bilgisayarin yaptiklarini yapmak degil. Cunku bu alet bilgisayar degil, tablet. Mesele tablet form faktorunde yapilmasi uygun olan seyleri iyi sekilde yapmak. iPad o yuzden en iyisi, ve digerleri bu kafayla devam ettigi surece en iyi olarak kalmaya devam edecek. ASLA da usb flash i filan olmayacak, cunku tablet form faktorunde kablolu baglantilar yapmak manasiz, pil omru ve akici kullanim flash tan daha onemli. Uygulamalar, stabillik de cok onemli cunku bu form faktorunde insanlar sorunlarla ugrasmak istemezler dogal olarak.
Asla Android tabletler basarili olamaz. Cep telefonu dunyasinda iPhone alamayanlar, veya Apple kompleksi olanlar, veya ozel nedenleri olanlar Android aliyor; ancak tablet sektoru cok farkli. Mesela, cep telefonu dunyasinda yuksek gelirli kismin %78 i iPhone kullaniyor. Tablet dunyasinda ise, bu %78 in disindaki kisim zaten tablet bilgisayar kullanmiyor bile, cunku tablet illa ihtiyaciniz olan birsey degil; kolaylik saglayan, keyifli kullanim saglayan bir cihaz. Parasi olan almisken en iyisini (iPad) alirken, parasi olmayan almamayi tercih ediyor.
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Erasmus78 7 yıl
AlphaCentauri

darkaura

ipadin bu kadar uzun sure zirvede kalacagini dusunmuyorum. herseyden once flash, usb gibi kisitlamalariyla hormonlu bir akilli telefondan cokda ilerde degil. usb ve diger ozellikleriyle android modellerin basit bir bilgisayarin sundugu herseyi sunma kapasiteleri mevcut. yazilim gibi kendi handikaplarini cozdugunde hizli yayginlasarak netbooklarin yerine yerlesebilirler. bilgisayari isi icin kullanmayan, sadece web ve basit uygulamari kullanan tuketicilerin tablet yaninda bilgisayar almalari gerekmemeli. ne yazikki bu itunes olmadan foto bile yuklenemeyen ipadlerle bu mumkun degil.


iPad'den once bildigin full Windows calistiran tabletler vardi kimse almiyordu. Hala anlayamiyorsunuz bu cihazlarda neyin onemli oldugunu, cunku kullanmamissiniz belli.

Mesele bilgisayarin yaptiklarini yapmak degil. Cunku bu alet bilgisayar degil, tablet. Mesele tablet form faktorunde yapilmasi uygun olan seyleri iyi sekilde yapmak. iPad o yuzden en iyisi, ve digerleri bu kafayla devam ettigi surece en iyi olarak kalmaya devam edecek. ASLA da usb flash i filan olmayacak, cunku tablet form faktorunde kablolu baglantilar yapmak manasiz, pil omru ve akici kullanim flash tan daha onemli. Uygulamalar, stabillik de cok onemli cunku bu form faktorunde insanlar sorunlarla ugrasmak istemezler dogal olarak.
Asla Android tabletler basarili olamaz. Cep telefonu dunyasinda iPhone alamayanlar, veya Apple kompleksi olanlar, veya ozel nedenleri olanlar Android aliyor; ancak tablet sektoru cok farkli. Mesela, cep telefonu dunyasinda yuksek gelirli kismin %78 i iPhone kullaniyor. Tablet dunyasinda ise, bu %78 in disindaki kisim zaten tablet bilgisayar kullanmiyor bile, cunku tablet illa ihtiyaciniz olan birsey degil; kolaylik saglayan, keyifli kullanim saglayan bir cihaz. Parasi olan almisken en iyisini (iPad) alirken, parasi olmayan almamayi tercih ediyor.

