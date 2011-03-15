GeForce GTX 550 Ti lanse edildi; Nvidia'nın yeni orta segment çözümü 149$'a çıktı

Nvidia orta segment için hazırladığı GeForce GTX 550 Ti modelini bugün yaptığı resmi açıklamayla duyurdu. GeForce 500 serisinin masaüstü sistemler için şu ana kadar lanse edilen en ekonomik modeli olan GeForce GTX 550 Ti, 40nm üretim teknolojisiyle hazırlanan GF116 GPU'sundan güç alıyor. 192x paralel işlem birimine, 192-bit bellek veri yolu desteğine ve 1GB GDDR5 bellek kapasiteisne sahip olan DirectX 11 destekli ekran kartının güç tüketimi ise 116 Wat olarak açıklandı.

Tasarım olarak GeForce GTX 460 ile büyün benzerlikler taşıyan 8.25-in. uzunluğundaki kart, 900MHz GPU, 1800MHz paralel işlemci ve 4600MHz bellek saat hızlarında görev yapıyor. SLI, DirectX 11, OpenGL 4.1, CUDA, PhysX ve 3D Vision teknolojilerine destek sunan GeForce GTX 550 Ti, görüntü aktarımı içinse çift DVI ve Mini HDMI portlarını kullanıyor. Nvidia'nın açıklamalarına göre GeForce GTS 450'den %28 daha hızlı olan GeForce GTX 550 Ti'nin yurt dışı için tavsiye edilen son kullanıcı satış fiyatı ise 149$.

Galaxy GeForce GTX 550 Ti incelememiz;