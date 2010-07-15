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GeForce GTX 480'in fiyatı da düşmeye başladı

8 yıl
25b
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Ekran Kartı
Erdi Özüağ
İnceleme, Test ve Analiz Editörü
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GeForce GTX 460'ın pazara firmesi sadece orta segmentte değil üst seviye ekran kartlarında da hareketliliğe yol açtı. 192-bit bellek veri yolu desteğine ve 768MB GDDR5 bellek kapasitesine sahip olan 199$ maliyetli GeForce GTX 460'ın iki tanesi ile kurulan SLI sistemin GeForce GTX 480 ile kıyaslandığında %15 civarında daha hızlı ve %15 civarında daha ucuz olmasıyla birlikte, Nvidia'nın güncel ürün gamındaki en güçlü ekran kartı olan GeForce GTX 480'de de fiyatlar düşmeye başladı.

Nvidia cephesi henüz resmi herhangi bir fiyat indirmine gitmese de, Avrupa'daki bazı satış noktalarında GeForce GTX 480, 399 Avro seviyesine kadar inmiş durumda. Pazarın geneline bakıldığında pek çok satış noktasında 449 Avro seviyesinden sunulan GeForce GTX 480 için fiyatlar düşmeye GeForce GTX 470 için bir baskı unsuru olacak gibi görünüyor. Çok iyi satmadığı belirtilen ve GeForce GTX 460 ile işi daha da zorlaşan GTX 465 modelinin ise çok uzun ömürlü olmayacağı tahmin ediliyor.

AMD'ye baktığımızda ise hali hazırda Radeon HD 5830'un fiyatı 199$'a düşmüş durumda. Endüstrinin en hızlı ekran kartı olan ATi Radeon HD 5970, 530 Avro civarından temin edilebilirken, DirectX 11 dünyasının en yavaş temsilcisi olan ATi Radeon HD 5450 ise yurt dışında 35 Avro seviyesinden bulunabilir. Nvidia şu an için DirectX 11 destekli sadece dört modele sahip olduğu için, indirim anlamında asıl mücadelenin Eylül ayıyla birlikte başlaması bekleniyor.


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vidoko 8 yıl
bence birazdaha nanomtreleri düşük ekrankartları yolda ve gpu heralde baya boll anlamına geliyor:))
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Erasmus78 8 yıl
"GeForce GTX 480'in fiyatı da düşmeye başladı"

Başka neyi düşmüştü ki?
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musAKka 8 yıl

Erasmus78

"GeForce GTX 480'in fiyatı da düşmeye başladı"


Başka neyi düşmüştü ki?


forum.donanimhaber.com/...
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heatblast 8 yıl
Ramazan bayramını bekleyi kampanya felan ucuz alırsınız kartları
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Slayer_ 8 yıl
Ülkemize ne zaman yansır bu indirimler?
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hitokiribattousai2727 8 yıl
selling gigabyte gtx 480:)) 825tl cik:D
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mehmetgirgin 8 yıl
iyi indirim yapmışlar
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StreamRolleR 8 yıl

iyidir iyidir
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Elektroterm 8 yıl
Bu sefer oldu galiba.
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sadtneverdie 8 yıl
gtx460 sen nelere kadirsin :)
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mayor 8 yıl
gtx 460 ın 2 gb olan versiyonları daha iyi satar gibime geliyo hali hazırda kartlarda 2gb extreme kartlarla geliyo bu kartta 2 gb çok iş yapar bnce
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elophidae 8 yıl
Acaba Nvidia bunu bir taktik olarak mı yapıyor. Yani bakın 8800 (G80) kartlar çıktı aradan biraz zaman geçti ve çok daha iyi bir kart olan g92 li 8800 ü çıkardılar. Şimdi gf100 ile gf 104 gpu sunda da durum buna benziyor gibi.
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huseyincarnege 8 yıl
gtx480 sıcaklıhını abartılar ben enfazla 80derece gördüm benimkinde
bilmem zotac marka ama öle aşırı ısınımıyo
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ceycey11 8 yıl
sen 460'a geçil sonra 1100'e alıcı bekle olacağı değil zaten düşecek mecbur
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