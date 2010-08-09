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GeForce GTX 485 son çeyrek için planlanıyor

8 yıl
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Ekran Kartı
Erdi Özüağ
İnceleme, Test ve Analiz Editörü
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Ekran kartı üreticilerinden aldığımız bazı yeni bilgilere göre, Nvidia'nın GeForce GTX 485 modeli dördüncü çeyrekte pazara sunabilir. GeForce GTS 450 (ve 455) modellerini Eylül ayında lanse etmeye hazırlanan Nvidia, çift grafik yongalı yeni bir yüksek performans modelinin hazırlıklarını sürdürürken, GeForce GTX 485'i gündeminde tutmayı sürdürüyor.

Henüz detayları hakkında çok fazla bilgi olmasa da GeForce GTX 485 uzun süredir konuşulduğu gibi, GF100 grafik yongasının 512x paralel işlemcili versiyonunu kullanacak. Saat hızları açısından mevcut GeForce GTX 480 modeliyle aynı çizgide yer alması beklenen kartın çıkışıyla birlikte GTX 480 modelinde de fiyat indirimine gidilmesi bekleniyor.


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H.E.B Sup 8 yıl
Olm bi atlamadan duramazmısın sen sazanilator.Yazıyı yanlış okumuşum napalım.Son kısımdaki virgülü atlamışım 485 e çift gpu sandım.Ama sağolsun sazanilator yüzümüze vurdu.
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max975 8 yıl
bakalım iyi olursa kartımı değiştirebilirim
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feyktofeyk 8 yıl
acaba kaç wat harcayacak.. Yoksa trafo olayları yinemi gündeme gelecek
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H.E.B Sup 8 yıl
Sıcaklık ve maliyet 485 in handikapları olabilir.Çıkış süresi itibariyle çift gpulu 6000 serisi ile başa oynayabilir.485 in 5970 ten iyi olcağı kesin diyebilirim.Ama çıkış zamanı ile birinci olabilirmi ? Görücez.
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adilazimdegilx 8 yıl

EMRES754

Sıcaklık ve maliyet 485 in handikapları olabilir.Çıkış süresi itibariyle çift gpulu 6000 serisi ile başa oynayabilir.485 in 5970 ten iyi olcağı kesin diyebilirim.Ama çıkış zamanı ile birinci olabilirmi ? Görücez.

Tek GPUlu bir model bu. GTX480den %10 iyi olsa yeter.
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annihilator 8 yıl

EMRES754

Sıcaklık ve maliyet 485 in handikapları olabilir.Çıkış süresi itibariyle çift gpulu 6000 serisi ile başa oynayabilir.485 in 5970 ten iyi olcağı kesin diyebilirim.Ama çıkış zamanı ile birinci olabilirmi ? Görücez.


yaw hangi dünyada yaşıyorsunuz siz 485 nasıl 5970den hızlı olsun arkadaşım... aradaki fark 480CC ile 512CC arasındaki fark yani saat hızları değişmedikçe, 485 480'den teorik olarak maksimum %6 daha hızlı olabilir ki bu bile mümkün değil...

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fukarakoala 8 yıl
485 daha verimli gpu larla daha düşük maliyet ,ısı,tdp değerlerinde düşük bir çizgi yakalarlarsa f/p oranında güzel işler yapabilirler bu noktada biraz amd&ati nin atacağı adımda nvidianın yapacakları listesinin önceliğini belirleyecek işallah aceleye kapılıp yanlış adım atıp seriyi mahvetmezler
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hapocod 8 yıl
en iyi performanslı kart olacak ama 5970 kadar satılması zor fiyatıda bayağı yüksek olur..
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heyysanadiyom 8 yıl
480-485 arasında çok fark olurmu ki?
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car_26 8 yıl
32nm yimi bekliyo ?
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