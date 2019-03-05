GeForce GTX 1060 6GB ekran kartında indirim

Nvidia’nın Turing tabanlı yeni GeForce GTX 1660 ekran kartı piyasaya çıkmaya hazırlanırken diğer taraftan stokları temizleme çalışmaları da devam ediyor. GeForce GTX 1060 6GB ekran kartında fiyat indirimi söz konusu.

GeForce GTX 1060 6GB çok avantajlı durumda

Yapılan pazar analizine göre özellikle Kasım ayından bu yana GeForce GTX 1060 6GB ekran kartında düzenli olarak bir fiyat indirimi yapılıyor. Kasım sonunda 240$ olan ortalama fiyatlar 200$ seviyesine kadar inmiş. Yani yüzde 20 civarında bir indirim görülüyor. Ekim ayına göre ise yüzde 30’a yakın bir indirim var.

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İndirimin sadece GeForce GTX 1060 6GB ekran kartında yapıldığı ifade ediliyor. GeForce GTX 1060 3GB ekran kartında herhangi bir indirim görünmüyor. Zira zaten fiyatlar alt seviyede seyrediyordu.

Özellikle kripto para madenciliğinin zirve yaptığı dönemlerde GTX 1060 ekran kartının temel aldığı GP106 grafik birimi çok rağbet görüyordu. Bazı üreticiler GP106 isimlendirmesi ile özelleştirilmiş madencilik kartları piyasaya sürmüştü. Ayrıca oyuncu açısından da GTX 1060 ekran kartı en beğenilenler arasındaydı. Bu bakımdan Nvidia da grafik biriminin ilgiyi arttıracağını düşünerek fazla fazla üretmişti.

Son indirim ile birlikte GTX 1600 serisinin nasıl etkileneceği merak konusu. GTX 1660 Ti ekran kartı 280$ fiyat etiketine sahipken GTX 1660 4GB GDDR5 için 230$ konuşuluyor. GTX 1060 6GB ise 200$ seviyesine yerleşmiş durumda. Bakalım GTX 1060 ekran kartı ülkemizde nasıl fiyatlanacak?