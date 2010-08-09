GeForce GTX 485 son çeyrek için planlanıyor

Ekran kartı üreticilerinden aldığımız bazı yeni bilgilere göre, Nvidia'nın GeForce GTX 485 modeli dördüncü çeyrekte pazara sunabilir. GeForce GTS 450 (ve 455) modellerini Eylül ayında lanse etmeye hazırlanan Nvidia, çift grafik yongalı yeni bir yüksek performans modelinin hazırlıklarını sürdürürken, GeForce GTX 485'i gündeminde tutmayı sürdürüyor.

Henüz detayları hakkında çok fazla bilgi olmasa da GeForce GTX 485 uzun süredir konuşulduğu gibi, GF100 grafik yongasının 512x paralel işlemcili versiyonunu kullanacak. Saat hızları açısından mevcut GeForce GTX 480 modeliyle aynı çizgide yer alması beklenen kartın çıkışıyla birlikte GTX 480 modelinde de fiyat indirimine gidilmesi bekleniyor.