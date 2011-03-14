GeForce GTX 550 Ti'nin teknik özellikleri kesinleşti

Nvidia'nın orta segment için hazırladığı yeni ekran kartı GeForce GTX 550 Ti'nin resmi özellikler netleşti. GF116 GPU'sundan güç alan DirectX 11 destekli ekran kartı, 192-bit bellek veri yolu desteğine, 192x paralel işlem birimine (CUDA çekirdeği), 1GB GDDR5 bellek kapasitesine sahip. Çift slot tasarıma sahip olan ve tasarım olarak GeForce GTX 460 ile benzer olan yeni model, 900MHz GPU, 1800MHz paralel işlemci ve 4100MHz bellek saat hızlarında çalışıyor, 98.4 GB/saniye bellek bant genişliği sunuyor.

Elimize ulaşan resmi bilgilere göre doku doldurma performansı 28.8 milyar/saniye olan GeForce GTX 550 Ti, SLI, CUDA, PhysX ve 3DVision teknolojilerine destek sunuyor. Nvidia tarafından yarın lanse edilmesi beklenen GeForce GTX 550 Ti'nin 150$ seviyesinden çıkış yapması ve Radeon HD 6700 serisine karşı konumlandırılması bekleniyor.