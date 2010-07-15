"GeForce GTX 480'in fiyatı da düşmeye başladı"

GeForce GTX 460'ın pazara firmesi sadece orta segmentte değil üst seviye ekran kartlarında da hareketliliğe yol açtı. 192-bit bellek veri yolu desteğine ve 768MB GDDR5 bellek kapasitesine sahip olan 199$ maliyetli GeForce GTX 460'ın iki tanesi ile kurulan SLI sistemin GeForce GTX 480 ile kıyaslandığında %15 civarında daha hızlı ve %15 civarında daha ucuz olmasıyla birlikte, Nvidia'nın güncel ürün gamındaki en güçlü ekran kartı olan GeForce GTX 480'de de fiyatlar düşmeye başladı.

Nvidia cephesi henüz resmi herhangi bir fiyat indirmine gitmese de, Avrupa'daki bazı satış noktalarında GeForce GTX 480, 399 Avro seviyesine kadar inmiş durumda. Pazarın geneline bakıldığında pek çok satış noktasında 449 Avro seviyesinden sunulan GeForce GTX 480 için fiyatlar düşmeye GeForce GTX 470 için bir baskı unsuru olacak gibi görünüyor. Çok iyi satmadığı belirtilen ve GeForce GTX 460 ile işi daha da zorlaşan GTX 465 modelinin ise çok uzun ömürlü olmayacağı tahmin ediliyor.

AMD'ye baktığımızda ise hali hazırda Radeon HD 5830'un fiyatı 199$'a düşmüş durumda. Endüstrinin en hızlı ekran kartı olan ATi Radeon HD 5970, 530 Avro civarından temin edilebilirken, DirectX 11 dünyasının en yavaş temsilcisi olan ATi Radeon HD 5450 ise yurt dışında 35 Avro seviyesinden bulunabilir. Nvidia şu an için DirectX 11 destekli sadece dört modele sahip olduğu için, indirim anlamında asıl mücadelenin Eylül ayıyla birlikte başlaması bekleniyor.