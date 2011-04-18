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Ekran Kartı ile İlgili Son Gönderiler Daha Fazlası

GeForce 270.61 WHQL sürücüsü kullanıma sunuldu

8 yıl
16,8b
1
44
Ekran Kartı
Erdi Özüağ
İnceleme, Test ve Analiz Editörü
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Nvidia, ekran kartları için hazırladığı GeForce sürücü ailesinin yeni versiyonunu yayınladı. 270.61 sürüm numarasını taşıyan yeni sürücü, daha önce yayınlanan GeForce 270.51 Beta sürücüsü ile aynı özellikleri taşırken farklı olarak WHQL sertifikası ile geliyor. GeForce 6 serisi ve üzeri tüm Nvidia ekran kartlarıyla uyumlu olan yeni sürücü aynı zamanda ION serisi entegre grafik birimlerini de destekliyor. GeForce GTX 590, GeForce GTX 560 Ti ve GeForce GTX 550 Ti gibi Nvidia'nın en yeni modelleriyle uyumlu olan yeni sürücünün temel yenilikleri şöyle sıralanabilir;

GeForce GTX 400 serisi ve üzeri ekran kartları için performans artışı. Özellikle SLI konfigürasyonları için ciddi performans kazanımlarından bahseden Nvidia, Dragon Age II'de SLI tabanlı performans artışının %516'yı bulduğunu, tek GPU'da ise kazanımın %316 seviyesinde olduğunu belirtiyor.

CUDA 4.0 kullanan uygulamalara destek.

-

3DVision teknolojisi için performans artışı, yeni özellikler ve eklenen yeni oyun profilleri.

3DVision Surround için performans artışı, ekstra monitör desteği.

GeForce 270.61 WHQL sürücüsünün Windows 7 32-bit versiyonunu http://uk.geforce.com/drivers/results/29656 adresinden indirebilir ayrıca Windows işletim sisteminin diğer versiyonlarıyla uyumlu sürücüleri de aynı adreste bulabilirsiniz.


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innocent_ 8 yıl
i7 Q740 1.73 işlemcim var 8gb 1333 ram var 425 m kullanıcıyım. işletim sistemi puanı baya bi düştü yeni driver ile. grafikler masa üstü puanım 6.6 pyun performansım da yine 6.6'ydı. oyun performansım aynı kalmasına rağmen masa üstü grafik puanım 5.9'a düştü. 425 kullanıcıları arasında böyle bi problemle kaarşılaşan oldu mu acaba?
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DH Misafiri 8 yıl
i7 Q740 1.73 işlemcim var 8gb 1333 ram var 425 m kullanıcıyım. işletim sistemi puanı baya bi düştü yeni driver ile. grafikler masa üstü puanım 6.6 pyun performansım da yine 6.6'ydı. oyun performansım aynı kalmasına rağmen masa üstü grafik puanım 5.9'a düştü. 425 kullanıcıları arasında böyle bi problemle kaarşılaşan oldu mu acaba?
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DH Misafiri 8 yıl
gts 450 ile iyi sonuç alınabilir mi? yani nvidia 400 serisi için performans artışı var mı?
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nirvanha 8 yıl
Bu ve bundan önceki beta sürücülerde problem var.Nvidia Kontrol paneli açmaya çalıştığımda fare simgesi ekranda dönüp duruyor vede NvXDsync.exe Q9650 işlemcime tavan yaptırıyor cpu kullanımı %34 'e kadar çıkıyor.İşin garip yanı bu uygulama bir kaybolup bir görünüyor ve işlemi sonlandıramıyorsunuz.NVIDIA Driver Helper Service, Version 270.61 (nvvsvc.exe)veya NVIDIA Control Panel Application, 3.6.750.0( nvcplui.exe) uygulamasının işlem ağacını ağacını sonlandır diyerek sonlandırabiliyorum vede kontrol panele yinede ulaşamıyorum.Sanıyorum ki bu yeni Sürücülerle 3D Vision Yazılımını entegre olarak sunan nvidia hata yaptı.Bende 3d vision var bir çakışma sorunu yaratıyor.Diğer yandan eski sürücülere dönmek ,dönmeden öncede Guru3D - Driver Sweeper,Driver Cleaner.NET uygulamalarını kullanmak ,sürücüleri kurarken de temiz kurulum yap'ı işaretlemekte fayda vermiyor.Duyurulur;
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Source 8 yıl
Shift 2'de halen daha SLI aktif değil bravo nvidia..
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OverClocK1ng 8 yıl
560 ı aldık. İndirmek farz artık :)) Hehe.
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vengefulghoul 8 yıl
270.51 beta ile fark göremedim...ama şunu söylemek gerekir ki 270 serisi sürücüler çok başarılı,özellikle GTX500 serisinde
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emiLL 8 yıl

