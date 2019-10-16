Giriş
DH ile Giriş
Üye değil misiniz? Yeni Hesap Oluştur Sosyal Ağ ile Bağlan
Yardıma ihtiyacınız mı var? Giriş Paneli
Son Aramalarınız TEMİZLE
    Genel Hızlı Tercihler Sıfırla
    Header'ı Tuttur
    Header'da Teknoloji Gündemi
    Anasayfa
    Büyük Slayt ve Popüler Haberler
    Döşeme Stili Ana Akış
    Kaydırarak Daha Fazla İçerik Yükle
    İçerikleri Yeni Sekmede Aç
    Detay Sayfaları
    Kaydırarak Sonraki Habere Geçiş
    Site Tercihleri
    Renk Seçenekleri
    Gece Modu (Koyu Tema)
    Sadece Videolar için Gece Modu
    Detaylı Site Tercihleri
    Ekran Kartı ile İlgili Son Gönderiler Daha Fazlası

    GeForce GTX 1660 Super yarın geliyor

    6GB GDDR6 bellek, TU116 çekirdeği, 1472 CUDA çekirdeği gibi özelliklerle GTX 1660 Super ekran kartı yarın karşımıza çıkabilir. Üretici ortaklar özel modelleri de hazırladı.
    13 dk.
    32
    40
    Ekran Kartı
    Ekrem71
    Haber Editörü
    Bildirimi Aç Bildirim Açık
    GeForce GTX 1660 Super yarın geliyor

    Nvidia’nın AMD’nin alt seviyede artan varlığı karşısında yaptığı Super hamlesi genişleyerek devam ediyor. Kısa süre önce piyasaya çıkan GTX 1660 ekran kartı da Super çatısı altına giriyor.

    GeForce GTX 1660 Super özellikleri ve fiyatı

    Geçtiğimiz aylarda piyasaya çıkan ve RTX desteği olmadan daha uygun fiyat seviyesinde mücadele etmeye başlayan GeForce GTX 16xx serisi oyuncuların da beğenisini toplamıştı. Super takviyesi bu ilgiyi biraz kırabilir.

    Ayrıca Bkz. "Kumar makinelerine AMD E serisi grafik birimleri"

    GeForce GTX 1660 Super adındaki ekran kartının 17 Ekim itibariyle tanıtılacağı ifade ediliyor. TU116 çekirdeği üzerinde şekillenen GeForce GTX 1660 Super ekran kartı 1472 CUDA çekirdeğine sahip. Bu haliyle GTX 1660 ve GTX 1660 Ti ekran kartlarının arasına yerleşiyor.

    4GB veya 6GB GDDR6 14Gbps bellek barındıracak olan ekran kartının bir ihtimal 1408 CUDA çekirdeği ile de gelebileceği ifade ediliyor. Henüz net bilgiler olmasa da tedarikçiler 200$-250$ civarında bir fiyat etiketi bekliyor. GTX 1660 ekran kartının 210$ civarında olduğu düşünülürse GTX 1660 Super ekran kartı neredeyse tüm seriyi kırabilir. Asus’un hali hazırda DUAL EVO, Phoenix ve TUF3 versiyonlarını hazırladığı ifade ediliyor.

    GeForce GTX 1660 Super yarın geliyor
     
     


    https://www.tweaktown.com/news/68178/nvidia-geforce-gtx-1660-super-rumored-october-17-around-250/index.html Yorum Yaz
    Yorum Yaz Forumda Yanıtla
    B I U " İçerik Göm DH Video Twitter YouTube Instagram Vine Künye BSC Oyun IMDb - url img @
    Nasıl eklemek istersiniz?
    Önceki ve Sonraki İçerikler
    Daha Yeniler 13 dk. GÖRÜNTÜLENEN GeForce GTX 1660 Super yarın geliyor Sonraki Oppo Reno 2 ön inceleme 43 dk. PCIe 6 standardı 2021 yılında tamamlanacak 1 sa. Savunma sanayide yerlilik oranı yüzde 70: Ambargolar etkilemeyecek 1 sa. NASA'nın Ay'a göndereceği yeni astronotlar bu uzay kıyafetlerini giyecek 1 sa. 2020 Toyota Yaris, yeni altyapısı ve teknolojileriyle tanıtıldı 2 sa. Logitech ilk Chrome OS destekli fare ve klavye setini duyurdu 2 sa. Uber'e erişim mahkeme kararıyla engellendi 2 sa. Google, Pixel 4'ü inceleme editörlerine pizza kutusunda gönderiyor 3 sa. Honor 20 Lite ilk canlı görüntüsü ile karşımızda 3 sa. Harley-Davidson ilk elektrikli motosikletinin üretimini askıya aldı 4 sa. Bulgaristan, Volkswagen'e sunduğu teşviki ikiye katladı 4 sa. Xiaomi, 100 milyon Redmi Note modeli sattığını duyurdu 4 sa. Kumar makinelerine AMD E serisi grafik birimleri 4 sa. Riot’tan karakter tabanlı FPS oyunu: Project A 5 sa. 2020 BMW 2 Serisi Gran Coupe tanıtıldı: İşte fiyatı ve özellikleri 5 sa. Rusya’nın insansı robotu Fedor’un bir sonraki adresi belli oldu 6 sa. Xiaomi, Black Shark modelleri için JoyUI 11 arayüzünü piyasaya sürdü 6 sa. LG'nin Android 10 beta programı bu ay sonunda başlıyor 7 sa. League of Legends: Wild Rift, 2020 yılında konsollar ile mobil platformlara geliyor 7 sa. Samsung Galaxy S11, 20:9 ekranla gelecek Daha Eskiler
    Yükselişteki Paylaşımlar
    Volkswagen, 'Barış Pınarı Harekatı' nedeniyle Türkiye yatırımı...
    DonanımHaber
    Yeni Volkswagen Golf'ün kokpitinden ilk görüntü geldi
    DonanımHaber
    Google Play'de simgelerini gizleyip, arka planda çalışarak rek...
    DonanımHaber
    Chernobylite Gamescom 2019 Oynanış Videosu
    Bölüm Sonu Canavarı
    Türkiye Büyük Finali 2019: Royal Youth ve Bahçeşehir SuperMass...
    Bölüm Sonu Canavarı
    Oğuzhan Uğur’a gülen var mı cidden bu kadar boş musunuz ?
    DH Forum
    Bu hayat pahalılığına kim dur diyecek ?
    DH Forum
    Virüslü laptop 1.2 milyon dolara satılıyor
    Uygulama Haber
    Kuantum dolanıklığı kuramıyla bağlantılı fotonların görüntüsü ...
    Uygulama Haber
    CDC, elektronik sigara tüketicilerini uyarıyor
    Uygulama Haber
    Alternatif Görünümler Geri Bildirim