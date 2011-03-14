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GeForce GTX 550 Ti'nin teknik özellikleri kesinleşti

8 yıl
24,5b
1
20
Ekran Kartı
Erdi Özüağ
İnceleme, Test ve Analiz Editörü
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Nvidia'nın orta segment için hazırladığı yeni ekran kartı GeForce GTX 550 Ti'nin resmi özellikler netleşti. GF116 GPU'sundan güç alan DirectX 11 destekli ekran kartı, 192-bit bellek veri yolu desteğine, 192x paralel işlem birimine (CUDA çekirdeği), 1GB GDDR5 bellek kapasitesine sahip. Çift slot tasarıma sahip olan ve tasarım olarak GeForce GTX 460 ile benzer olan yeni model, 900MHz GPU, 1800MHz paralel işlemci ve 4100MHz bellek saat hızlarında çalışıyor, 98.4 GB/saniye bellek bant genişliği sunuyor.

Elimize ulaşan resmi bilgilere göre doku doldurma performansı 28.8 milyar/saniye olan GeForce GTX 550 Ti, SLI, CUDA, PhysX ve 3DVision teknolojilerine destek sunuyor. Nvidia tarafından yarın lanse edilmesi beklenen GeForce GTX 550 Ti'nin 150$ seviyesinden çıkış yapması ve Radeon HD 6700 serisine karşı konumlandırılması bekleniyor.


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OverClocK1ng 8 yıl
Ben de söylüyorum. 1Gb olup da 192 bit olmaz.
Sonra 320Mb 320Bit 8800GT gibi sapıtır kalır.
Eğer 192bit ise 768Mb veya 1536Mb olabilir...

Orijinalden alıntı: Man From Atlantis
32 bitlik ramlerin kullanıldığını düşünürsek 6 tane ram modülü ile 192 bit'i tamamlayabiliriz.. peki 6 tane ram ile nasıl 1 gb elde edicez ? onun çözümü de 2 tane 256mblık ve 4 tane 128mblık ram modülü sayesinde.

Olur mu öyle şey canım. 2 tane ondan 4 tane ondan. Çalışır mı kart?
Sen hiç 2Gb bir ram PCB sinin üzerine 8 tane 256Mbyte yerine 4 tane 256, 2 tane de 512Mbyte!lık yonga takıldığını gördün mü? Ben görmedim.
Olmaz öyle şey..
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thevincent 8 yıl
240sp olacak diyolardı olmamış o yüzden gereksiz kart
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Man From Atlantis 8 yıl
OverClocKing

Ben de söylüyorum. 1Gb olup da 192 bit olmaz.

Sonra 320Mb 320Bit 8800GT gibi sapıtır kalır.

Eğer 192bit ise 768Mb veya 1536Mb olabilir...


Orijinalden alıntı: Man From Atlantis
32 bitlik ramlerin kullanıldığını düşünürsek 6 tane ram modülü ile 192 bit'i tamamlayabiliriz.. peki 6 tane ram ile nasıl 1 gb elde edicez ? onun çözümü de 2 tane 256mblık ve 4 tane 128mblık ram modülü sayesinde.


Olur mu öyle şey canım. 2 tane ondan 4 tane ondan. Çalışır mı kart?
Sen hiç 2Gb bir ram PCB sinin üzerine 8 tane 256Mbyte yerine 4 tane 256, 2 tane de 512Mbyte!lık yonga takıldığını gördün mü? Ben görmedim.

Olmaz öyle şey..


oldu

Resmin büyük halini görebilmek için tıklayın


With the addition of a 192-bit memory interface, NVIDIA was faced with a bit of a challenge. Usually, memory controllers and drivers are meant to function with balanced memory allotments. Take for example the GTX 560 Ti’s layout; it uses four 64-bit memory controllers each of which is paired up with two 128MB GDDR5 modules equaling 256MB per controller and 1GB when all of the modules are combined.

The above-mentioned formula led a version of the GTX 460 having a 192-bit memory interface along with 768MB of memory and the 8800 GS having a 192 / 384MB layout. NVIDIA wanted to avoid reducing the overall memory allotment from the GTS 450’s 1GB to 768MB on the GTX 550 Ti so they implemented an obvious yet innovative solution.