OverClocKing

560 ı aldık. İndirmek farz artık :)) Hehe.


son sürücü çıkmadan evvel 560 hiç stabil değildi.Bu driverle stabilite sorunu kalktı.Hayrlı olsun 560
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FİT GYM 8 yıl
Crysis İcin Bişey Yazmamış Eski Betasındada Aynısı Yazıyo Ama Performans Artışı Var.
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MyCoDeR 8 yıl
Herkeze meraba ben daha önceden 267 kulanıyordum sürüm olarak onda ve 266 da hiç bir problem yok masaüstü grafik çözünürlülüğünü 1280/1080 ve 1920/1080 yaptığım zaman bir tek ekran tam ekran oluyor diğer çözünürlülükleri seçince ekranın sağında solunda üstünde ve altında siyahlıklar oluşuyo tam ekran olmuyo tabi çözünürlülüğünden çözünürlülüğüne değişiyo bunlar. olay bu bende bu driver performanslı diye değiştirmek istemiyorum ne yapmalıyım hiç bir bilen bi arkadaş yokmudur ?
daha önceden 1600/900 kullanıyordum çok iyiydi 1920/1080 çok küçük oluyo 1280/1080 de çok büyük oluyo yazılar.
bundan sonraki tüm driverlerdede böyle problem yaparmı acaba
ekranım lg e2240 21'5 inc ekran kartım msi gtx 560 ti
böyle bi problemle karşılaşan hiç yokmu monitörden kaynaklımı biri kahle alıp yazsın lütfen bişeyler..!!!
monitörün manual ayarlaması yok işte sağ büyüt aşşarı büyüt ayarı yok
sağdece sağa sola kaydırabiliyorum
lütfen yardımcı olun
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napolyon94 8 yıl
geçen söyle bir bakayım dedim 2 ay dır güncellemiyorum diye bir baktım hala 266.xx :D
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Patronage 8 yıl
BF:BC2 Performansında artış var bende sizlerde durumlar nasıl?
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darkhell86 8 yıl
Acaba Full Hd Monitörlerdemi Sorun Var Samsung Syncmaster p2250 monitörümün markası...
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darkhell86 8 yıl
Arkadaşlar Bu Sürücüyle Monitör Sorunu Yaşıyan Varmı Bende hd-sd Olan Yerde 60 HZ Olmuyo 59HZ kalıyo Bu Sorunu Yaşayan Başkası Varmı???
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FightF0RFreedom 8 yıl

darkhell86

Arkadaşlar Bu Sürücüyle Monitör Sorunu Yaşıyan Varmı Bende hd-sd Olan Yerde 60 HZ Olmuyo 59HZ kalıyo Bu Sorunu Yaşayan Başkası Varmı???


monitörüm lcd lg 1960bf-tr hd değil. 1280 * 1024 çöz. 60 hz. sorun yok.
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laserion 8 yıl
Windows 7 64 BIT versiyonu daha çıkmamış.
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