GeForce GTX 560, 25 Ocak'ta lanse edilebilir

GeForce GTX 580 ve GeForce GTX 570 modellerini arka arkaya kullanıma sunan Nvidia, yeni modellerle ürün gamını genişletmeye hazırlanıyor. GeForce 500 serisinin üçüncü modeli olarak GeForce GTX 560 üzerinde çalışan firma, gelen son bilgilere göre yeni çözümünü 25 Ocak'ta lanse edilebilir. Daha önce 16 Ocak'ta lanse edileceği öne sürülen GeForce GTX 560, 40nm üretim teknolojisiyle hazırlanan GF114 GPU'sundan güç alıyor ve gün ışığına çıkan teknik özellikler çerçevesinde Radeon HD 6950'nin rakibi olacak gibi görünüyor.

256-bit bellek veri yolu desteğine ve 1GB GDDR5 bellek kapasitesine sahip olan ekran kartına 384x paralel işlem birimi eşlik ediyor. GeForce GTX 570 ve GTX 580'den farklı olarak daha agresif GPU hızına sahip olacağı belirtilen ekran kartı için şu anda telaffuz edilen çalışma frekansları GPU için 820MHz, paralel işlemciler için 1640MHz ve bellekler içinse 4000MHz. Isıl güç tasarımının 180 Watt olması beklenen GeForce GTX 560'ın tek hassasiyetli işlem gücü ise 1.26 TeraFLOP seviyesinde olacak. Yüksek hız aşırtma potansiyeli sergilemesi beklenen ekran kartı için üreticilerin, 900MHz ve üzerinde çalışan özel versiyonlar sunması da bekleniyor.

Fiyatı hakkında henüz herhangi bir bilginin olmadığı GeForce GTX 560'ın, 6970'e modlanabildiği ortaya çıkan Radeon HD 6950 ile girişeceği mücadele şimdiden merak uyandırmayı başarıyor.