NVIDIA now has a way to allow for mixed memory allotments on a per-channel basis. Since the technology is proprietary and will presumably a closely guarded secret, they declined to discuss the specifics with us. What we do know is that two of the GTX 550 Ti’s memory controllers are populated with 256MB of memory (in two 128MB modules) while the other is paired up with 512MB of GDDR5. Presumably, there is some sort of load balancing going on behind the scenes which is facilitated by a slightly revised driver stack but we’re sure that some core changes were implemented as well.


hardwarecanucks.com/...


Resmin büyük halini görebilmek için tıklayın


2Gbit=256MB
1Gbit=128MB
anandtech.com/...



hardwarecanucks.com/...
benchmarkreviews.com/...
tweaktown.com/...
techpowerup.com/...
techpowerup.com/...
techpowerup.com/...
techpowerup.com/...
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Rainbow6 8 yıl
Bildik gtx460 768 mb aynisi yapip isim degistirmis nassi gerisine dusuyo anlamadim muhtemelen surucu problemidir yeni surucuyle costurmaya calsirlar ekran kartini ... nvidianin isimlerle ilgili olayini cozemiyorum son donemlerde 560 normalde 460 in yerine gelmis olmasi lazim ama neden fiyati 250 dolar ustu segmemntte ciddi kayma oldu ayni sey amd icinde gecerli bisi yiyolar adamlara bak
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Batuist 8 yıl

Rainbow6

Bildik gtx460 768 mb aynisi yapip isim degistirmis nassi gerisine dusuyo anlamadim muhtemelen surucu problemidir yeni surucuyle costurmaya calsirlar ekran kartini ... nvidianin isimlerle ilgili olayini cozemiyorum son donemlerde 560 normalde 460 in yerine gelmis olmasi lazim ama neden fiyati 250 dolar ustu segmemntte ciddi kayma oldu ayni sey amd icinde gecerli bisi yiyolar adamlara bak

mimari olarak revize edilmiş daha verimli çalışan daha az ısınan ve daha az güç tüketen bir mimari ile üretilmiş versiyonu gereksiz mi oluyor?

bir üstteki üyenin yorumu ise müzelik.. alıp sergilicen.. bu tip yorum yapanların bir donanım sitesinde ne işleri oluyor anlamıyorum...

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dreamblue35 8 yıl
yani mantık ötesi mantıksız bir kart, bu kartla gtx 460 arasında sadece tasarım farkı var ki gtx460' ın en kötü referans tasarımı bu karttan iyidir bu yazdıklarımı bilmeyen kullanıcılar için gayet cazip bir kart ki 2.el özel tasarım bir gtx 460 gayet iyi iş görür
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Batuist 8 yıl
üreticiler bu kartı standart 1GHz de piyasaya sürerler.. ve fiyatına göre hiçte fena kart sayılmaz..
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DH Misafiri 8 yıl
soldan 2. rakam kartlarda önemlidir soldan 2. rakan 5 orta seviye 6 7 ise hard kartdır 8 9 ise hard core seviyesidir... tabi bu karşılaştırmayı yaparken en az 1 senelik modelerin en fazla en fazla 2 senelik modelleri baz alınması lazım kısacası bi gtx 550 bi gtx 460 gecemez..
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diemcizone 8 yıl
Evet teorik olarak olmaması gerekir, sanırım 768mb gibi bellek yapısı hazırlayıp, 1024MB bellek kullanmış olabilirler, mesela : 4X64 256 Yerine 8X32MB gibi düşünün?
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XavierPedro 8 yıl
189 $ a aldığım GTX 460 Gigabyte 192 bit 768 mb dan daha iyi değilse beni ilgilendirmez



Ama tasarım da cezbediyor hani
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dhsacit 8 yıl
150$ için gayet iyi bence kusur aramyın belekge gelınide vardır bı hıleesı
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diemcizone 8 yıl
aynen öyle, 1.5GB veya 768MB filan olması gerekir, kesin Turbo Cache dedikleri saçma sapan özellik vardır, 768MB yetmediği yerde 256MB Ram'den yer bi ihtimalle :D Ellerinde patlıyan gpuları kakalıyorlar millete 40NM'nin sınırı dolduruldu artık, 28NM kartlar gelsin.
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diemcizone 8 yıl
Arkadaşlar, 1GB 192Bit nasıl oluyor? 1.5GB olması gerekmiyormu 192Bit olması için? :S
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Wilson Fisk 8 yıl
1gb 192 bit olmaz 1536mb olmali dedigin gibi ya da 768mb.casper mantigi gibi 1536mb kart ama 768mb 460'dan yavas.
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yc#1 8 yıl
@ Reliq
768 MB 460 GTX'in az gerisinde.
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