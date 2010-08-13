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GeForce GT 440, 99$ seviyesinden lanse edilebilir

8 yıl
15,7b
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Ekran Kartı
Erdi Özüağ
İnceleme, Test ve Analiz Editörü
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GeForce GTX 460 modelini geçtiğimiz ay içerisinde satışa sunan Nvidia, 13 Eylül'de yapacağı lansman ile GeForce GTS 450 modelini de lanse etmeye hazırlanıyor. Yeni model çalışmalarına ara vermeden devam eden firmanın, GeForce GT 440 modeli için de sona yaklaştığı belirtiliyor. Üreticilerden aldığımız bilgilere göre GeForce GT 440, Ekim ayı içerisinde kullanıma sunabiliyor. GeForce GT 240 modelinin yerini alması beklenen DirectX 11 destekli GeForce GT 440 modeline GF108 kodlu yeni grafik yongası güç verecek.

128-bit bellek veri yolu desteğine sahip olacak GeForce GT 440'da, ağırlıklı olarak GDDR3 bellek kullanılacağı bildiriliyor. Son kullanıcılara satışın yanında Nvidia'nın sistem üreticilerine sunmayı planladığı GeForce GT 440'ın 99$ seviyesinden lanse edilmesi ve rakip AMD-ATi'nin Radeon HD 5600 serisine rakip olması bekleniyor.


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NecroCyber-777 8 yıl
psyhx kartı olarak kullanılabilir aslında
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forvet09 8 yıl
güç tüketimi düşük olur ve gts250 gibi performans verirse bu fiyata tutulabilir..
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napolyon94 8 yıl
9400 gt ye veda mı eetsem
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sampiyon bilo 8 yıl
napolyon94

9400 gt ye veda mı eetsem

Hiç gerek yok. Eğer oyun oynamıyorsan kalsın. oyun oynuyorsan, alacağın kart bu olmasın.
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Canok 8 yıl

napolyon94

9400 gt ye veda mı eetsem


bu karta bu kadar para vericeginize 2. el bu fiyata cok daha iyi kartlar alırsınız.
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mehmetgirgin 8 yıl
normal yani pek iyi bi kart değil.fiyatta normal.
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huseyincarnege 8 yıl
DÜŞÜK SEVİYE KARTLARA GÖRE NORMAL DEHİLMİ YOKSA DAHA MI DÜŞÜK OLSA BAKALIM CIKSINDA BUDA ISINCAKMI :)
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Tolgá 8 yıl
9600GT yi geçemez galiba bu kart
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MIKROP DOGAN 8 yıl

DEATH71

9600GT yi geçemez galiba bu kart

gt240 ddr5 modelinin gts250yi geçtiği durumlar epey fazlaydı
gt 440 240dan daha iyi bir kart olacağı için(umuyorum)
9600,gt440 karşısında ddr3 olsa bile ezilecektir
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bilalMW 8 yıl
DRR3'mü? :S
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ghost recon advanced 8 yıl
buda gt 240 serisininbiraz kırpılmış versiyonu olacak fiatında belli oluyor zaten
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MÜŞAVİR 8 yıl

bilalMW

DRR3'mü? :S


"ağırlıklı olarak" denmiş. Buradan hareketle üreticilerin GDDR5 bellekli model çıkaracakları da öngörülebilir.
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SpawnOnur 8 yıl
Nvidia sonunda akıllandı... Eee o kadar zarar edersen olacağı bu.Yap kardeşim uygun fiyatta kartlar.
Aklı başına gelmiş bekliyorum iyi F/P kartları artik Nvidia adan..:):):)
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sampiyon bilo 8 yıl
Multimedia pcler için uygun kartlar. Sonuçta herkes gtx480 almak zorunda değil HD film filan izlemek için.
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M@U 8 yıl
99$ olması gayet normal. İsminden de anlaşılabileceği gibi GTX460 üst seviye bir kart ve fiyatı 200-250$ arasında. Orta seviye kartların 150$ civarında fiyatlarının olması ve alt seviye kartlarında 100$ civarında olması gayet normal.
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car_26 8 yıl
caspera gün doğdu
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sadtneverdie 8 yıl

car_26

caspera gün doğdu




Allah aşkına şu geyiği kesin!
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Confusion 8 yıl

car_26

caspera gün doğdu



bunun casper la bir alakası yok. 100usd altı segmenti doldursun diye hazırlanmış güncel bir model
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