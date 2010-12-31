Giriş
DH ile Giriş
Üye değil misiniz? Yeni Hesap Oluştur Sosyal Ağ ile Bağlan
Yardıma ihtiyacınız mı var? Giriş Paneli
Genel Hızlı Tercihler Sıfırla
Header'ı Tuttur
Header'da Teknoloji Gündemi
Anasayfa
Döşeme Stili Ana Akış
Kaydırarak Daha Fazla İçerik Yükle
İçerikleri Yeni Sekmede Aç
Detay Sayfaları
Kaydırarak Sonraki Habere Geçiş
Site Tercihleri
Renk Seçenekleri
Gece Modu (Koyu Tema)
Sadece Videolar için Gece Modu
Detaylı Site Tercihleri
Ekran Kartı ile İlgili Son Gönderiler Daha Fazlası

GeForce GTX 560, 25 Ocak'ta lanse edilebilir

8 yıl
17,4b
1
17
Ekran Kartı
Erdi Özüağ
İnceleme, Test ve Analiz Editörü
Bildirimi Aç Bildirim Açık

GeForce GTX 580 ve GeForce GTX 570 modellerini arka arkaya kullanıma sunan Nvidia, yeni modellerle ürün gamını genişletmeye hazırlanıyor. GeForce 500 serisinin üçüncü modeli olarak GeForce GTX 560 üzerinde çalışan firma, gelen son bilgilere göre yeni çözümünü 25 Ocak'ta lanse edilebilir. Daha önce 16 Ocak'ta lanse edileceği öne sürülen GeForce GTX 560, 40nm üretim teknolojisiyle hazırlanan GF114 GPU'sundan güç alıyor ve gün ışığına çıkan teknik özellikler çerçevesinde Radeon HD 6950'nin rakibi olacak gibi görünüyor.

256-bit bellek veri yolu desteğine ve 1GB GDDR5 bellek kapasitesine sahip olan ekran kartına 384x paralel işlem birimi eşlik ediyor. GeForce GTX 570 ve GTX 580'den farklı olarak daha agresif GPU hızına sahip olacağı belirtilen ekran kartı için şu anda telaffuz edilen çalışma frekansları GPU için 820MHz, paralel işlemciler için 1640MHz ve bellekler içinse 4000MHz. Isıl güç tasarımının 180 Watt olması beklenen GeForce GTX 560'ın tek hassasiyetli işlem gücü ise 1.26 TeraFLOP seviyesinde olacak. Yüksek hız aşırtma potansiyeli sergilemesi beklenen ekran kartı için üreticilerin, 900MHz ve üzerinde çalışan özel versiyonlar sunması da bekleniyor.

Fiyatı hakkında henüz herhangi bir bilginin olmadığı GeForce GTX 560'ın, 6970'e modlanabildiği ortaya çıkan Radeon HD 6950 ile girişeceği mücadele şimdiden merak uyandırmayı başarıyor.


Yorum Yaz
Yorumlar Yorum Yaz Forumda Gör
M@U 8 yıl
Sanıyorum ki GTX560, GTX460'tan daha başarılı olacaktır.

