GeForce GT 440, 99$ seviyesinden lanse edilebilir

GeForce GTX 460 modelini geçtiğimiz ay içerisinde satışa sunan Nvidia, 13 Eylül'de yapacağı lansman ile GeForce GTS 450 modelini de lanse etmeye hazırlanıyor. Yeni model çalışmalarına ara vermeden devam eden firmanın, GeForce GT 440 modeli için de sona yaklaştığı belirtiliyor. Üreticilerden aldığımız bilgilere göre GeForce GT 440, Ekim ayı içerisinde kullanıma sunabiliyor. GeForce GT 240 modelinin yerini alması beklenen DirectX 11 destekli GeForce GT 440 modeline GF108 kodlu yeni grafik yongası güç verecek.
128-bit bellek veri yolu desteğine sahip olacak GeForce GT 440'da, ağırlıklı olarak GDDR3 bellek kullanılacağı bildiriliyor. Son kullanıcılara satışın yanında Nvidia'nın sistem üreticilerine sunmayı planladığı GeForce GT 440'ın 99$ seviyesinden lanse edilmesi ve rakip AMD-ATi'nin Radeon HD 5600 serisine rakip olması bekleniyor.
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Hiç gerek yok. Eğer oyun oynamıyorsan kalsın. oyun oynuyorsan, alacağın kart bu olmasın.
bu karta bu kadar para vericeginize 2. el bu fiyata cok daha iyi kartlar alırsınız.
gt240 ddr5 modelinin gts250yi geçtiği durumlar epey fazlaydı
gt 440 240dan daha iyi bir kart olacağı için(umuyorum)
9600,gt440 karşısında ddr3 olsa bile ezilecektir
"ağırlıklı olarak" denmiş. Buradan hareketle üreticilerin GDDR5 bellekli model çıkaracakları da öngörülebilir.
Aklı başına gelmiş bekliyorum iyi F/P kartları artik Nvidia adan..:):):)
Allah aşkına şu geyiği kesin!
bunun casper la bir alakası yok. 100usd altı segmenti doldursun diye hazırlanmış güncel bir model