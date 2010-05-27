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Gartner: Bilgisayar satışları 2010'da %22 artacak

9 yıl (Son Güncelleme: 9 yıl)
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İşlemci
Erdi Özüağ
İnceleme, Test ve Analiz Editörü
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Araştırma kuruluşu Gartner, hazırladığı yeni çalışmasında, bilgisayar pazarının 2010 performansını masaya yatırdı. Firmanın verdiği bilgilere göre, bu yıl içerisinde 376.6 milyon adet bilgisayar satılması ve 308.3 milyon adet bilgisayarın satıldığı geçtiğimiz yıla oranla %22 oranında büyüme gerçekleşmesi öngörülüyor. Gartner'ın çalışmasındaki detaylara indiğimizde ise pazarın büyümesine etki eden en güçlü kalemin netbook'lar olduğunu anlıyoruz. Dizüstü bilgisayar satışlarındaki artışın %18.6'sını tek başına karşılayan netbook'ların bu yıl 41.8 milyon adetlik pazar hacmi yaratacağı belirtiliyor ki 32.1 milyon cihazın satıldığı bir önceki yıla kıyasla pazardaki büyüme net bir şekilde görülebiliyor.

Son dönemin en popüler cihazları arasında yer alan iPhone OS veya Android tabanlı tablet bilgisayarların eklenmediği raporda, Windows 7 ve Mac OS çalıştıran modellere ise yer verildiği belirtildi. Apple iPad gibi medya özellikleri gelişmiş tabletlerin, bu yıl içerisinde 10 milyon satış rakamına ulaşacağını belirten Gartner, tablet bilgisayarların (döndürülebilir ekranlı notebook'lar) ise 2 milyon adetlik satış gerçekleştireceğini belirtiyor.


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Batuist 9 yıl
bence araştırmanın içeriğinde dünya genelinde insanların PC için harcadıkları parayı ekleselermiş.. netbookların fiyatları düşük olduğundan daha çok tercih ediliyor..dolayısı ile adet bazında görece bir büyüklük gözüküyor.. halbuki harcanan para düşüyor bile olaiblir nereden bilebiliriz?? geçen yıla oranla bu yıl dünyada PCler için kaç milyon dolar para yatırılmış.. o zaman gerçek büyümeyi görebilriz.. PC fiyatlarınında zamanla düşüş gösterdiğini de göz önünde bulundurmak lazım... gerçi tüm rakamlar vardır elbet ama bizim haber editörlerimiz saolsun bir tanecik veriye haber yapıyorlar..
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