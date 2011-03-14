GeForce GTX 550 Ti'nin teknik özellikleri kesinleşti

Nvidia'nın orta segment için hazırladığı yeni ekran kartı GeForce GTX 550 Ti'nin resmi özellikler netleşti. GF116 GPU'sundan güç alan DirectX 11 destekli ekran kartı, 192-bit bellek veri yolu desteğine, 192x paralel işlem birimine (CUDA çekirdeği), 1GB GDDR5 bellek kapasitesine sahip. Çift slot tasarıma sahip olan ve tasarım olarak GeForce GTX 460 ile benzer olan yeni model, 900MHz GPU, 1800MHz paralel işlemci ve 4100MHz bellek saat hızlarında çalışıyor, 98.4 GB/saniye bellek bant genişliği sunuyor.
Elimize ulaşan resmi bilgilere göre doku doldurma performansı 28.8 milyar/saniye olan GeForce GTX 550 Ti, SLI, CUDA, PhysX ve 3DVision teknolojilerine destek sunuyor. Nvidia tarafından yarın lanse edilmesi beklenen GeForce GTX 550 Ti'nin 150$ seviyesinden çıkış yapması ve Radeon HD 6700 serisine karşı konumlandırılması bekleniyor.
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Sonra 320Mb 320Bit 8800GT gibi sapıtır kalır.
Eğer 192bit ise 768Mb veya 1536Mb olabilir...
Olur mu öyle şey canım. 2 tane ondan 4 tane ondan. Çalışır mı kart?
Sen hiç 2Gb bir ram PCB sinin üzerine 8 tane 256Mbyte yerine 4 tane 256, 2 tane de 512Mbyte!lık yonga takıldığını gördün mü? Ben görmedim.
Olmaz öyle şey..
oldu
hardwarecanucks.com/...
2Gbit=256MB
1Gbit=128MB
anandtech.com/...
hardwarecanucks.com/...
benchmarkreviews.com/...
tweaktown.com/...
techpowerup.com/...
techpowerup.com/...
techpowerup.com/...
techpowerup.com/...
mimari olarak revize edilmiş daha verimli çalışan daha az ısınan ve daha az güç tüketen bir mimari ile üretilmiş versiyonu gereksiz mi oluyor?
bir üstteki üyenin yorumu ise müzelik.. alıp sergilicen.. bu tip yorum yapanların bir donanım sitesinde ne işleri oluyor anlamıyorum...
Ama tasarım da cezbediyor hani
768 MB 460 GTX'in az gerisinde.