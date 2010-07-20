GeForce GTS 450, 128-bit bellek veri yoluna sahip olacak

GeForce GTX 460 modelini bir hafta önce satışa sunan Nvidia'da gözler, pazara sunulacak yeni modellere çevrilmiş durumda. Elimize ulaşan bilgilere göre, Nvidia'nın GeForce GTX 460 sonrasında duyurmayı planladığı yeni modeli GeForce GTS 450 olacak. 40nm üretim teknolojisiyle hazırlanan, DirectX 11 destekli GF106 GPU'sundan güç alacak ekran kartı, üretici firmalardan edindiğimiz bilgilere göre 128-bit olacak ve 1GB GDDR5 bellek kapasitesiyle gelecek. Henüz doğrulatmış olmasak da GeForce GTS 450 için Nvidia'nın referans model planlalamadığı, üreticilerin tasarım konusunda serbest olacakları belirtiliyor.
GeForce GTS 250'nin yerine alması beklenen GeForce GTS 450'nin Ağustos ayının sonlarına doğru satışa sunulması beklenirken, fiyatı hakkında henüz net bir bilgi bulunmuyor.
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Bir an önce çıksın
bence %0,001 geçilir. doğmamış çocuğa don biçiyorsak benimde katkım olsun
Ben teşekkür ederim.
Pek yazmıyordum normalde. Deneyecek yeni donanım olmayınca, boş kalmak çeneme vurdu.
Katılıyorum. HD5750-5770 cşvarı performans verecektir ver hatta 5750 ye yakın olacaktır diye tahmin ediyorum.
Bu arada tarafsız ve bilgilendirici mesajlarınız dikkatten kaçmıyor. Forumun sizler gibi şahsiyetlere ihtiyacı artmaya başladığı bir dönemde bu tür yorumlar yapan üyelerin katılımını görmek ayrı bir hoşluk.
Teşekkürler.
ZATEN GTX460 5770 E FARK KAKAIO GTS 450 5800 SERİSİNE RAKİP OLACAKTIR DİE DÜŞÜNOYRUM TABİ EĞER NVİDİA BU MODFELİ GTX 200 SERİNİ GİBİ BAŞARISIZ BİR ŞEKİLDE YAPMAASSA
Artık noktalama işaretlerini de bıraktık; bari kelimeleri doğru yazın. Bir de küçük harfle...