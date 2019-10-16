GeForce GTX 1660 Super yarın geliyor

Nvidia’nın AMD’nin alt seviyede artan varlığı karşısında yaptığı Super hamlesi genişleyerek devam ediyor. Kısa süre önce piyasaya çıkan GTX 1660 ekran kartı da Super çatısı altına giriyor.

GeForce GTX 1660 Super özellikleri ve fiyatı

Geçtiğimiz aylarda piyasaya çıkan ve RTX desteği olmadan daha uygun fiyat seviyesinde mücadele etmeye başlayan GeForce GTX 16xx serisi oyuncuların da beğenisini toplamıştı. Super takviyesi bu ilgiyi biraz kırabilir.

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GeForce GTX 1660 Super adındaki ekran kartının 17 Ekim itibariyle tanıtılacağı ifade ediliyor. TU116 çekirdeği üzerinde şekillenen GeForce GTX 1660 Super ekran kartı 1472 CUDA çekirdeğine sahip. Bu haliyle GTX 1660 ve GTX 1660 Ti ekran kartlarının arasına yerleşiyor.

4GB veya 6GB GDDR6 14Gbps bellek barındıracak olan ekran kartının bir ihtimal 1408 CUDA çekirdeği ile de gelebileceği ifade ediliyor. Henüz net bilgiler olmasa da tedarikçiler 200$-250$ civarında bir fiyat etiketi bekliyor. GTX 1660 ekran kartının 210$ civarında olduğu düşünülürse GTX 1660 Super ekran kartı neredeyse tüm seriyi kırabilir. Asus’un hali hazırda DUAL EVO, Phoenix ve TUF3 versiyonlarını hazırladığı ifade ediliyor.