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    GeForce GTX 1660 Super gelecek ay sonunda

    GeForce GTX 1660 Super ekran kartı modeli 150$ civarındaki fiyat etiketi ile en alınabilecek modellerden birisi olmaya aday. AMD’nin hamlesi merakla bekleniyor.
    5 sa.
    1,1b
    3
    16
    Ekran Kartı
    Ekrem71
    Haber Editörü
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    AMD’nin Radeon RX 5600 ve 5800 ekran kartlarını piyasaya sürme zamanı yaklaşırken Nvidia da Super serisini genişletiyor. Yeni tanıtılan GTX 16xx serisi de Super sınıfına geçmeye hazırlanıyor.

    GeForce GTX 1660 Super özellikleri ve fiyatı

    Geçtiğimiz aylarda piyasaya çıkan ve RTX desteği olmadan daha uygun fiyat seviyesinde mücadele etmeye başlayan GeForce GTX 16xx serisi oyuncuların da beğenisini toplamıştı. Super takviyesi bu ilgiyi biraz kırabilir.

    Ayrıca Bkz. "AMD yongalı Acer Swift 3 ülkemizde satışta"

    GeForce GTX 1660 Super adındaki ekran kartının 22 Ekim itibariyle tanıtılacağı ifade ediliyor. TU116 çekirdeği üzerinde şekillenen GeForce GTX 1660 Super ekran kartı 1472 CUDA çekirdeğine sahip. Bu haliyle GTX 1660 ve GTX 1660 Ti ekran kartlarının arasına yerleşiyor.

    4GB veya 6GB GDDR6 bellek barındıracak olan ekran kartının bir ihtimal 1408 CUDA çekirdeği ile de gelebileceği ifade ediliyor. Henüz net bilgiler olmasa da tedarikçiler 150$ civarında bir fiyat etiketi bekliyor. GTX 1660 ekran kartının 210$ civarında olduğu düşünülürse GTX 1660 Super ekran kartı neredeyse tüm seriyi kırabilir. Asus’un hali hazırda DUAL EVO, Phoenix ve TUF3 versiyonlarını hazırladığı ifade ediliyor.

     


    https://www.techpowerup.com/259545/nvidia-geforce-gtx-1660-super-releases-on-oct-22nd Yorum Yaz
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    Patren 5 sa. en beğenilen
    Bu nvidia müşterileri ile alaymı geçiyor, adammı seçiyor.
    İlk kartlar neden super gücünde değildi.
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    methotrexat 39 dk.
    İsimlendirme çok saçma performansı 1660 ti seviyesini geçemeyecek ise niye adı süper? Birşey süperse her modelinden iyi olması lazım
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    asko56 1 sa.
    nvdia bu hamleyi yaptıgında kendi üstüne topragı atsın nvdia kendi ayagına sıkar 6 ayda yeni kart şaka gibi nvdia ne alınır ne kullanılır sürekli her 6 ayda yeni süper kartları gelicek
    bu seferde 1660ti süper gelir sonra 1650 süper 1650ti süper komple yeni bir seri olcak geçmiş olsun
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    guzmann06 1 sa. asko56
    bu pikolojiyide anlamıyorum sen aldığında şartlar önemli. 2080 ti alıyor adam 2080ti süper çıkarsa nvida bozulurum diyor bu neyin egosu. Sen ihtiyacına göre kart alıyorsun en iyisi bende olsun egosuylamı.
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    guzmann06 1 sa.
    GDDR6 lı gtx 1660 olmuş oluyor 1472 cudacore ile gelirse tabi.Ben ilk duyduğumda acaba 1660 ti en daha performanslı olabilirmi diy düşünmüştüm. 8000 mhz GDDR5li gtx 1660 10000 mhz belleğe 2070 mhz cudo oc yapılnca gtx 1660 eşit yada %5 gerde yada önde olduğunu göteren testler varken, Nvidia tuhaf işler yapıyor. GDDR5 -GDDR6 maliyet farkı mı azaldı anlamadım. gddr5x gtx 1060 larda çkartmıştı Nvida. Nvidanın yaptığı en büyk hata birbrine yakın perfomansta kartlar yapması. 1070ti ile başlayan bu süreç Nvidanın kötü bir alışanlığı oldu. 150 dolarda ilgiç fiyatlandırma gx 1650 msrpsi. Gx 1650 ti geleceği düşünülürse. hali hazırda satılan 3 gb gtx 1060, 6gb gx 1060, 6 gb gx 1060 gddr5x, gx 1660 ,gtx 1660 uper, gtx 1660 ti kalablık bir 60 ailesi oluyor.
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    Juan Cobra 2 sa.
    RT'siz kart satılmasnın saçma olduğu düşünen ve satın alanlara dolaylı yoldan aptal demiş olan NV CEO'su şimdi bu kartlara ve satın alacaklara ne diyecek acaba?
    1 Yanıt Yanıtla +2
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    DoubleDragon 2 sa. Juan Cobra
    Ben de tam bunu diyecektim. Benden çok yaşayacaksın.

    Şimdi müşteriyi aptal yerine koymuş olmuyor mu?
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    boogiee90 3 sa.
    adamlar yeni kart çıkarmak yerine eski kartları biraz geliştirip piyasaya sürüyor. satılmayan kartları toplayıp 3-5 ekleme yapıp mı satıyor napıyor :)
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    i Am Not Dead 3 sa.
    150 dolarmi
    hic sanmiyorum ama keşke oyle olsa ozaman duz 1660 da 100 dolar mi olacak
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    Spider_hip 4 sa.
    Bunlar da iyice göle maya çalar oldu, hangisi tutarsa hesabı. Normali, süperi, Ti'si. Bir düşük modelin ti si, sonraki modelin normali gibi. Tabi bir de eski seriler var, yeni seriler var, ama güçleri 1 model no geriye yönelik aynı gibi. 1080Ti örneğin 2,5 senelik ama yeni çıkan 2080S ile aynı güçte.Ama 2080'in normalinden %5 daha güçlü. Karman çorman. Piyasayı boş buldukça aynı seviyelerde sürekli kart çıkartıyor.
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    napolyon94 5 sa.
    Ben anlamadik olayi. 150 dolara hem 1650 ti hemde 1660 süper mi geliyor simdi?
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    Symbianist 5 sa.
    Nvidia bizimle eğleniy.
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    Mr. Jingles 5 sa.
    GTX 1660 ile Ti versiyonu arasında zaten ortalama 10 fps fark var. 5 fps için mi yani? Nvidia iyice yalama oldu.
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