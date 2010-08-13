GeForce GT 440, 99$ seviyesinden lanse edilebilir

GeForce GTX 460 modelini geçtiğimiz ay içerisinde satışa sunan Nvidia, 13 Eylül'de yapacağı lansman ile GeForce GTS 450 modelini de lanse etmeye hazırlanıyor. Yeni model çalışmalarına ara vermeden devam eden firmanın, GeForce GT 440 modeli için de sona yaklaştığı belirtiliyor. Üreticilerden aldığımız bilgilere göre GeForce GT 440, Ekim ayı içerisinde kullanıma sunabiliyor. GeForce GT 240 modelinin yerini alması beklenen DirectX 11 destekli GeForce GT 440 modeline GF108 kodlu yeni grafik yongası güç verecek.

128-bit bellek veri yolu desteğine sahip olacak GeForce GT 440'da, ağırlıklı olarak GDDR3 bellek kullanılacağı bildiriliyor. Son kullanıcılara satışın yanında Nvidia'nın sistem üreticilerine sunmayı planladığı GeForce GT 440'ın 99$ seviyesinden lanse edilmesi ve rakip AMD-ATi'nin Radeon HD 5600 serisine rakip olması bekleniyor.