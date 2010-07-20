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GeForce GTS 450, 128-bit bellek veri yoluna sahip olacak

8 yıl
52,2b
1
41
Ekran Kartı
Erdi Özüağ
İnceleme, Test ve Analiz Editörü
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GeForce GTX 460 modelini bir hafta önce satışa sunan Nvidia'da gözler, pazara sunulacak yeni modellere çevrilmiş durumda. Elimize ulaşan bilgilere göre, Nvidia'nın GeForce GTX 460 sonrasında duyurmayı planladığı yeni modeli GeForce GTS 450 olacak. 40nm üretim teknolojisiyle hazırlanan, DirectX 11 destekli GF106 GPU'sundan güç alacak ekran kartı, üretici firmalardan edindiğimiz bilgilere göre 128-bit olacak ve 1GB GDDR5 bellek kapasitesiyle gelecek. Henüz doğrulatmış olmasak da GeForce GTS 450 için Nvidia'nın referans model planlalamadığı, üreticilerin tasarım konusunda serbest olacakları belirtiliyor.

GeForce GTS 250'nin yerine alması beklenen GeForce GTS 450'nin Ağustos ayının sonlarına doğru satışa sunulması beklenirken, fiyatı hakkında henüz net bir bilgi bulunmuyor.


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SupermanPrime 8 yıl
beyler çok abartmayın tadında bırakın biraz daha giderse gts250 4890a denk olucak vallahi daha kart çıkmadı testi yapılmadı kimisi yerin dibine soktu kimiside padişah yaptı az sakin olun
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Canok 8 yıl
hadi bakalım hd5770 i geçsinde fiyatları düşsün bizde 5770 imizi kapalım
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Dovahkiin 8 yıl
Sonunda orta alt yeni teknoloji nvidia kart.

Bir an önce çıksın
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Master_Evil 8 yıl
fiyatı önemli
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waltran 8 yıl
denildiği gibi hd5750 yada hd5770 civarlarında bie kart olacaktır ama fiyat olarak onlardan yüksek olur bence.
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parameskalp 8 yıl
bu kart 5770i saat hızları benzer olursa az farkla geçmeyi başarır
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sadtneverdie 8 yıl

hzmt

bu kart 5770i saat hızları benzer olursa az farkla geçmeyi başarır


bence %0,001 geçilir. doğmamış çocuğa don biçiyorsak benimde katkım olsun
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M@U 8 yıl
@MÜŞAVİR

Ben teşekkür ederim.


Pek yazmıyordum normalde. Deneyecek yeni donanım olmayınca, boş kalmak çeneme vurdu.
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fayn88 8 yıl
ati yaptı sattı nvidia yeni çıkartıyo bence geri kaldılar
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muvaZaa xD 8 yıl
gtx 460 768 mb lık 5830 u dağıttı eminim bu kart bile 5770 i de dağıtır
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M@U 8 yıl
Nvidia kartların masrafını yükseltmemek için ilk nesil gddr5 bellekleri kullanıyor. Bu da saat hızları Ati kartlarda kullanılan belleklerden daha yavaş bellekler anlamına geliyor. Eğer bu durum bu kartta da değişmezse bellekbant genişliği ciddi bir sıkıntı oluşturabilir. Mevcut hali ile hd5700 serisinin bile bellek bant genişliğinin yetersiz olduğunu düşünürsek, 128bit olması hiç hoş olmaz. Belki yeni mimari sayesinde (bellek kullanımı, bellek erişimindeki optimizasyonlar vs.) büyük bir sorun olmaktan çıkabilir ancak hd5770'in üzerinde bir performans vermesi de beklenemez.
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MÜŞAVİR 8 yıl

M@U

Nvidia kartların masrafını yükseltmemek için ilk nesil gddr5 bellekleri kullanıyor. Bu da saat hızları Ati kartlarda kullanılan belleklerden daha yavaş bellekler anlamına geliyor. Eğer bu durum bu kartta da değişmezse bellekbant genişliği ciddi bir sıkıntı oluşturabilir. Mevcut hali ile hd5700 serisinin bile bellek bant genişliğinin yetersiz olduğunu düşünürsek, 128bit olması hiç hoş olmaz. Belki yeni mimari sayesinde (bellek kullanımı, bellek erişimindeki optimizasyonlar vs.) büyük bir sorun olmaktan çıkabilir ancak hd5770'in üzerinde bir performans vermesi de beklenemez.


Katılıyorum. HD5750-5770 cşvarı performans verecektir ver hatta 5750 ye yakın olacaktır diye tahmin ediyorum.

Bu arada tarafsız ve bilgilendirici mesajlarınız dikkatten kaçmıyor. Forumun sizler gibi şahsiyetlere ihtiyacı artmaya başladığı bir dönemde bu tür yorumlar yapan üyelerin katılımını görmek ayrı bir hoşluk.

Teşekkürler.
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Virinom 8 yıl
fiyat+saat hızları ne olur acep.hd 5770'e rakip geliyor mu desem. :)

ZATEN GTX460 5770 E FARK KAKAIO GTS 450 5800 SERİSİNE RAKİP OLACAKTIR DİE DÜŞÜNOYRUM TABİ EĞER NVİDİA BU MODFELİ GTX 200 SERİNİ GİBİ BAŞARISIZ BİR ŞEKİLDE YAPMAASSA
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ilkerinanç 8 yıl
ne dediğin pek anlaşılamasa da arkadaş zaten 5770 e rakip olur diyor..460 ın rakibi 5830-5850...
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M@U 8 yıl

xxxartistxxx

fiyat+saat hızları ne olur acep.hd 5770'e rakip geliyor mu desem. :)


ZATEN GTX460 5770 E FARK KAKAIO GTS 450 5800 SERİSİNE RAKİP OLACAKTIR DİE DÜŞÜNOYRUM TABİ EĞER NVİDİA BU MODFELİ GTX 200 SERİNİ GİBİ BAŞARISIZ BİR ŞEKİLDE YAPMAASSA

Artık noktalama işaretlerini de bıraktık; bari kelimeleri doğru yazın. Bir de küçük harfle...
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aydogdu1453 8 yıl
fiyat+saat hızları ne olur acep.hd 5770'e rakip geliyor mu desem. :)
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