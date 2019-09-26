GeForce GTX 1660 Super gelecek ay sonunda

AMD’nin Radeon RX 5600 ve 5800 ekran kartlarını piyasaya sürme zamanı yaklaşırken Nvidia da Super serisini genişletiyor. Yeni tanıtılan GTX 16xx serisi de Super sınıfına geçmeye hazırlanıyor.

GeForce GTX 1660 Super özellikleri ve fiyatı

Geçtiğimiz aylarda piyasaya çıkan ve RTX desteği olmadan daha uygun fiyat seviyesinde mücadele etmeye başlayan GeForce GTX 16xx serisi oyuncuların da beğenisini toplamıştı. Super takviyesi bu ilgiyi biraz kırabilir.

Ayrıca Bkz.

"AMD yongalı Acer Swift 3 ülkemizde satışta"

GeForce GTX 1660 Super adındaki ekran kartının 22 Ekim itibariyle tanıtılacağı ifade ediliyor. TU116 çekirdeği üzerinde şekillenen GeForce GTX 1660 Super ekran kartı 1472 CUDA çekirdeğine sahip. Bu haliyle GTX 1660 ve GTX 1660 Ti ekran kartlarının arasına yerleşiyor.

4GB veya 6GB GDDR6 bellek barındıracak olan ekran kartının bir ihtimal 1408 CUDA çekirdeği ile de gelebileceği ifade ediliyor. Henüz net bilgiler olmasa da tedarikçiler 150$ civarında bir fiyat etiketi bekliyor. GTX 1660 ekran kartının 210$ civarında olduğu düşünülürse GTX 1660 Super ekran kartı neredeyse tüm seriyi kırabilir. Asus’un hali hazırda DUAL EVO, Phoenix ve TUF3 versiyonlarını hazırladığı ifade ediliyor.