GeForce GTS 450, 128-bit bellek veri yoluna sahip olacak

GeForce GTX 460 modelini bir hafta önce satışa sunan Nvidia'da gözler, pazara sunulacak yeni modellere çevrilmiş durumda. Elimize ulaşan bilgilere göre, Nvidia'nın GeForce GTX 460 sonrasında duyurmayı planladığı yeni modeli GeForce GTS 450 olacak. 40nm üretim teknolojisiyle hazırlanan, DirectX 11 destekli GF106 GPU'sundan güç alacak ekran kartı, üretici firmalardan edindiğimiz bilgilere göre 128-bit olacak ve 1GB GDDR5 bellek kapasitesiyle gelecek. Henüz doğrulatmış olmasak da GeForce GTS 450 için Nvidia'nın referans model planlalamadığı, üreticilerin tasarım konusunda serbest olacakları belirtiliyor.

GeForce GTS 250'nin yerine alması beklenen GeForce GTS 450'nin Ağustos ayının sonlarına doğru satışa sunulması beklenirken, fiyatı hakkında henüz net bir bilgi bulunmuyor.