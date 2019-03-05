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GeForce GTX 1060 6GB ekran kartında indirim

Full HD ayarlarda oyun oynamak için iyi bir alternatif arayanlar GeForce GTX 1060 6GB modeline bakabilir. Ekran kartı yüzde 20 civarında indirim almış durumda.
2 ay
30,4b
1
54
Ekran Kartı
Ekrem71
Haber Editörü
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Nvidia’nın Turing tabanlı yeni GeForce GTX 1660 ekran kartı piyasaya çıkmaya hazırlanırken diğer taraftan stokları temizleme çalışmaları da devam ediyor. GeForce GTX 1060 6GB ekran kartında fiyat indirimi söz konusu.

GeForce GTX 1060 6GB çok avantajlı durumda

Yapılan pazar analizine göre özellikle Kasım ayından bu yana GeForce GTX 1060 6GB ekran kartında düzenli olarak bir fiyat indirimi yapılıyor. Kasım sonunda 240$ olan ortalama fiyatlar 200$ seviyesine kadar inmiş. Yani yüzde 20 civarında bir indirim görülüyor. Ekim ayına göre ise yüzde 30’a yakın bir indirim var.

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İndirimin sadece GeForce GTX 1060 6GB ekran kartında yapıldığı ifade ediliyor. GeForce GTX 1060 3GB ekran kartında herhangi bir indirim görünmüyor. Zira zaten fiyatlar alt seviyede seyrediyordu.

Özellikle kripto para madenciliğinin zirve yaptığı dönemlerde GTX 1060 ekran kartının temel aldığı GP106 grafik birimi çok rağbet görüyordu. Bazı üreticiler GP106 isimlendirmesi ile özelleştirilmiş madencilik kartları piyasaya sürmüştü. Ayrıca oyuncu açısından da GTX 1060 ekran kartı en beğenilenler arasındaydı. Bu bakımdan Nvidia da grafik biriminin ilgiyi arttıracağını düşünerek fazla fazla üretmişti.

Son indirim ile birlikte GTX 1600 serisinin nasıl etkileneceği merak konusu. GTX 1660 Ti ekran kartı 280$ fiyat etiketine sahipken GTX 1660 4GB GDDR5 için 230$ konuşuluyor. GTX 1060 6GB ise 200$ seviyesine yerleşmiş durumda. Bakalım GTX 1060 ekran kartı ülkemizde nasıl fiyatlanacak?


https://wccftech.com/nvidia-geforce-gtx-1060-6-gb-graphics-card-price-cut/ Yorum Yaz
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Mars Portakalı 2 ay en beğenilen
1200 TL olursa alınır, bu fiyata RX 580 varken bu alınmaz zaten. :D
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Mars Portakalı 2 ay TearsForFears
900 TL'ye satılan RX 570, 1050Tİ'den çok daha iyi. RX 580 ise 1200 TL civarlarında ve GTX 1060'dan daha iyi. Ortada daha ucuz ve daha performanslı bir kart var iken; neden kazık yiyelim ki? Ayrıca AMD'den çekinme bu kadar gayet iyiler.
900 TL'ye satılan RX 570, 1050Tİ'den çok daha iyi. RX 580 ise 1200 TL civarlarında ve GTX 1060'dan daha iyi. Ortada daha ucuz ve daha performanslı bir kart var...
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1 Yanıt Yanıtla +28
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Sliskelion 2 ay
1500TL ye inmişler de yeterli değil, 1200-1300TL ye 580 var, 2 oyunda hediye. 1050-1050ti-1060 şu an baya ölü kartlar Türkiye'de fiyatları ile.
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Perturbator 2 ay
İndirim görebilen varmı?
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mavizaman 2 ay
indirim dediği de 10 dolar son fiyata göre onu mağazalar hiç eder zaten.
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ozzzy222 2 ay
rx 580 tam bir rezillik , 1060tan vazgeçilmemeli
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taharetmusluğu_ 2 ay ozzzy222
Neden acaba ?
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Mustydh 1 ay ozzzy222
belkide ilk yorumum. acaba ne gibi bir rezilliğini gördünüz?
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ahmetsaid_ak 2 ay
Herkes yazmış ama kaç kişi RX 580 ve RX 570 kullanıyor veya kullandı?
Keşke zamanında 200 lira fazla verseydim de Nvidia alsaydım fazladan 200 lira bana bir şey katmıyor ama 2 sene boyunca sürekli abuk subuk sorunlarla uğraşmam gerekmezdi.
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Perturbator 2 ay
Ben bir indirim göremiyorum. Ne amd de ne nvidia da. Bana n11 urlsi de atmayın oradaki satıcılardan rx570-580 almak resmen kumar.
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DIA 2 ay
Nisan'da 900 TL'ye Media markt a düşer.
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ekşi turunç 2 ay
AMD VE NVİDİA ekran kartlarını harcadıkları elektrik oranına göre de değerlendirirseniz nasıl olur? Kart ucuz olsa bile harcadığı elektrik tüm avantajını yok ediyor.
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imfatalty 2 ay ekşi turunç
Aralararında tüketim farkı maksimum seviyede 70W.
Hesaplamasını yaparsak;
Günde 5 saat full yükte oyun oynarsanız yani 5 saat %100 kulanım hesap şöyle;
Resmin büyük halini görebilmek için tıklayın

Yani internet cafe falan değilseniz çokta takmayın.
Her şeyde olduğu gibi bunu da abartıyor insanlar.
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xmxksk 2 ay
Şu anki fiyat aralığında RX 570-580 F/P olarak candır
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muhtar55 2 ay yeni yorumcu
Bır zamanlar neydi bee gtx 1050 ti 800 tl 1060 1100 tl 1060 6 gb 1300 tl idi gtx 1080 2000 tl olarak cikmisti
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scorpion20 2 ay
o fiyata zaten satılmazdı ki
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