Anlatamadık bir türlü...
Yine de anlayacaklarından pek emin değilim.
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antonidas 7 yıl
ben ipad 2 kullanıcısıyım, ama fan boy olmadığım için koşa koşa ipad 2 almadım.
peki neden ipad 2 aldım?
ben aslında her şeyi yapabilen bir tablet arıyordum.
öncelikle 3g'si olacak.
hafızası en az 32gb olacak, harici belleği takabileceğim usb girişi olacak,harici bellek de ki 1080 p hd filmleri sorunsuz oynatacak,
bunun yanında bataryası uzun gidecek, iyi işlemci ve iyi grafik kartınq sahip,hafif,hdmi çıkışı olan bir tablet arıyordum.
amacım bir kere tablete para vermek ve çok uzun süre o tableti kullanmaktı,alacağım tablet de her işimi görmeliydi.
malesef böyle bir tablet bulamadım, gittim ipad 2 aldım.
ipad'e rakip olan bir firma öyle bir tablet çıkarmalı ki; hem fiyat olarak uygun olmalı,hem de o kadar işlevli olmalı ki insanlar ipadi tercih etmesin.
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SystemApps 7 yıl
izlediği strateji gerçekten tek ama....
hele o ipad 2deki 0.7mp kamera yok mu?Sony profesyonel makinamı satıp ipad 2 alacam :D
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| OMG! | 7 yıl en beğenilen
ipad muazzam bir başarı,ilk olmanın tüm avantajlarını kullanıyor,stabilite ve uygulama zenglinliği bir kısmı apple prestiji diğer kısmı oluşturuyor bu avantajın.
fakat tablodaki diğer başarı android tabletlerin,2015de apple mevcut sayıyı iki katına çıkarırken androidli modeller 5-6 kat fazlalaşacak gibi görünüyor.
appledan daha özgür bir ios-mac,googledan da daha verimli ve denetim altında bir android bekliyoruz :)
Yanıtla +7
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darkaura 7 yıl
ipadin bu kadar uzun sure zirvede kalacagini dusunmuyorum. herseyden once flash, usb gibi kisitlamalariyla hormonlu bir akilli telefondan cokda ilerde degil. usb ve diger ozellikleriyle android modellerin basit bir bilgisayarin sundugu herseyi sunma kapasiteleri mevcut. yazilim gibi kendi handikaplarini cozdugunde hizli yayginlasarak netbooklarin yerine yerlesebilirler. bilgisayari isi icin kullanmayan, sadece web ve basit uygulamari kullanan tuketicilerin tablet yaninda bilgisayar almalari gerekmemeli. ne yazikki bu itunes olmadan foto bile yuklenemeyen ipadlerle bu mumkun degil.
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danGerfuLL 7 yıl
'Gartner; yüksek fiyat, kullanıcı arayüzündeki sorunlar ve az sayıdaki uygulama desteğinden dolayı Android tabletlerinin 2011'deki birim satışı sayısı öngörüsünü %28 azalttı.'

Hadi ya, buna Apple'ın piyasadan toplattığı Samsung tabletleri keza yine patent davası açtığı/açacağı/açmayı düşündüklerini de hesaba katarsak yukarıdakiler sorun olmaktan çıkar.

Samsung fanı değilim; ama Apple'ın da sütten çıkmış ak kaşık olmadığını da bilirim.
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TikaMasala 7 yıl

darkaura
ipadin bu kadar uzun sure zirvede kalacagini dusunmuyorum. herseyden once flash, usb gibi kisitlamalariyla hormonlu bir akilli telefondan cokda ilerde degil. usb ve diger ozellikleriyle android modellerin basit bir bilgisayarin sundugu herseyi sunma kapasiteleri mevcut. yazilim gibi kendi handikaplarini cozdugunde hizli yayginlasarak netbooklarin yerine yerlesebilirler. bilgisayari isi icin kullanmayan, sadece web ve basit uygulamari kullanan tuketicilerin tablet yaninda bilgisayar almalari gerekmemeli. ne yazikki bu itunes olmadan foto bile yuklenemeyen ipadlerle bu mumkun degil.

Hormonlu telefon dediginiz samsung galaxy olmasin? Hani su telefon olarakta kullanilabilen? Ayrica ilk androidli tabletler telefon surumu olan android 2.x ile cikmisti hatirlayin. iPAd ise tablet ozel surumu ile gayet basariliydi. İpadi hala buyuk ekranli iphone zannedenler var ya yazik.
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