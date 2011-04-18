GeForce 270.61 WHQL sürücüsü kullanıma sunuldu

Nvidia, ekran kartları için hazırladığı GeForce sürücü ailesinin yeni versiyonunu yayınladı. 270.61 sürüm numarasını taşıyan yeni sürücü, daha önce yayınlanan GeForce 270.51 Beta sürücüsü ile aynı özellikleri taşırken farklı olarak WHQL sertifikası ile geliyor. GeForce 6 serisi ve üzeri tüm Nvidia ekran kartlarıyla uyumlu olan yeni sürücü aynı zamanda ION serisi entegre grafik birimlerini de destekliyor. GeForce GTX 590, GeForce GTX 560 Ti ve GeForce GTX 550 Ti gibi Nvidia'nın en yeni modelleriyle uyumlu olan yeni sürücünün temel yenilikleri şöyle sıralanabilir;

GeForce GTX 400 serisi ve üzeri ekran kartları için performans artışı. Özellikle SLI konfigürasyonları için ciddi performans kazanımlarından bahseden Nvidia, Dragon Age II'de SLI tabanlı performans artışının %516'yı bulduğunu, tek GPU'da ise kazanımın %316 seviyesinde olduğunu belirtiyor.

CUDA 4.0 kullanan uygulamalara destek.

3DVision teknolojisi için performans artışı, yeni özellikler ve eklenen yeni oyun profilleri.

3DVision Surround için performans artışı, ekstra monitör desteği.

GeForce 270.61 WHQL sürücüsünün Windows 7 32-bit versiyonunu http://uk.geforce.com/drivers/results/29656 adresinden indirebilir ayrıca Windows işletim sisteminin diğer versiyonlarıyla uyumlu sürücüleri de aynı adreste bulabilirsiniz.