Enazından Nvidia'nın elinde hem performans hem de fiyat kozu olacak. Ayrıca güç tüketimi ve sıcaklık gibi dezavantajların da üstesinden gelmiş durumda.
Yanıtla
İşlemler Yorumu Forumda Gör Yorumu Şikayet Et
theyapici 8 yıl
560 6950 ye yetişemez imkansız çünkü kart 6970 e modlanabiliyor tırıvırı yani.Eğer 6970e yetişebiliyorsa ki çokk zor 6950ye yetişebilir diyelim çünkü 6950=6970 hadi yetişşsin bakalımmmmm:)))
Yanıtla
İşlemler Yorumu Forumda Gör Yorumu Şikayet Et
ozkan_tpc 8 yıl
460 daki gibi bir fiyat politikası izlerse süper bir patlama olur yine.
Yanıtla
İşlemler Yorumu Forumda Gör Yorumu Şikayet Et
Rainbow6 8 yıl
tamam 6950 ye rakip olabilir belkide ama 6950 nin fiyati 560 serisi icin bence yuksek fiyatta nasil bir rekabet olacak acaba merak etti gim konu bu benim
Yanıtla
İşlemler Yorumu Forumda Gör Yorumu Şikayet Et
aterikasedi 8 yıl
yaza dogru ıkıncı elını alırız
Yanıtla
İşlemler Yorumu Forumda Gör Yorumu Şikayet Et
Reddemon35 8 yıl
Nvidia kolay kolay ucuza çıkarmaz bu kartı.
Yanıtla
İşlemler Yorumu Forumda Gör Yorumu Şikayet Et
LEON-X 8 yıl
GTX560 en alınası kartlardan biri olacak
Yanıtla
İşlemler Yorumu Forumda Gör Yorumu Şikayet Et
kaanhan 8 yıl
250$ iyi olur.
Yanıtla
İşlemler Yorumu Forumda Gör Yorumu Şikayet Et
Aysat 8 yıl
süper olacak süpeeerrr
Yanıtla
İşlemler Yorumu Forumda Gör Yorumu Şikayet Et
adilazimdegilx 8 yıl
Eldeki verilere göre 5870'e yakın bir kart olacak gibi duruyor. Bence %5 ile %2 arası daha yavaş olur. Ancak 6950 ile performans konusunda yarışması pek mümkün değil. Zaten kolayca modlanabilen ve 820Mhzlik 560'tan çok da kötü olmaması beklenen o/c performansı ile 6950 bulunduğu konumdan kolay kolay inmez. Nvidia'nın yapabileceği en iyi şey çok iyi bir fiyatlandırma ile bu kartı sunması. 6950'den 100TL kadar daha ucuz olursa tercih edilesi olur.
Yanıtla
İşlemler Yorumu Forumda Gör Yorumu Şikayet Et
Statistik 8 yıl
lanse edilsin artik, gtx 460 haberlerinden kurtaracak bizi..
Yanıtla
İşlemler Yorumu Forumda Gör Yorumu Şikayet Et
Zeytinbey 8 yıl

Statistik

lanse edilsin artik, gtx 460 haberlerinden kurtaracak bizi..


GTX 460 çok başarılı oldu, dediğin gibi her gün yeni gtx 460 haberleri ortalıkta... Yanlız korkarım GTX 560 çıkınca bu sefer ortalıkta GTX 560 modelleri
dolaşmaya başlayacak, her firma 3-4 versiyonu hazırlasa gene her hafta birisinin haberi çıkar


Yanıtla
İşlemler Yorumu Forumda Gör Yorumu Şikayet Et
Yorum Yaz Forumda Yanıtla
B I U " İçerik Göm DH Video Twitter YouTube Instagram Vine Künye BSC Oyun IMDb - url img @
Nasıl eklemek istersiniz?
Haftanın Beğenilen Yorumcuları
12 Angry Men +349 Redeemertr +317 V4LKyR +299 KoşanBalık +200 madmahmutd +198 MacGyver. +173 Informed +155 WB +132 serdar_k +132 Txrboz +126
Tüm güncellemelerden eposta yoluyla haberdar olun.
ŞU ANDA GÖRÜNTÜLEYEN
1 Misafir

İLGİ DÜZEYİ
17378 TIK

HABERİN ETİKETLERİ
Ekran Kartı, oyun ve
5 etiket daha nvidia pc 3d geforce vga
Facebook Sayfası260,4b
Twitter Profili69,3b
YouTube Kanalı207,9b
RSS Yayını
Sorgu:
Önceki ve Sonraki İçerikler
Daha Yeniler 8 yıl 2010 yılının en iyi iOS oyunları 8 yıl Transcend USB 3.0 genişleme kartları video inceleme 8 yıl HTC HD2'ye Android kuruyoruz video rehber! 8 yıl PowerColor HD6970 Crossfire video inceleme 8 yıl AMD'nin yeni nesil Fusion işlemcileri için ilk tanıtım filmi yayınlandı 8 yıl Sony ile 2010'u ve 2011'de hayatımıza girecek yenilikleri değerlendirdik 8 yıl 2010'un en iyi Android oyunları Daha Eskiler
Yükselişteki Paylaşımlar
Huawei'ye bir yaptırım daha: Telefonlarında
DonanımHaber
Minecraft Earth Artırılmış Gerçeklik
Bölüm Sonu Canavarı
Sony PS5 ile PS4 Pro'nun Yükleme Sürelerini
Bölüm Sonu Canavarı
VPG Türkiye Espor FIFA Pro Clubs Ligi
Bölüm Sonu Canavarı
Yerli otomobilin iki boyutlu çizimleri
DH Forum
★ Redmi Note 7★ SATIŞA ÇIKTI
DH Forum
Alternatif Görünümler Geri Bildirim